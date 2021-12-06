Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19, - врач
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Необходимо сразу обращаться к семейному врачу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Дарья Симчук, врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета.
"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков" каждого отдельного пациента", - рассказала врач.
По ее словам, при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.
"Расскажите врачу о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, АД, сатурацией кислорода. Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски и примет решение относительно дальнейшего дополнительного обследования и лечения", - добавила Симчук.
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Не иммунолог,не вирусолог - анастезиолог......
Это все что должны понимать люди о уровне новостей в последнее время.
Коронавірусне захворювання (COVID-19) - це інфекційна хвороба - анастезиолог то каким боком к ней что дает поради??? еще проктолога и ендеркринолога подключи к этому вопросу, а патологоанатом расскажет диету при заболевании ковидлой
"вколовши безкоштовну вакцину" - по-перше, безкоштовним нічого не буває і бути не може, по-друге, ніразу не факт, що це вакцина
Ляшко кстати несогласился (отэтаповорот да) именно из за того что трупы брать негде (засада прям) а если принять мнение НАН то получится смертность ниже 1%, чем пугать тогда прикажите ?
хотя для тебя, судя по симптомам, любая инфа бесполезна где не сказано что все антиваксеры сдохнут
а цьому ресурсу довіряти мона?
и шо?
https://www.youtube.com/watch?v=I6nVpcOjHYI&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
Интересно, а в заключении патологоанатома что напишут - умер от ковида, гриппа, или сопутствующих заболеваний? И каким образом это отразится на статистике?
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так этого ликаря еще надо иметь, как правило там куча бездарей способных лишь выписать кучу антибиотиков за кругленнькую сумму, где аптека ему откинет откат...