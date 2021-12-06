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Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19, - врач

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19, - врач

Симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Необходимо сразу обращаться к семейному врачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Дарья Симчук, врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета.

"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков" каждого отдельного пациента", - рассказала врач.

По ее словам, при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.

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"Расскажите врачу о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, АД, сатурацией кислорода. Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски и примет решение относительно дальнейшего дополнительного обследования и лечения", - добавила Симчук.
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Топ комментарии
+8
микола, ты как был дятлом им и оставайся людей за собой не веди только.
Коронавірусне захворювання (COVID-19) - це інфекційна хвороба - анастезиолог то каким боком к ней что дает поради??? еще проктолога и ендеркринолога подключи к этому вопросу, а патологоанатом расскажет диету при заболевании ковидлой
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06.12.2021 15:26
+7
Дарія Сімчук, лікар-анестезіолог Джерело: https://censor.net/ua/n3303583

Не иммунолог,не вирусолог - анастезиолог......
Это все что должны понимать люди о уровне новостей в последнее время.
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06.12.2021 15:09
+5
Эта дама типа комаровского?во всем спец😂😂😂
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06.12.2021 15:12
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Дарія Сімчук, лікар-анестезіолог Джерело: https://censor.net/ua/n3303583

Не иммунолог,не вирусолог - анастезиолог......
Это все что должны понимать люди о уровне новостей в последнее время.
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06.12.2021 15:09 Ответить
Потомственный пролетарий сразу раскусил анастезиолога, продавшегося БиллГейтсу. Когда вы, антиковидуны, уже повыздыхаете, ей Богу.
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06.12.2021 15:21 Ответить
микола, ты как был дятлом им и оставайся людей за собой не веди только.
Коронавірусне захворювання (COVID-19) - це інфекційна хвороба - анастезиолог то каким боком к ней что дает поради??? еще проктолога и ендеркринолога подключи к этому вопросу, а патологоанатом расскажет диету при заболевании ковидлой
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06.12.2021 15:26 Ответить
Навіщо тобі взагалі лікарів слухати, якщо ти не віриш даним ВОЗ і ООН? Сходи на точка ру, послухай якогось чергового мудака про те, що коронавірусу не існує, і всі хочуть нажитися на тобі, вколовши безкоштовну вакцину.
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06.12.2021 15:35 Ответить
Всі ті, хто вірять своїм очам, а не помічникам смерті чи якимось ефіопам - агенти кремля

"вколовши безкоштовну вакцину" - по-перше, безкоштовним нічого не буває і бути не може, по-друге, ніразу не факт, що це вакцина
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06.12.2021 15:46 Ответить
Я перефразую, за все треба платити. Якщи ти тупий і лінивий розбиратися, що таке коронавірус, то платиш життям і здоров"ям.
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06.12.2021 15:50 Ответить
Ти правий,за страх потрібно платити,і платити життям і здоров'ям.
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06.12.2021 18:24 Ответить
Анестезіолог в тебе не лікар, але вакцина то не вакцина. Ну ок.
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06.12.2021 16:50 Ответить
Микола, а НАН для тебя авторитетное мнение??
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06.12.2021 15:47 Ответить
Якщо це мнєніе сказав Ківа, як член НАН, то вертів я його разом із твоїм.
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06.12.2021 15:54 Ответить
Нет,не кива, НАН провел исследование и высказал мнение, для тебя оно будет авторитетное? Ведь они моделировали развитие ковидлы и много других иследований проводили и ляшко их мнению доверяет. Так будет авторитетное?
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06.12.2021 15:58 Ответить
Ну давай, бомби! Що там за іслєдованіе?
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06.12.2021 16:02 Ответить
НАН каже шо юсю цифру переболевших нуНа помножить на три, дабы данные были более обьективны. Ты как ,согласен?
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06.12.2021 16:13 Ответить
Согласен. Кількість трупів потрібно також помножити на три, і ще три раза по три буде, якщо дебіли антивакцинатори не порозумнішають.
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06.12.2021 16:17 Ответить
ээээ,просто множить ради цифры, или откудато трупы брать будете
Ляшко кстати несогласился (отэтаповорот да) именно из за того что трупы брать негде (засада прям) а если принять мнение НАН то получится смертность ниже 1%, чем пугать тогда прикажите ?
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06.12.2021 16:23 Ответить
В 20 году из-за пандемии произошло падение мирового ВВП на 4.3%. Это десятки триллионов долларов. И оказалось вдвое сильнее кризиса 2009. Дошло до того, что ФРС США для предотвращения економической катастрофы печатало деньги тоннами ежедневно и раздавали всем подряд. Даже Украине попало 1.7 млрд долларов просто как кусок инфляционного пирога, которые наши зебилы успешно просрали в никуда. Я вот думаю, нихера сибе, крутые дядьки работают на производстве вакцин, раз для того, что бы тебя бесплатно уколоть ихней вакциной они могут весь мир раком поставить.
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06.12.2021 16:50 Ответить
тобто по цифрам немає що сказати ))) міняємо тему розмови ))) ах ти ж маленький маніпуляторе )))
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07.12.2021 20:52 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-56498217

хотя для тебя, судя по симптомам, любая инфа бесполезна где не сказано что все антиваксеры сдохнут
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07.12.2021 01:45 Ответить
На цьому ж сайті нижче пишуть, що ЕС мріє про спутнік V і тайно веде переговори з руськими про закупки. Потрібно бути зовсім конченим, щоб вірити цьому ресурсу.
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07.12.2021 06:35 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-56495488

а цьому ресурсу довіряти мона?
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07.12.2021 07:06 Ответить
Ресурс, копіюючий руську пропаганду являється скомпрометованим і таким, якому не можна довіряти. Ще раз говорю, там абсолютно серйозно пишуть про пабеду спутніка в ЕС. Невже для антивакса це занадто складна логічна задачка?
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07.12.2021 07:29 Ответить
Щоб зрозуміти ,що перед тобою куча гівна, нормальній людині не потрібно ковиряти кучу і пробувати на смак, достатньо лише погляду. Так само і руську пропаганду не потрібно пробувати на смак, достатньо прочитати заголовки і не читати текст. Бережіть мізки, не годуйте їх гівном.
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07.12.2021 07:35 Ответить
Якщо ти не знав, дозвіл на операцію дає саме анестезіолог. І якщо у людини банальне ОРВІ не неургентні операції її не візьмуть. Що вже там казати про грип або ковід!
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06.12.2021 15:21 Ответить
І якщо у людини банальне ОРВІ, на неургентні операції її не візьмуть.
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06.12.2021 15:30 Ответить
Да знаю я, многое, но ведь новость бред - врач анастезиолог рассказывает что болеть одновременно можно и ковидллой и гриппом... а можно еще и трипером, тубиком вич и многими другими болячками и дає поради.Сейчас все такие дояры что порад понавыписывают на столько что не унесешь. Новость то из чего?? Из того что рядовой анестезиолог что то трепанулся в телеге???
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06.12.2021 15:54 Ответить
Эта дама типа комаровского?во всем спец😂😂😂
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06.12.2021 15:12 Ответить
Ну да. А еще можно при этом порезать палец, но от этого вакцину еще еще не придумали.😷
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06.12.2021 15:16 Ответить
То есть у кого денег нет ставят диагноз грипп , а если можно пощипать то КОВИД ? Да щас даже травматологи пишут диагноз коронавирус , не мешайте бизнес- медикам рубить бабло ! )
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06.12.2021 15:22 Ответить
Ещё желудочный грипп бывает.
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06.12.2021 15:41 Ответить
Це вже занадто складно для сімейного лікаря )))
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06.12.2021 15:50 Ответить
Да. розкажіть. Прийдіть в поліклініку посидьте в черзі, 40 чоловік розкажіть лікарю в нього якраз є час вам поставити діагноз, після того як ви побігаєте по кабінетах здасте аналізи та принесете справки. Хоча, після всіх цих процедур можете бути впевненими - у вас КОВІД.
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06.12.2021 15:56 Ответить
Человек вообще может болеть кучей болезней одновременно, это как бы не открытие и даже не медицина, а банальная логика уровня 5 летнего ребенка, что за тупые претензии что это высказал анестезиолог?
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06.12.2021 16:47 Ответить
Вроде бы еще летом была статья шо мол если болен гриппом то корону не подхватишь.теперь шо?
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06.12.2021 19:20 Ответить
таки да... и корью и эпид/паротитом, и краснухой и ветрянкой, и герпесом и мононуклеозом....
и шо?
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06.12.2021 22:31 Ответить
Про «эскулапов»
https://www.youtube.com/watch?v=I6nVpcOjHYI&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
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06.12.2021 22:39 Ответить
"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков" каждого отдельного пациента".

Интересно, а в заключении патологоанатома что напишут - умер от ковида, гриппа, или сопутствующих заболеваний? И каким образом это отразится на статистике?
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06.12.2021 23:31 Ответить
Необхідно одразу звертатись до сімейного лікаря.
===
так этого ликаря еще надо иметь, как правило там куча бездарей способных лишь выписать кучу антибиотиков за кругленнькую сумму, где аптека ему откинет откат...
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07.12.2021 00:11 Ответить
Та ми вже заплуталися в симптомаз. Казали, дельта - це пронос, омікрон - втома. Шо має наложитися на грип?
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07.12.2021 00:24 Ответить
Прошлой осенью одновременно болел амброзией и двумя волнами ковида наверное, потому что терял два раза обоняние, первый раз на недели полторы, появилось и через неделю опять потерял на неделю примерно. Амброзия начинается в середине августа и заканчивается в начале октября, уже лет шесть так, но обоняние терял только в прошлом году, в этом году не терял, и до этого тоже, что наводит на мысль что мог быть ковид. Температура дня два побыла, первую ночь не мог спать, но вторую уже температура начала спадать. У матери дольше держалась, но она позже меня заболела, но раньше выздоровела, ей 79 лет тогда исполнилось. Тесты правда не делал, врача не вызывал, всё на ногах переносил, кругом бегом, трупом не лежал.
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07.12.2021 00:55 Ответить
Антивакси все продовжують скавуліти, скавчати та сікатися.
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07.12.2021 01:34 Ответить
Вот что интересно, в последние годы в Украине в три (!!!) раза сдуру упала смертность от СПИДа. Подозреваю от туберкулёза и онко также. Но цифры жутко теперь засекречены
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07.12.2021 06:04 Ответить
Возможно, как исключение, бывают единичные случаи сочетания гриппа и Ковида, особенно у людей принимающих горстями антибиотики и др. ненужные препараты, ломающими естествеенные имунные механизмы защиты Но по сути утверждениеи анастезиолога антинаучно.
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07.12.2021 07:41 Ответить
 
 