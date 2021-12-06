Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19, - лікарка

Симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Необхідно одразу звертатись до сімейного лікаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Дарія Сімчук, лікар-анестезіолог КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради.

"Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта", - розповіла лікарка.

За її словами, за появи перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

"Розкажіть лікарю про свої симптоми, як вони розвивалися. Слідкуйте за температурою тіла, артеріальним тиском, сатурацією кисню. Лікар врахує ваші клінічні дані, наявні супутні захворювання та ризики і прийме рішення щодо подальшого додаткового обстеження й лікування", - додала Сімчук.

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