Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19, - лікарка
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Необхідно одразу звертатись до сімейного лікаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Дарія Сімчук, лікар-анестезіолог КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради.
"Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта", - розповіла лікарка.
За її словами, за появи перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.
"Розкажіть лікарю про свої симптоми, як вони розвивалися. Слідкуйте за температурою тіла, артеріальним тиском, сатурацією кисню. Лікар врахує ваші клінічні дані, наявні супутні захворювання та ризики і прийме рішення щодо подальшого додаткового обстеження й лікування", - додала Сімчук.
Будь ласка, зачекайте...
Не иммунолог,не вирусолог - анастезиолог......
Это все что должны понимать люди о уровне новостей в последнее время.
Коронавірусне захворювання (COVID-19) - це інфекційна хвороба - анастезиолог то каким боком к ней что дает поради??? еще проктолога и ендеркринолога подключи к этому вопросу, а патологоанатом расскажет диету при заболевании ковидлой
"вколовши безкоштовну вакцину" - по-перше, безкоштовним нічого не буває і бути не може, по-друге, ніразу не факт, що це вакцина
Ляшко кстати несогласился (отэтаповорот да) именно из за того что трупы брать негде (засада прям) а если принять мнение НАН то получится смертность ниже 1%, чем пугать тогда прикажите ?
хотя для тебя, судя по симптомам, любая инфа бесполезна где не сказано что все антиваксеры сдохнут
а цьому ресурсу довіряти мона?
и шо?
https://www.youtube.com/watch?v=I6nVpcOjHYI&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
Интересно, а в заключении патологоанатома что напишут - умер от ковида, гриппа, или сопутствующих заболеваний? И каким образом это отразится на статистике?
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так этого ликаря еще надо иметь, как правило там куча бездарей способных лишь выписать кучу антибиотиков за кругленнькую сумму, где аптека ему откинет откат...