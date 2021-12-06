В течение недели из Украины выдворено более 30 нелегалов, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Госпогранслужба обеспечила принудительное выдворение в страну происхождения иностранцев-правонарушителей, задержанных за незаконное пересечение (попытку незаконного пересечения) государственной границы с Украиной в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"В течение прошлой недели за пределы Украины принудительно выдворено более 30 человек, в том числе 12 граждан Индии, 8 – Алжира, 5 – Турции, 4 – Непала, 3 – Ирака и 3 – Армении", - говорится в сообщении.
Всего с начала 2021 года Государственной пограничной службой Украины принято более 800 решений о принудительном возвращении и выдворении иностранцев с территории Украины.
"Такая деятельность будет продолжаться и дальше со строгим соблюдением прав и свобод человека", - отметили в МВД.
Пожалуйста, подождите...
Станом на зараз українська мова за поширеністю в інтернеті посідає 15 місце.
У 2017 році було 29 і аж 32 місце в 2016 році. Ростемо!
Далі йдуть московія, Румунія, Молдова та Індія. Найдорожчий інтернет у Ефіопії (11 тис. грн), ОАЕ (2600), Катарі (2300), Зімбабве (2100) та Омані (2000).