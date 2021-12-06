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В течение недели из Украины выдворено более 30 нелегалов, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В течение недели из Украины выдворено более 30 нелегалов, - МВД

Госпогранслужба обеспечила принудительное выдворение в страну происхождения иностранцев-правонарушителей, задержанных за незаконное пересечение (попытку незаконного пересечения) государственной границы с Украиной в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В течение прошлой недели за пределы Украины принудительно выдворено более 30 человек, в том числе 12 граждан Индии, 8 – Алжира, 5 – Турции, 4 – Непала, 3 – Ирака и 3 – Армении", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2021 года Государственной пограничной службой Украины принято более 800 решений о принудительном возвращении и выдворении иностранцев с территории Украины.

"Такая деятельность будет продолжаться и дальше со строгим соблюдением прав и свобод человека", - отметили в МВД.

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Автор: Анастасія Потіха
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Станом на зараз українська мова за поширеністю в інтернеті посідає 15 місце.
У 2017 році було 29 і аж 32 місце в 2016 році. Ростемо!
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06.12.2021 15:41 Ответить
В Україні найдешевший інтернет на планеті (~160 грн на міс.)
Далі йдуть московія, Румунія, Молдова та Індія. Найдорожчий інтернет у Ефіопії (11 тис. грн), ОАЕ (2600), Катарі (2300), Зімбабве (2100) та Омані (2000).
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06.12.2021 15:43 Ответить
А у Північній Кореї? Там Інтернет лише для туристів за якусь самашечу суму. Точно не пам'ятаю, по-моєму $10 хвилина чи більше.
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06.12.2021 16:06 Ответить
...и весь северокорейский интернет помещается на трехдюймовой дискете
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06.12.2021 17:26 Ответить
Нам бы хоть с десяток-другой нелегалов еще с ОП, ВР и КМ выдворить ....
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06.12.2021 16:12 Ответить
конторские. пошерстите киев, одессу, львов, харьков, днипро, ужгород и др. обл. города, там черноты бледной и темной валом!!!...откуда она с паспортами уже украинскими, погранцы и особенно менты и служба миграции?!
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06.12.2021 16:14 Ответить
да их тут тысячи .все это знают. цеха .все рынки страны, псевдостуденты с африки азии и востока .. пора делать по стране облавы настоящие и выкидывать их нах...((
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06.12.2021 18:18 Ответить
 
 