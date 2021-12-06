В течение недели из Украины выдворено более 30 нелегалов, - МВД

Госпогранслужба обеспечила принудительное выдворение в страну происхождения иностранцев-правонарушителей, задержанных за незаконное пересечение (попытку незаконного пересечения) государственной границы с Украиной в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В течение прошлой недели за пределы Украины принудительно выдворено более 30 человек, в том числе 12 граждан Индии, 8 – Алжира, 5 – Турции, 4 – Непала, 3 – Ирака и 3 – Армении", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2021 года Государственной пограничной службой Украины принято более 800 решений о принудительном возвращении и выдворении иностранцев с территории Украины.

"Такая деятельность будет продолжаться и дальше со строгим соблюдением прав и свобод человека", - отметили в МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о ситуации с нелегалами на границах: "Готовимся к любому сценарию"