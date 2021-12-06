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МВС (2879) нелегали (362)

Упродовж тижня з України видворено понад 30 нелегалів, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

Упродовж тижня з України видворено понад 30 нелегалів, - МВС

Держприкордонслужба забезпечила примусове видворення до країни походження іноземців-правопорушників, затриманих за незаконне перетинання (спробу незаконного перетинання) державного кордону з України в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

"Упродовж минулого тижня за межі України примусово видворено понад 30 осіб, у тому числі 12 громадян Індії, 8 – Алжиру, 5 – Туреччини, 4 – Непалу, 3 – Іраку та 3 - Вірменії", - йдеться у повідомленні.

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Загалом від початку 2021 року Державною прикордонною службою України прийнято понад 800 рішень про примусове повернення та видворення іноземців з території України.

"Така діяльність буде продовжуватися і надалі із суворим дотриманням прав і свобод людини", - зазначили в МВС.
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Станом на зараз українська мова за поширеністю в інтернеті посідає 15 місце.
У 2017 році було 29 і аж 32 місце в 2016 році. Ростемо!
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06.12.2021 15:41 Відповісти
В Україні найдешевший інтернет на планеті (~160 грн на міс.)
Далі йдуть московія, Румунія, Молдова та Індія. Найдорожчий інтернет у Ефіопії (11 тис. грн), ОАЕ (2600), Катарі (2300), Зімбабве (2100) та Омані (2000).
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06.12.2021 15:43 Відповісти
А у Північній Кореї? Там Інтернет лише для туристів за якусь самашечу суму. Точно не пам'ятаю, по-моєму $10 хвилина чи більше.
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06.12.2021 16:06 Відповісти
...и весь северокорейский интернет помещается на трехдюймовой дискете
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06.12.2021 17:26 Відповісти
Нам бы хоть с десяток-другой нелегалов еще с ОП, ВР и КМ выдворить ....
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06.12.2021 16:12 Відповісти
конторские. пошерстите киев, одессу, львов, харьков, днипро, ужгород и др. обл. города, там черноты бледной и темной валом!!!...откуда она с паспортами уже украинскими, погранцы и особенно менты и служба миграции?!
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06.12.2021 16:14 Відповісти
да их тут тысячи .все это знают. цеха .все рынки страны, псевдостуденты с африки азии и востока .. пора делать по стране облавы настоящие и выкидывать их нах...((
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06.12.2021 18:18 Відповісти
 
 