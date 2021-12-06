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вакцина (3815) Житомирщина (1314) ОГА (2376) коронавирус (17041)

В Житомирской области критически снижаются темпы COVID-вакцинации, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Житомирской области критически снижаются темпы COVID-вакцинации, - ОГА

В Житомирской области на прошлой неделе зафиксировали критическое снижение уровня вакцинации от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошлую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1414 прививок. Это очень малая явка, люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне (эпидопасности. – Ред.) мы находимся", - отметила Остапченко.

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По ее словам, среди госпитализированных в области сейчас 13,7% получивших прививки.

В то же время на Житомирщине на протяжении последних двух недель фиксируют рост уровня заболеваемости COVID-19. Этот показатель вырос с 2605 до 2707 новых лабораторно подтвержденных случаев.

Всего в Житомирской области проведено 786 837 прививок от коронавируса, из которых 422 267 человек получили первую дозу вакцины, 364 570 – две дозы.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення Джерело: https://censor.net/ua/n3303595

Ойойой, а раньше то всего 1% был. Вокцина протухла?
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06.12.2021 16:12
+10
Всех кто работает прокололи остальные не дураки держаться
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06.12.2021 15:54
+10
лохи закончились !?
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06.12.2021 16:10
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Всех кто работает прокололи остальные не дураки держаться
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06.12.2021 15:54 Ответить
Эта зеленая "умница" наверное живет большей частью в Киеве и не знает, сколько вообще жителей в области.
Те, кто живет по сёлам, им эти ограничения до лампочки, а если в город и поедут, то пусть и на ржавой, но своей машине.
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06.12.2021 16:23 Ответить
Головна антиваксеруха повернулась на Житомирщину.

Працює з населенням.
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06.12.2021 16:01 Ответить
лохи закончились !?
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06.12.2021 16:10 Ответить
За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення Джерело: https://censor.net/ua/n3303595

Ойойой, а раньше то всего 1% был. Вокцина протухла?
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06.12.2021 16:12 Ответить
А если еще учесть процент вакцинированных, то...
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06.12.2021 16:17 Ответить
То отож. А если ещё учесть что считают те, кому высокий процент невыгоден, то...
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06.12.2021 16:25 Ответить
Вакцинованих на Житомирщині 422267*100/1231000=34,3%.
Діти до 18 років практично не госпіталізуються. Їх доля в населенні (якщо середню тривалість життя взяти 70 років ) 18*100/70=25,7%
Залишається 74,5%, з яких 34,3% вакциновано. Якби вакцинація зовсім не впливала б на ймовірність госпіталізації, то вакцинованих в лікарнях було б 34,3*100/74,5=46%. А їх всього 13,7%. В 3,3 рази менше. І це ми ще не торкалися теми підробних сертифікатів.
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06.12.2021 18:01 Ответить
Не забувай что еще несколько десятков тысяч за бугром работает они как бы есть нои их по факту нет
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06.12.2021 19:07 Ответить
Вони на статистику практично не впливають.
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06.12.2021 21:31 Ответить
Погоди еще пару-тройку недель)))
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06.12.2021 16:36 Ответить
Особливо тупим.

раніше була Альфа.. зараз Дельта..Вакцини менш ефективні проти дельти
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07.12.2021 18:35 Ответить
​Одна из крупнейших больничных систем Флориды отменила обязательную вакцинацию

Advent Health больше не будет требовать, чтобы 83.000 сотрудников были вакцинированы против Covid.

Решение приостановить действие мандата на обязательную вакцинацию было принято после того, как губернатор Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий работодателям применять требования к вакцинации.

Клиника Кливленда также объявила, что приостановила действие своего мандата, позволив невакцинированным работникам сохранить свои рабочие места.

Во Флориде вакцинация проводится только добровольно. Если работодатель требует обязательной вакцинации, ему грозит штраф.

Во Флориде также нет обязательных масок, социальной дистанции и относительно небольшое распространение вакцинации по сравнению с другими штатами.
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06.12.2021 16:30 Ответить
То,что в Европе и Америке полная катастрофа мы 24 часа в сутки слышим от наших украинских СМИ. Те, кто приезжают, рассказывают совсем другое... Если в Англии и вакцинировано 70%, то это сугубо добровольно, а невакцинированные не испытывают никаких притеснений, и никто не заставляет ничего подписывать. Так же в случае каких либо последствий от вакцинации существует специальный фонд.
А в Украине?...
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06.12.2021 16:51 Ответить
Йо..нутим антивакцинаторам.

в Англии и вакцинировано 70%, сугубо добровольно(бо не ідіоти)

а в Україні вакциновано 30 %...

в Британії сьогодні 180 смертей,в Україні-467..
НАСЕЛЕННЯ В два рази менше.
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07.12.2021 18:41 Ответить
Не равняйте системы здравоохранения Англии и Украины.В Украине уровень смертности от сердечно сосудистых заболеваний 66%. И вдруг такая забота государства о здоровье граждан, что я прям расплачусь!
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07.12.2021 20:43 Ответить
ооооо ребята, это еще не пришел февраль-март, после этого вам придется вакцинировать котов, чтобы как-то прикрыть свои прое..ы
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06.12.2021 16:36 Ответить
Овцы начали догадываться.

Накормить голодных денег нет, за то провакцинировать весь мир готовы хоть по четыре раза.
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06.12.2021 17:41 Ответить
люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне (эпидопасности. - Ред.) мы находимся
______

Ну-ну, посмотрим как вы будете давать заднюю
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06.12.2021 17:44 Ответить
Критично для кого?)
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06.12.2021 19:10 Ответить
И слава Богу, меньше в реанимациях будет пациентов. Неужели власть считает нас настолько тупыми, что мы ничего не видим и не замечаем вокруг, что у нас нет знакомых врачей и медработников, что мы ни с кем не общаемся и не видим реальной картины.Вакцинированные так же заражаются, болеют, умирают, только в свидетельстве о смерти никогда не напишут КОВИД, или что это последствия бездумной вакцинации.
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07.12.2021 11:27 Ответить
Вакцинированные так же заражаются, болеют, умирают, только в свидетельстве о смерти никогда не напишут КОВИД

бездоказова муйня бота.
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07.12.2021 18:42 Ответить
 
 