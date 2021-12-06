В Житомирской области критически снижаются темпы COVID-вакцинации, - ОГА
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В Житомирской области на прошлой неделе зафиксировали критическое снижение уровня вакцинации от коронавируса.
Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошлую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1414 прививок. Это очень малая явка, люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне (эпидопасности. – Ред.) мы находимся", - отметила Остапченко.
По ее словам, среди госпитализированных в области сейчас 13,7% получивших прививки.
В то же время на Житомирщине на протяжении последних двух недель фиксируют рост уровня заболеваемости COVID-19. Этот показатель вырос с 2605 до 2707 новых лабораторно подтвержденных случаев.
Всего в Житомирской области проведено 786 837 прививок от коронавируса, из которых 422 267 человек получили первую дозу вакцины, 364 570 – две дозы.
Пожалуйста, подождите...
Те, кто живет по сёлам, им эти ограничения до лампочки, а если в город и поедут, то пусть и на ржавой, но своей машине.
Працює з населенням.
Ойойой, а раньше то всего 1% был. Вокцина протухла?
Діти до 18 років практично не госпіталізуються. Їх доля в населенні (якщо середню тривалість життя взяти 70 років ) 18*100/70=25,7%
Залишається 74,5%, з яких 34,3% вакциновано. Якби вакцинація зовсім не впливала б на ймовірність госпіталізації, то вакцинованих в лікарнях було б 34,3*100/74,5=46%. А їх всього 13,7%. В 3,3 рази менше. І це ми ще не торкалися теми підробних сертифікатів.
раніше була Альфа.. зараз Дельта..Вакцини менш ефективні проти дельти
Advent Health больше не будет требовать, чтобы 83.000 сотрудников были вакцинированы против Covid.
Решение приостановить действие мандата на обязательную вакцинацию было принято после того, как губернатор Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий работодателям применять требования к вакцинации.
Клиника Кливленда также объявила, что приостановила действие своего мандата, позволив невакцинированным работникам сохранить свои рабочие места.
Во Флориде вакцинация проводится только добровольно. Если работодатель требует обязательной вакцинации, ему грозит штраф.
Во Флориде также нет обязательных масок, социальной дистанции и относительно небольшое распространение вакцинации по сравнению с другими штатами.
А в Украине?...
в Англии и вакцинировано 70%, сугубо добровольно(бо не ідіоти)
а в Україні вакциновано 30 %...
в Британії сьогодні 180 смертей,в Україні-467..
НАСЕЛЕННЯ В два рази менше.
Накормить голодных денег нет, за то провакцинировать весь мир готовы хоть по четыре раза.
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Ну-ну, посмотрим как вы будете давать заднюю
бездоказова муйня бота.