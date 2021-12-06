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На Житомирщині критично знижуються темпи COVID-вакцинації, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На Житомирщині критично знижуються темпи COVID-вакцинації, - ОДА

На Житомирщині упродовж минулого тижня зафіксували критичне зниження рівня вакцинації від коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми констатуємо, що поступово і дуже суттєво зменшується кількість бажаючих щепитися. Так, наприклад, за минулий тиждень ми провели лише понад 35 тис. щеплень і це критично низький показник. За вчора цей показник становить 1 414 щеплень. Це дуже мала явка, люди не хочуть йти щеплюватися, хоча карантинні вимоги будуть посилюватися для всіх, незалежно від того, в якій зоні (епіднебезпеки. – Ред.) ми знаходимося", - зазначила Остапченко.

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За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення.

Водночас на Житомирщині упродовж останніх двох тижнів фіксують зростання рівня захворюваності на COVID-19. Цей показник зріс із 2605 до 2707 нових лабораторно підтверджених випадків.

Загалом на Житомирщині проведено 786 837 щеплень від коронавірусу. 422 267 осіб отримали одну дозу вакцини, з них 364 570 – дві дози.
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Топ коментарі
+11
За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення Джерело: https://censor.net/ua/n3303595

Ойойой, а раньше то всего 1% был. Вокцина протухла?
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06.12.2021 16:12
+10
Всех кто работает прокололи остальные не дураки держаться
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06.12.2021 15:54
+10
лохи закончились !?
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06.12.2021 16:10
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Всех кто работает прокололи остальные не дураки держаться
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06.12.2021 15:54 Відповісти
Эта зеленая "умница" наверное живет большей частью в Киеве и не знает, сколько вообще жителей в области.
Те, кто живет по сёлам, им эти ограничения до лампочки, а если в город и поедут, то пусть и на ржавой, но своей машине.
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06.12.2021 16:23 Відповісти
Головна антиваксеруха повернулась на Житомирщину.

Працює з населенням.
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06.12.2021 16:01 Відповісти
лохи закончились !?
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06.12.2021 16:10 Відповісти
За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення Джерело: https://censor.net/ua/n3303595

Ойойой, а раньше то всего 1% был. Вокцина протухла?
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06.12.2021 16:12 Відповісти
А если еще учесть процент вакцинированных, то...
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06.12.2021 16:17 Відповісти
То отож. А если ещё учесть что считают те, кому высокий процент невыгоден, то...
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06.12.2021 16:25 Відповісти
Вакцинованих на Житомирщині 422267*100/1231000=34,3%.
Діти до 18 років практично не госпіталізуються. Їх доля в населенні (якщо середню тривалість життя взяти 70 років ) 18*100/70=25,7%
Залишається 74,5%, з яких 34,3% вакциновано. Якби вакцинація зовсім не впливала б на ймовірність госпіталізації, то вакцинованих в лікарнях було б 34,3*100/74,5=46%. А їх всього 13,7%. В 3,3 рази менше. І це ми ще не торкалися теми підробних сертифікатів.
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06.12.2021 18:01 Відповісти
Не забувай что еще несколько десятков тысяч за бугром работает они как бы есть нои их по факту нет
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06.12.2021 19:07 Відповісти
Вони на статистику практично не впливають.
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06.12.2021 21:31 Відповісти
Погоди еще пару-тройку недель)))
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Особливо тупим.

раніше була Альфа.. зараз Дельта..Вакцини менш ефективні проти дельти
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07.12.2021 18:35 Відповісти
​Одна из крупнейших больничных систем Флориды отменила обязательную вакцинацию

Advent Health больше не будет требовать, чтобы 83.000 сотрудников были вакцинированы против Covid.

Решение приостановить действие мандата на обязательную вакцинацию было принято после того, как губернатор Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий работодателям применять требования к вакцинации.

Клиника Кливленда также объявила, что приостановила действие своего мандата, позволив невакцинированным работникам сохранить свои рабочие места.

Во Флориде вакцинация проводится только добровольно. Если работодатель требует обязательной вакцинации, ему грозит штраф.

Во Флориде также нет обязательных масок, социальной дистанции и относительно небольшое распространение вакцинации по сравнению с другими штатами.
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06.12.2021 16:30 Відповісти
То,что в Европе и Америке полная катастрофа мы 24 часа в сутки слышим от наших украинских СМИ. Те, кто приезжают, рассказывают совсем другое... Если в Англии и вакцинировано 70%, то это сугубо добровольно, а невакцинированные не испытывают никаких притеснений, и никто не заставляет ничего подписывать. Так же в случае каких либо последствий от вакцинации существует специальный фонд.
А в Украине?...
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06.12.2021 16:51 Відповісти
Йо..нутим антивакцинаторам.

в Англии и вакцинировано 70%, сугубо добровольно(бо не ідіоти)

а в Україні вакциновано 30 %...

в Британії сьогодні 180 смертей,в Україні-467..
НАСЕЛЕННЯ В два рази менше.
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07.12.2021 18:41 Відповісти
Не равняйте системы здравоохранения Англии и Украины.В Украине уровень смертности от сердечно сосудистых заболеваний 66%. И вдруг такая забота государства о здоровье граждан, что я прям расплачусь!
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07.12.2021 20:43 Відповісти
ооооо ребята, это еще не пришел февраль-март, после этого вам придется вакцинировать котов, чтобы как-то прикрыть свои прое..ы
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Овцы начали догадываться.

Накормить голодных денег нет, за то провакцинировать весь мир готовы хоть по четыре раза.
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06.12.2021 17:41 Відповісти
люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне (эпидопасности. - Ред.) мы находимся
______

Ну-ну, посмотрим как вы будете давать заднюю
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06.12.2021 17:44 Відповісти
Критично для кого?)
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06.12.2021 19:10 Відповісти
И слава Богу, меньше в реанимациях будет пациентов. Неужели власть считает нас настолько тупыми, что мы ничего не видим и не замечаем вокруг, что у нас нет знакомых врачей и медработников, что мы ни с кем не общаемся и не видим реальной картины.Вакцинированные так же заражаются, болеют, умирают, только в свидетельстве о смерти никогда не напишут КОВИД, или что это последствия бездумной вакцинации.
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07.12.2021 11:27 Відповісти
Вакцинированные так же заражаются, болеют, умирают, только в свидетельстве о смерти никогда не напишут КОВИД

бездоказова муйня бота.
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07.12.2021 18:42 Відповісти
 
 