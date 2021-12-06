На Житомирщині критично знижуються темпи COVID-вакцинації, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
На Житомирщині упродовж минулого тижня зафіксували критичне зниження рівня вакцинації від коронавірусу.
Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми констатуємо, що поступово і дуже суттєво зменшується кількість бажаючих щепитися. Так, наприклад, за минулий тиждень ми провели лише понад 35 тис. щеплень і це критично низький показник. За вчора цей показник становить 1 414 щеплень. Це дуже мала явка, люди не хочуть йти щеплюватися, хоча карантинні вимоги будуть посилюватися для всіх, незалежно від того, в якій зоні (епіднебезпеки. – Ред.) ми знаходимося", - зазначила Остапченко.
За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення.
Водночас на Житомирщині упродовж останніх двох тижнів фіксують зростання рівня захворюваності на COVID-19. Цей показник зріс із 2605 до 2707 нових лабораторно підтверджених випадків.
Загалом на Житомирщині проведено 786 837 щеплень від коронавірусу. 422 267 осіб отримали одну дозу вакцини, з них 364 570 – дві дози.
Будь ласка, зачекайте...
Те, кто живет по сёлам, им эти ограничения до лампочки, а если в город и поедут, то пусть и на ржавой, но своей машине.
Працює з населенням.
Ойойой, а раньше то всего 1% был. Вокцина протухла?
Діти до 18 років практично не госпіталізуються. Їх доля в населенні (якщо середню тривалість життя взяти 70 років ) 18*100/70=25,7%
Залишається 74,5%, з яких 34,3% вакциновано. Якби вакцинація зовсім не впливала б на ймовірність госпіталізації, то вакцинованих в лікарнях було б 34,3*100/74,5=46%. А їх всього 13,7%. В 3,3 рази менше. І це ми ще не торкалися теми підробних сертифікатів.
раніше була Альфа.. зараз Дельта..Вакцини менш ефективні проти дельти
Advent Health больше не будет требовать, чтобы 83.000 сотрудников были вакцинированы против Covid.
Решение приостановить действие мандата на обязательную вакцинацию было принято после того, как губернатор Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий работодателям применять требования к вакцинации.
Клиника Кливленда также объявила, что приостановила действие своего мандата, позволив невакцинированным работникам сохранить свои рабочие места.
Во Флориде вакцинация проводится только добровольно. Если работодатель требует обязательной вакцинации, ему грозит штраф.
Во Флориде также нет обязательных масок, социальной дистанции и относительно небольшое распространение вакцинации по сравнению с другими штатами.
А в Украине?...
в Англии и вакцинировано 70%, сугубо добровольно(бо не ідіоти)
а в Україні вакциновано 30 %...
в Британії сьогодні 180 смертей,в Україні-467..
НАСЕЛЕННЯ В два рази менше.
Накормить голодных денег нет, за то провакцинировать весь мир готовы хоть по четыре раза.
______
Ну-ну, посмотрим как вы будете давать заднюю
бездоказова муйня бота.