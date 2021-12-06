Київ та вісім областей завтра виходять з "червоної" зони, - Немчінов
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування "червоного" рівня карантину у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Лишить людей транспорта - это каким надо быть дебилом ?
Как же задолбал этот дегенерат-шоубой!
На скільки я розумію, в "жовтій зоні" можна користуватись транспортом для всіх , в кількості міст : всі сидячі + 50% стоячих
И если честно... то самое большое гадство которое могут сделать - это вернуть разрешение на проезд невакцинированным. Опять ездить стану... а тока в штаны влез с меньшим размером талии...
Можно перепроверить в интернете.
Просто сидячая работа. А так... 1,15-1,20 в каждую сторону... я прям уже в кайф вошел, честно.
Ну и результаты начинают появляться.
Дальтоники?