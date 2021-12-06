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Київ та вісім областей завтра виходять з "червоної" зони, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київ та вісім областей завтра виходять з

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування "червоного" рівня карантину у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - розповів він.

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Топ коментарі
+12
А перед этим приняли, что желтый не особо отличается от красного
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06.12.2021 15:41
+9
Противозаконное ограничение прав граждан без введения режима чрезвычайного положения, примитивно прикрытое шоу Зеленского з цветами зон.

Как же задолбал этот дегенерат-шоубой!
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06.12.2021 16:07
+5
а бумагу об отказе от любых претензий подписал?
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06.12.2021 16:26
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А перед этим приняли, что желтый не особо отличается от красного
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06.12.2021 15:41 Відповісти
Вроде бы оставили то, что на желтом уровне могут работать промтоварные рынки и магазины для ВСЕХ посетителей. ТРЦ, спортзалы - нет. Эти теперь только для вакцинированных, переболевших.
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06.12.2021 18:14 Відповісти
Главное - метро.
Лишить людей транспорта - это каким надо быть дебилом ?
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06.12.2021 20:46 Відповісти
а , так це такі були " червоні"....- на папері
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06.12.2021 15:46 Відповісти
Смысл?показать что вы хоть что то делаете?
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06.12.2021 15:58 Відповісти
Противозаконное ограничение прав граждан без введения режима чрезвычайного положения, примитивно прикрытое шоу Зеленского з цветами зон.

Как же задолбал этот дегенерат-шоубой!
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06.12.2021 16:07 Відповісти
Що там з міським транспортом для не вакцинованих?
На скільки я розумію, в "жовтій зоні" можна користуватись транспортом для всіх , в кількості міст : всі сидячі + 50% стоячих
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06.12.2021 16:08 Відповісти
Да набитые битком маршрутки из Киева едут, все наверно вакцинированны
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06.12.2021 16:13 Відповісти
Днепр полнючие кто там считает, вывозить не успевают при таком потоке.
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06.12.2021 16:16 Відповісти
Ну, зокрема, в Києві Клячко "забув" введені його карманною комісією і ним особисто підписані (протокол №70) обмеження щодо проїзду зареєструвати у підрозділі юстиції, тому вони, як такі що зачіпають права і свободи громадян, згідно з Указом Президента про порядок реєстрації нормативних актів, І НЕ НАБРАЛИ ЧИННОСТІ. (відповідний акт набирає чинності на 10-й день після державної реєстрації... Упс...) Ну і в додаток - згідно з затвердженим кабміном положенням про зазначену комісію, - її рішення НЕ Є обовязковими для громадян. Про це між іншим чітко зазначено і у самому протоколі № 70... Упс, ще раз...
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06.12.2021 18:10 Відповісти
*в кількості місць
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06.12.2021 16:09 Відповісти
Знаете... я вот из-за этих ограничений стал ходить на работу пешком.
И если честно... то самое большое гадство которое могут сделать - это вернуть разрешение на проезд невакцинированным. Опять ездить стану... а тока в штаны влез с меньшим размером талии...
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06.12.2021 16:13 Відповісти
Я и до того пешком ходил - но на размер талии это не влияет никак. Пивом бы перестать злоупотреблять - ото было бы дело
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06.12.2021 16:14 Відповісти
пиво -яд
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06.12.2021 16:17 Відповісти
Ну как сказать Но калорий там хватает.
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06.12.2021 16:23 Відповісти
1000 в среднем в двушке, если активный образ жизни + физнагрузки , то один балон в неделю и не страшен. Хотя перестал пиво пить уже с полгода - результат более чем положителен.Лучше виски, даже недорогого чуток, чем то что называют пивом.
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06.12.2021 16:29 Відповісти
Я теж пішки від дому до роботи ходжу (3 км = 45 хвилин). Але іноді треба в центр міста проїхати (зокрема, на День вшанування жертв Голодомору) чи просто у справах
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06.12.2021 16:53 Відповісти
В пиве много женских гормонов и оно номер 1 убийца тестостерона.
Можно перепроверить в интернете.
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06.12.2021 20:13 Відповісти
Та я его и не употребляю.
Просто сидячая работа. А так... 1,15-1,20 в каждую сторону... я прям уже в кайф вошел, честно.
Ну и результаты начинают появляться.
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06.12.2021 16:30 Відповісти
если маршрут по одной области, то и сейчас можно ездить без укола
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06.12.2021 16:24 Відповісти
В Киеве жеж в красной зоне даже по городу низзя.
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06.12.2021 16:31 Відповісти
У нас в Ровно тоже красная, но можно и по городу, и по области. А вот в другую область нельзя, и теперь уколотые думают, чем добраться, потому что половина маршруток ездить перестала.
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06.12.2021 16:36 Відповісти
я сегодня файзером вакцинировался.
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06.12.2021 16:21 Відповісти
не чувствую, что что-то изменилось. не прет! )))
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06.12.2021 16:23 Відповісти
а бумагу об отказе от любых претензий подписал?
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06.12.2021 16:26 Відповісти
анкету заполнил, про претензии там не было. данные были и галочки поставить о хронических болезнях или т.п.
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06.12.2021 17:23 Відповісти
я так понял анкета для базы, чтобы можно было потом проверить вакцинацию.
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06.12.2021 17:25 Відповісти
чувствую себя нормально! хочу спортом позаниматься, но не спросил, что можно ли сразу так делать или пару дней подождать. мне даже показалось, что лучше себя чувствовать стал. фиг знает. А может шифрую себе. ))) но не знаю, чего тут бояться. Сам не хотел вакцинироваться ибо мне кажется, что корона меня не берет. Может и переболел уже, но бессимптомно, насморк был только, а знакомые переболели, с которыми я контактировал. Видать у меня по мощнее организм. Но мне кажется, что если человек здоров и без хронических болезней, то ему вообще нечего бояться. я вообще делал, чтобы бумагу получить, по работе надо. я столько всякой конспирологии наслушался, но у нормального человека переживаний не должно быть. Ибо организм нормального и корону не заметит и вакцину тоже. я смотрел научный фильм когда-то, что эволюция человека началась с клетки и за время, что она дошла до нашей теперешней эволюции, то организм пережил такое, что он способен бороть очень много любых вирусов, зараз, болезней, и т.п. И вырабатывать к ним иммунитет. Весь путь эволюции происходит борьба с вирусами. Корона - это только один из них.
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06.12.2021 17:36 Відповісти
тут проблема в том, что колоться со временем надо будет все чаще, в британии уже каждых 3 месяца, а что через год будет - непонятно, может, каждый месяц сделают. И без кода никуда не войдешь, ничего не сделаешь
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06.12.2021 18:31 Відповісти
Если антибиотик можно вывести длительными голоданиями, то с вмешательством в генетику всё не так однозначно.
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06.12.2021 20:49 Відповісти
вопрос зачем - молодой наверно
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06.12.2021 18:09 Відповісти
зачем завел чужую машину-то? молодой(с)
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06.12.2021 18:27 Відповісти
Желтая и красная - найди 10 отличий.
Дальтоники?
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06.12.2021 16:25 Відповісти
В метро пустят всех.
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06.12.2021 20:14 Відповісти
Грядут праздники, сами понимаете. После их окончания, автоматом всех вернут в красную.)
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06.12.2021 18:39 Відповісти
 
 