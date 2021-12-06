Киев и восемь областей завтра выходят из "красной" зоны, - Немчинов
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Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене "красного" уровня карантина в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и города Киева", – рассказал он.
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Лишить людей транспорта - это каким надо быть дебилом ?
Как же задолбал этот дегенерат-шоубой!
На скільки я розумію, в "жовтій зоні" можна користуватись транспортом для всіх , в кількості міст : всі сидячі + 50% стоячих
И если честно... то самое большое гадство которое могут сделать - это вернуть разрешение на проезд невакцинированным. Опять ездить стану... а тока в штаны влез с меньшим размером талии...
Можно перепроверить в интернете.
Просто сидячая работа. А так... 1,15-1,20 в каждую сторону... я прям уже в кайф вошел, честно.
Ну и результаты начинают появляться.
Дальтоники?