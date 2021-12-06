Россияне хотят быть властелинами православия, но этого никогда не произойдет, - Варфоломей

Причиной действующего конфликта между православными церквями стали попытки России единолично возглавить православие, однако о настоящем расколе пока речь не идет.

Об этом во время общения с украинскими журналистами рассказал Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, этот конфликт был начат Россией в 2016 году, когда Московская церковь и под ее влиянием три другие церкви не прибыли на Святой и Большой Собор на Крите.

"Мы все вместе готовили этот Собор. До января 2016 года в Женеве, когда у нас было последнее собрание православных предстоятелей, все церкви, и Россия, готовили этот Собор. И в последний момент не приехали россияне и еще три церкви", - пояснил Варфоломей.

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По его словам, при этом Россия восприняла предоставление автокефалии Украинской православной церкви в отместку за то, что Московская церковь в последний момент отказалась прибыть на Собор.

"Мечта наших братьев россиян – быть властелинами православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская русская церковь будет пятой"", – отметил патриарх.

Варфоломей отметил, что никто другой не разрывал общение и не творил раскола в лоне Православия. Патриарх также подчеркнул, что о глубоком расколе пока речь не идет.

"Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Нет раскола. Если есть раскол, они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями", – объяснил он.

При этом Варфоломей добавил, что поддерживает украинцев в их стремлении иметь автокефальную церковь.