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Варфоломей (234) РПЦ (705) церковь (1299) православие (257)

Россияне хотят быть властелинами православия, но этого никогда не произойдет, - Варфоломей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россияне хотят быть властелинами православия, но этого никогда не произойдет, - Варфоломей

Причиной действующего конфликта между православными церквями стали попытки России единолично возглавить православие, однако о настоящем расколе пока речь не идет.

Об этом во время общения с украинскими журналистами рассказал Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, этот конфликт был начат Россией в 2016 году, когда Московская церковь и под ее влиянием три другие церкви не прибыли на Святой и Большой Собор на Крите.

"Мы все вместе готовили этот Собор. До января 2016 года в Женеве, когда у нас было последнее собрание православных предстоятелей, все церкви, и Россия, готовили этот Собор. И в последний момент не приехали россияне и еще три церкви", - пояснил Варфоломей.

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По его словам, при этом Россия восприняла предоставление автокефалии Украинской православной церкви в отместку за то, что Московская церковь в последний момент отказалась прибыть на Собор.

"Мечта наших братьев россиян – быть властелинами православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская русская церковь будет пятой"", – отметил патриарх.

Варфоломей отметил, что никто другой не разрывал общение и не творил раскола в лоне Православия. Патриарх также подчеркнул, что о глубоком расколе пока речь не идет.

"Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Нет раскола. Если есть раскол, они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями", – объяснил он.

При этом Варфоломей добавил, что поддерживает украинцев в их стремлении иметь автокефальную церковь.
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Топ комментарии
+52
Владельцами лаптей, вонючих щей и ягеля они были, есть и будут!!
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06.12.2021 15:54
+39
Сколько ещё секта российская будет сидеть в Киево Печерской Лавре.

я из-за сатанистов туда не хожу и детей не вожу.
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06.12.2021 15:56
+22
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.12.2021 15:57
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Правила форума Совет форумчан
Владельцами лаптей, вонючих щей и ягеля они были, есть и будут!!
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06.12.2021 15:54 Ответить
О, точніше і не скажеш
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06.12.2021 15:58 Ответить
А як там справи в України на церковних фронтах? Давно звісток не було. Дантисти незадоволені.
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06.12.2021 16:04 Ответить
В Україні все добре!
https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
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06.12.2021 16:13 Ответить
сдохнет Пуйло Дума дульная Совьте миньет Гундяша со своими соплечниками в погонах кое кого сами россияне повесят или шкуру с живых сорвут и все сразу устаканится
УКРАИНЦЫ!!!! а ЧЕГО НАМ НЕРВНИЧАТЬ.... ПОКА ПЕРВАК З ПЕРЦЕМ САЛО З БОРЩОМ И СМЕТАНОЙ В НАШИХ РУКАХ -- ЛЮБОЙ КАЦАП СТАНЕТ НАШИМ.... а если надо детка надо ради Самостийной Украины и перевода кацапов в нормальных людей -то украночка любого кацапа в кровати так замилует.... что кацап тойс кровати чуть ли не Аппостолом Христа встанет...
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06.12.2021 16:35 Ответить
Пуйло помрет, его заменит или Бортников, или Патрушев, или Шойгу, которые ничем не лучше Пуйла, и даже хуже.

Надо работать на развал Московской империи - Империи Зла.
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06.12.2021 16:38 Ответить
позволю не согласиться вопрос как раз актуальный в Истории что важнее личность в Истории или История в Личности..увы увы как бы не хотели западные историки убеждать нас что история всегда выше Личности и тем не менее в НАШЕЙ славянской Истори начиная с Киевской Руси увы Личность определяла а потом и в Московии и Империи и Советах ЛИЧНОСТЬ.. Князь Владимир в угоду личным возжеланиеям принял ккрещение а потом ради всего остального утопил в крови крещением свой народ Иван Грозный Лжедмитрий Петр 1 Павел Николай 1 и 2 Алексаендр Ленин Троцкий Сталин и вот что интересно умер Сталин.... а Хрущев его соучастник и подельник тем не менее развенчал культ Сталина так что не говорите мол Путина не станет все огстанется по прежнему НЕТ НЕТ И НЕТ прежнего не будет....да будет схожесть...или похожесть... НО иное... а может и крадинально диаметрально разное... тому что сегодня имеет Россия...
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06.12.2021 18:24 Ответить
Разве я отрицал роль Личности в Истории?
Нет, я написал, что в условиях РФ есть три, наиболее вероятных преемника Путина. И к тому же там сегодня правит коллективный ФСБ - на самых высоких должностях страны, в руководстве крупнейшими компаниями чекисты, причем евреи по национальности.

Жирным выделять, или не надо?
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06.12.2021 19:26 Ответить
2014 год. как давно и недавно это все было. начало войны .осознание что кацапы народ *******. горе смертей и радость побед
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06.12.2021 16:46 Ответить
І уй з ними.
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06.12.2021 15:59 Ответить
РПЦ потрібно прикривати в Україні
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06.12.2021 16:03 Ответить
На жаль у Конституції прописана свобода совісті. А якщо ввести державну релігію, то при нинішній владі це буде іудаїзм.
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06.12.2021 16:10 Ответить
один з батьків-засновників нашої 1000-літньої держави розглядав і цей варіант...вибір був невеликий, але тоді ще не було хасидизму
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06.12.2021 16:17 Ответить
опять брешешь,кацапа...речь идет не о свободе совести (верь в кого хочешь),а о легитимности церкви...
мало того,что у рпц томоса нет,так у них еще и регистрация согласно украинским законам отсутствует.
так что бреши поменьше-ближе к Богу будешь
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06.12.2021 16:32 Ответить
і не лише в Україні. рпц є складовою ксорс, що працює під дахом "россотруднічєства" по всьому світу...
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06.12.2021 17:20 Ответить
Православний лапатнік-це як зімбабвійський космонавт...
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06.12.2021 15:55 Ответить
Раскола нет. Просто иерархам московского сатаната на Соборе делать нечего.
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06.12.2021 15:55 Ответить
Сколько ещё секта российская будет сидеть в Киево Печерской Лавре.

я из-за сатанистов туда не хожу и детей не вожу.
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06.12.2021 15:56 Ответить
Хожу с удовольствием в Михайловский собор, Выдубецкие храмы и в Греко-католические храмы, близкие они мне. Мацковско-гундяевские капища обхожу сторонй. проходя мимо, в кармане держу дулю в их адрес.
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06.12.2021 16:40 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.12.2021 15:57 Ответить
Так а що той підрозділ КГБ хоче? в них навіть Томоса немає
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06.12.2021 15:59 Ответить
І не буде.
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06.12.2021 16:38 Ответить
вони можуть бути тільки володарями своїх випорожнень) одноосібними)
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06.12.2021 16:01 Ответить
почему одноосибными?они еще и друг дружку ими вымазывают
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06.12.2021 16:33 Ответить
та не тільки православ'ям касапи хочуть володіти. Їм подавай усе. Як нацистам свого часу; ***** - новому біснуватому адольфу.
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06.12.2021 16:05 Ответить
..пора уже буки и ссаные тряпки готовить , и гнать изо всех СВЯТЫНЬ УКРАИНСКИХ, за поребрик, сатанистов-совкодрочеров в погонах и без оных,под рясами, черносотенцев церковных ...
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06.12.2021 16:06 Ответить
новий фюрер дозволяє кацапам зігувати з 2014 року,
навіть не сумніваюсь, що рашисти вже штампують на пасках "gott mit uns"
все як адольф заповів у бункері, сидячи на матрасі з пістолетом, перед каністрою солярки ...
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06.12.2021 16:07 Ответить
До віри в бога РПЦ ніякого відношення не має. Че частина імперської пропаганди і гуманітарна зброя з перших часів існування Московії, російської імперії і путінської недоімперії. Росіянці в бога не вірять. Основні постулати, як"Возлюби ближнего....", чи 10 заповідей для них нічого не варті. Вони вірять в Путіна. йому служать і поклони б'ють.
Не віра в бога, а суцільна брехня, як і їх історія руської церкви Московського патріархату.
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06.12.2021 16:09 Ответить
Бережи вас Господь, Отче
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06.12.2021 16:09 Ответить
Загострення параноїдальної шизофренії великодержавного шовінізма прогресує !!!)))
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06.12.2021 16:10 Ответить
В України в 2014-15 роках був шанс повністю знищити РПЦ в Україні але на превеликий жаль цей шанс був упущений! Потрібно було визнавати РПЦ терористичною організацією й відбирати всі наші святині! Тепер потрібно ловити момент.
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06.12.2021 16:11 Ответить
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06.12.2021 16:15 Ответить
«Поскреби русского - найдёшь татарина»
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06.12.2021 16:17 Ответить
В Народності , яки входять до Росії немає руської народності. Тому чому Московія раптом стала Росією. Тому, що назву Росія кацапи просто вкрали у Україні, це стара назва Україні.

татары - 5 554 601 (3,83 %)

украинцы - 2 942 961 (2,03 %)

башкиры - 1 673 389 (1,15 %)

чуваши - 1 637 094 (1,13 %)

чеченцы - 1 360 253 (0,94 %)

армяне - 1 130 491 (0,78 %)

мордва - 843 350 (0,58 %)

аварцы - 814 473 (0,56 %)

белорусы - 807 970 (0,56 %)

казахи - 653 962 (0,45 %)

удмурты - 636 906 (0,44 %)

азербайджанцы - 621 840 (0,43 %)

марийцы - 604 298 (0,42 %)

немцы - 597 212 (0,41 %)

кабардинцы - 519 958 (0,36 %)

осетины - 514 875 (0,35 %)

даргинцы - 510 156 (0,35 %)

буряты - 445 175 (0,31 %)

якуты - 443 852 (0,31 %)

кумыки - 422 409 (0,29 %)

ингуши - 413 016 (0,28 %)

лезгины - 411 535 (0,28 %)

коми - 293 406 (0,2 %)

тувинцы - 243 442 (0,17 %)

евреи - 229 938 (0,16 %)

грузины - 197 934 (0,14 %)

карачаевцы - 192 182 (0,13 %)

цыгане - 182 766 (0,13 %)

калмыки - 173 996 (0,12 %)

молдаване - 172 330 (0,12 %)

лакцы - 156 545 (0,11 %)

корейцы - 148 556 (0,1 %)
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06.12.2021 16:24 Ответить
куда китайцев подевали? без них диаграма малозначуща.
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06.12.2021 16:43 Ответить
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
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06.12.2021 16:21 Ответить
РПЦ это не церковь а секта. С упразднением патриархата Петром !, все это просто самодеятельность
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06.12.2021 16:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2f0R9rwh_qE
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06.12.2021 16:28 Ответить
Кацапи- це збрід без роду,без племені і без власної історії. Єдине,що їх об,єднує- це так звані "скрєпи"-намагання "створити" якусь власну історію за рахунок інших країн. Україна в цих "скрєпах" є основним елементом,без якого бензоколонка залишається територією із стадом.
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06.12.2021 16:31 Ответить
Владикі обосравія! ******!
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06.12.2021 16:33 Ответить
Московити, які себе назвали росіянами, є ніби вже не люди, а лише ті, що мають вигляд людей, якісь неземні чудовиська, які спеціально виплодилися для розповсюдження війн і жахіть на землі, для знищення та принесення страждань іншим народам, які є їх сусідами. Вони незрівнянно страшніші й огидніші, ніж чорт та сатана.
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06.12.2021 16:33 Ответить
ха.. та кацапы(мп) уничтожили Православие и добивают !!! Одна надежда чтобы еще хоть что-то исправить в Православии - на Константинопольский Патриархат, Вселенского Патриарха, ПЦУ.....
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06.12.2021 16:33 Ответить
Хан Батый придумавший Мацковию в 1237 году,казав що дасть ТОМОС моцкалям через рік...,но его внук Хан Мен-Тимур начал строить первый Храм на Мацковии аж в 1272 году...и освятил его по мусульманским канонам...
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06.12.2021 16:33 Ответить
любая секта будет жить до тех пор, пока есть сектанты которых можно стричь и доить. у гундяя недостатка в сектантах пока не наблюдается.
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06.12.2021 16:36 Ответить
Нет такой церкви, как РПЦ. Есть языческая лубянская секта (Главпур) при СТОЛЕТНЕЙ КРОВАВОЙ "ЛУБЯНСКОЙ ОПГ", которая молится только каждому очередному главарю этой ОПГ...
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06.12.2021 16:36 Ответить
Патріарх Варфоломій - свята людина !
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06.12.2021 16:37 Ответить
Патриарх Варфаломей, а почему тогда не дали Украине Патриархат, как много лет просил Филарет?
Не в этом ли проблема?
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06.12.2021 16:40 Ответить
всьому свій час... не поспішай перед батька...
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06.12.2021 16:45 Ответить
А я так розумію, що Варфаломей особисту вигоду, від Мітрополії під своїм дахом, отримав.
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06.12.2021 16:54 Ответить
не туди дивишся, в першу чергу вигода для України. дивитись в чужу кишеню негарний, часто даже ниций признак. Коли виженем мацковськи "патархат", їм більше підходить сатанат, з України, ПЦУ отримає патріархат.
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06.12.2021 17:03 Ответить
Що заважало Варфаломею надати відразу статус Патріархату?
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06.12.2021 17:29 Ответить
я ж тобі об,яснив про мацковський сатанат...Варфоломій, людина скромна й шляхетна, він не ставив собі в мету розкол православія, надіявся, що Гудяєв і його секта з розумінням приймуть українську метрополію. Український патріархат, це був би зухвалий розкол з москвою, тепер ми бачимо, потрібно мацкалів гнати з України сраною мітлою й після отримувати патріархат.
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06.12.2021 17:57 Ответить
Тобто я вам допоміг зрозуміти, що Варфоломій помилився. Добре.
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06.12.2021 19:23 Ответить
помилкою було б не надання Україні Томоса.
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06.12.2021 20:02 Ответить
А он сам хочет быть властителем православия
Решать кому быть патриархом, кому нет
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06.12.2021 19:36 Ответить
Фишка в том что Филарет лет 30 назад спалил КГБшную по полному тарифу...Видео есть в Ютьюбе
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06.12.2021 16:42 Ответить
УПЦ МП сама отталкивает верующих от себя.
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06.12.2021 16:48 Ответить
Володимир Броніславович Біліньскій видав декілька книжок з приводу православ*я в Україні...,а з Історіі стародавньої України-Руси то зовсім нема рівних в усьому Світі...,на сьогодення кращого нічого не читав...

Володимир Брониславович,Хай Бог береже та Довгії Літа Вами Вельмишановний...
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06.12.2021 16:49 Ответить
Россияне хотят пойти на йух и уже существенно продвинулись в этом вопросе
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06.12.2021 16:53 Ответить
Россия - родина слонов...
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06.12.2021 16:55 Ответить
ПаРАША родина шакалов, и антихристов.
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06.12.2021 17:13 Ответить
Злые языки кажуть,шо на РАБссии песТня "Владимирский централ",это Томос от Джугашвили...подаренный моцкалям кажись в 1942 году...
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06.12.2021 16:59 Ответить
А если быть точным,то 16 июля 1942 года... Сралин вспомнил что РАБссия правоверная...срана
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06.12.2021 17:02 Ответить
Міцного Вам здоров"я, Владико. На многая-многая літа.
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06.12.2021 17:02 Ответить
РуSSкий ад не пройдЁт!

КитайЗовЁт!
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06.12.2021 17:05 Ответить
https://youtu.be/l9YwY2u-kWc ...Володимир Брониславович Біліньскій.лекція : РАБсія обломок Золотої орди...Дивіться будь ласочка на здоров*я...
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06.12.2021 17:10 Ответить
Мне кажется из Варфоломея такой же патриарх, как из гуся обезьяна! Что такое православная, неважно русская, украинская, Константинопольская, греческая, американская церковь и т.д.? Или Иисус Христос разделился? Разве на соборе Апостолов, что-нибудь было сказано о православии, как наследнице материнской Иерусалимской Церкви? Чушь полная! Тем более учитываем, что во Христе Иисусе нет национальности, Христианство наднационально по своей природе, но всё новая тварь?А тот кто делит, а делит Варфоломей, указывает на то, что он плотской человек, бездуховный и непонимает о чём говорит, либо не читал Писания, либо лукавит! Ну те не приехали и что? А смысл от этой возни был бы какой? Я уже молчу про Порошенко, до него был Ющенко, они в принципе разбираются в таких вопросах, как коровы в апельсинах!
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06.12.2021 17:16 Ответить
Доказательства не православия РАБссии можно увидеть в Грановитой палате кремля и в оружейной Палате кремля...,все надписи на древних реликвиях сделаны арабской вязью...

Александр Невзоров.
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06.12.2021 17:20 Ответить
Беда свинособак только в том, что они если верят во что-то то это главная поросёнощенок - *****! Маленькая собачка всегда щенком кажется=)
Блин, "прафаслафная армия", хоть раз в жизни видели Библию, про читать я молчу! И в конце концов - свинособаки(!), даже не животные!!! Какая вера может быть, у этих существ?
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06.12.2021 18:18 Ответить
...Кворум был велик - у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, утаившие свои лета.

В краткой приветственной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передавался в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имел права переходить границы и вторгаться на чужую территорию. С целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который тогда уже заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны нахамили в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе, как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошел из-за дележа участков.

Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от республики немцев Поволжья.

- А что, разве это такая плохая республика? - невинно спрашивал Балаганов. - Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!

- Знаем, знаем! - кричали разволновавшиеся дети. - У немцев возьмешь! Видимо, не один из собравшихся сидел у культурных людей в тюремном плену. Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески

восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.

- Нашли дураков! - визгливо кричал Паниковский. - Вы мне дайте среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

- Как! Всю возвышенность?! - язвил Балаганов. - А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?

При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

- Ну, не всю возвышенность, - настаивал жадный Паниковский, - хотя бы половину! Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи!

Но ему не дали и половины.

После долгих криков решено было делить участки по жребию...
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07.12.2021 01:35 Ответить
 
 