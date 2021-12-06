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Варфоломій (209) РПЦ (459) церква (659) православ'я (190)

Росіяни хочуть бути володарями православ'я, але цього ніколи не станеться, - Варфоломій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Росіяни хочуть бути володарями православ'я, але цього ніколи не станеться, - Варфоломій

Причиною чинного конфлікту між православними церквами стали спроби Росії одноосібно очолити православ’я, однак про справжній розкол поки що не йдеться.

Про це під час спілкування з українськими журналістами розповів Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, цей конфлікт був започаткований Росією у 2016 році, коли Московська церква і під її впливом три інші церкви не прибули на Святий і Великий Собор на Криті.

"Ми всі разом готували цей Собор. До січня 2016 року в Женеві, коли ми мали останні збори православних предстоятелів, всі церкви, і Росія, готували цей Собор. І в останній момент не приїхали росіяни та ще три церкви", - пояснив Варфоломій.

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За його словами, при цьому Росія сприйняла надання автокефалії Українській православній церкві як помсту за те, що Московська церква в останній момент відмовилася прибути на Собор.

"Мрія наших братів росіян – бути володарями православ‘я. Та цього ніколи не станеться, тому що канони православної церкви та дії церкви протягом століть віддали першість Константинополю. Константинополь завжди буде першою церквою у системі православних церков, а сестринська російська церква буде п'ятою", - зазначив патріарх.

Варфоломій зазначив, що ніхто інший не розривав спілкування і не творив розколу в лоні Православ'я. Патріарх також наголосив, що про глибокий розкол поки що не йдеться.

"Наші російські брати кажуть, що стався розкол. Нема розколу. Якщо є розкол, вони зробили його, розірвавши спілкування з чотирма церквами", – пояснив він.

При цьому Варфоломій додав, що підтримує українців у їхньому прагненні мати автокефальну церкву.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Владельцами лаптей, вонючих щей и ягеля они были, есть и будут!!
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06.12.2021 15:54
+39
Сколько ещё секта российская будет сидеть в Киево Печерской Лавре.

я из-за сатанистов туда не хожу и детей не вожу.
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06.12.2021 15:56
+22
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.12.2021 15:57
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Владельцами лаптей, вонючих щей и ягеля они были, есть и будут!!
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06.12.2021 15:54 Відповісти
О, точніше і не скажеш
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06.12.2021 15:58 Відповісти
А як там справи в України на церковних фронтах? Давно звісток не було. Дантисти незадоволені.
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06.12.2021 16:04 Відповісти
В Україні все добре!
https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
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06.12.2021 16:13 Відповісти
сдохнет Пуйло Дума дульная Совьте миньет Гундяша со своими соплечниками в погонах кое кого сами россияне повесят или шкуру с живых сорвут и все сразу устаканится
УКРАИНЦЫ!!!! а ЧЕГО НАМ НЕРВНИЧАТЬ.... ПОКА ПЕРВАК З ПЕРЦЕМ САЛО З БОРЩОМ И СМЕТАНОЙ В НАШИХ РУКАХ -- ЛЮБОЙ КАЦАП СТАНЕТ НАШИМ.... а если надо детка надо ради Самостийной Украины и перевода кацапов в нормальных людей -то украночка любого кацапа в кровати так замилует.... что кацап тойс кровати чуть ли не Аппостолом Христа встанет...
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06.12.2021 16:35 Відповісти
Пуйло помрет, его заменит или Бортников, или Патрушев, или Шойгу, которые ничем не лучше Пуйла, и даже хуже.

Надо работать на развал Московской империи - Империи Зла.
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06.12.2021 16:38 Відповісти
позволю не согласиться вопрос как раз актуальный в Истории что важнее личность в Истории или История в Личности..увы увы как бы не хотели западные историки убеждать нас что история всегда выше Личности и тем не менее в НАШЕЙ славянской Истори начиная с Киевской Руси увы Личность определяла а потом и в Московии и Империи и Советах ЛИЧНОСТЬ.. Князь Владимир в угоду личным возжеланиеям принял ккрещение а потом ради всего остального утопил в крови крещением свой народ Иван Грозный Лжедмитрий Петр 1 Павел Николай 1 и 2 Алексаендр Ленин Троцкий Сталин и вот что интересно умер Сталин.... а Хрущев его соучастник и подельник тем не менее развенчал культ Сталина так что не говорите мол Путина не станет все огстанется по прежнему НЕТ НЕТ И НЕТ прежнего не будет....да будет схожесть...или похожесть... НО иное... а может и крадинально диаметрально разное... тому что сегодня имеет Россия...
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06.12.2021 18:24 Відповісти
Разве я отрицал роль Личности в Истории?
Нет, я написал, что в условиях РФ есть три, наиболее вероятных преемника Путина. И к тому же там сегодня правит коллективный ФСБ - на самых высоких должностях страны, в руководстве крупнейшими компаниями чекисты, причем евреи по национальности.

Жирным выделять, или не надо?
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06.12.2021 19:26 Відповісти
2014 год. как давно и недавно это все было. начало войны .осознание что кацапы народ *******. горе смертей и радость побед
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06.12.2021 16:46 Відповісти
І уй з ними.
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06.12.2021 15:59 Відповісти
РПЦ потрібно прикривати в Україні
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06.12.2021 16:03 Відповісти
На жаль у Конституції прописана свобода совісті. А якщо ввести державну релігію, то при нинішній владі це буде іудаїзм.
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06.12.2021 16:10 Відповісти
один з батьків-засновників нашої 1000-літньої держави розглядав і цей варіант...вибір був невеликий, але тоді ще не було хасидизму
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06.12.2021 16:17 Відповісти
опять брешешь,кацапа...речь идет не о свободе совести (верь в кого хочешь),а о легитимности церкви...
мало того,что у рпц томоса нет,так у них еще и регистрация согласно украинским законам отсутствует.
так что бреши поменьше-ближе к Богу будешь
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06.12.2021 16:32 Відповісти
і не лише в Україні. рпц є складовою ксорс, що працює під дахом "россотруднічєства" по всьому світу...
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06.12.2021 17:20 Відповісти
Православний лапатнік-це як зімбабвійський космонавт...
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06.12.2021 15:55 Відповісти
Раскола нет. Просто иерархам московского сатаната на Соборе делать нечего.
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06.12.2021 15:55 Відповісти
Сколько ещё секта российская будет сидеть в Киево Печерской Лавре.

я из-за сатанистов туда не хожу и детей не вожу.
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06.12.2021 15:56 Відповісти
Хожу с удовольствием в Михайловский собор, Выдубецкие храмы и в Греко-католические храмы, близкие они мне. Мацковско-гундяевские капища обхожу сторонй. проходя мимо, в кармане держу дулю в их адрес.
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06.12.2021 16:40 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.12.2021 15:57 Відповісти
Так а що той підрозділ КГБ хоче? в них навіть Томоса немає
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06.12.2021 15:59 Відповісти
І не буде.
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06.12.2021 16:38 Відповісти
вони можуть бути тільки володарями своїх випорожнень) одноосібними)
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06.12.2021 16:01 Відповісти
почему одноосибными?они еще и друг дружку ими вымазывают
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06.12.2021 16:33 Відповісти
та не тільки православ'ям касапи хочуть володіти. Їм подавай усе. Як нацистам свого часу; ***** - новому біснуватому адольфу.
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06.12.2021 16:05 Відповісти
..пора уже буки и ссаные тряпки готовить , и гнать изо всех СВЯТЫНЬ УКРАИНСКИХ, за поребрик, сатанистов-совкодрочеров в погонах и без оных,под рясами, черносотенцев церковных ...
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06.12.2021 16:06 Відповісти
новий фюрер дозволяє кацапам зігувати з 2014 року,
навіть не сумніваюсь, що рашисти вже штампують на пасках "gott mit uns"
все як адольф заповів у бункері, сидячи на матрасі з пістолетом, перед каністрою солярки ...
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06.12.2021 16:07 Відповісти
До віри в бога РПЦ ніякого відношення не має. Че частина імперської пропаганди і гуманітарна зброя з перших часів існування Московії, російської імперії і путінської недоімперії. Росіянці в бога не вірять. Основні постулати, як"Возлюби ближнего....", чи 10 заповідей для них нічого не варті. Вони вірять в Путіна. йому служать і поклони б'ють.
Не віра в бога, а суцільна брехня, як і їх історія руської церкви Московського патріархату.
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06.12.2021 16:09 Відповісти
Бережи вас Господь, Отче
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06.12.2021 16:09 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофренії великодержавного шовінізма прогресує !!!)))
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06.12.2021 16:10 Відповісти
В України в 2014-15 роках був шанс повністю знищити РПЦ в Україні але на превеликий жаль цей шанс був упущений! Потрібно було визнавати РПЦ терористичною організацією й відбирати всі наші святині! Тепер потрібно ловити момент.
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06.12.2021 16:11 Відповісти
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06.12.2021 16:15 Відповісти
«Поскреби русского - найдёшь татарина»
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06.12.2021 16:17 Відповісти
В Народності , яки входять до Росії немає руської народності. Тому чому Московія раптом стала Росією. Тому, що назву Росія кацапи просто вкрали у Україні, це стара назва Україні.

татары - 5 554 601 (3,83 %)

украинцы - 2 942 961 (2,03 %)

башкиры - 1 673 389 (1,15 %)

чуваши - 1 637 094 (1,13 %)

чеченцы - 1 360 253 (0,94 %)

армяне - 1 130 491 (0,78 %)

мордва - 843 350 (0,58 %)

аварцы - 814 473 (0,56 %)

белорусы - 807 970 (0,56 %)

казахи - 653 962 (0,45 %)

удмурты - 636 906 (0,44 %)

азербайджанцы - 621 840 (0,43 %)

марийцы - 604 298 (0,42 %)

немцы - 597 212 (0,41 %)

кабардинцы - 519 958 (0,36 %)

осетины - 514 875 (0,35 %)

даргинцы - 510 156 (0,35 %)

буряты - 445 175 (0,31 %)

якуты - 443 852 (0,31 %)

кумыки - 422 409 (0,29 %)

ингуши - 413 016 (0,28 %)

лезгины - 411 535 (0,28 %)

коми - 293 406 (0,2 %)

тувинцы - 243 442 (0,17 %)

евреи - 229 938 (0,16 %)

грузины - 197 934 (0,14 %)

карачаевцы - 192 182 (0,13 %)

цыгане - 182 766 (0,13 %)

калмыки - 173 996 (0,12 %)

молдаване - 172 330 (0,12 %)

лакцы - 156 545 (0,11 %)

корейцы - 148 556 (0,1 %)
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06.12.2021 16:24 Відповісти
куда китайцев подевали? без них диаграма малозначуща.
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06.12.2021 16:43 Відповісти
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
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06.12.2021 16:21 Відповісти
РПЦ это не церковь а секта. С упразднением патриархата Петром !, все это просто самодеятельность
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06.12.2021 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2f0R9rwh_qE
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06.12.2021 16:28 Відповісти
Кацапи- це збрід без роду,без племені і без власної історії. Єдине,що їх об,єднує- це так звані "скрєпи"-намагання "створити" якусь власну історію за рахунок інших країн. Україна в цих "скрєпах" є основним елементом,без якого бензоколонка залишається територією із стадом.
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06.12.2021 16:31 Відповісти
Владикі обосравія! ******!
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06.12.2021 16:33 Відповісти
Московити, які себе назвали росіянами, є ніби вже не люди, а лише ті, що мають вигляд людей, якісь неземні чудовиська, які спеціально виплодилися для розповсюдження війн і жахіть на землі, для знищення та принесення страждань іншим народам, які є їх сусідами. Вони незрівнянно страшніші й огидніші, ніж чорт та сатана.
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06.12.2021 16:33 Відповісти
ха.. та кацапы(мп) уничтожили Православие и добивают !!! Одна надежда чтобы еще хоть что-то исправить в Православии - на Константинопольский Патриархат, Вселенского Патриарха, ПЦУ.....
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06.12.2021 16:33 Відповісти
Хан Батый придумавший Мацковию в 1237 году,казав що дасть ТОМОС моцкалям через рік...,но его внук Хан Мен-Тимур начал строить первый Храм на Мацковии аж в 1272 году...и освятил его по мусульманским канонам...
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06.12.2021 16:33 Відповісти
любая секта будет жить до тех пор, пока есть сектанты которых можно стричь и доить. у гундяя недостатка в сектантах пока не наблюдается.
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Нет такой церкви, как РПЦ. Есть языческая лубянская секта (Главпур) при СТОЛЕТНЕЙ КРОВАВОЙ "ЛУБЯНСКОЙ ОПГ", которая молится только каждому очередному главарю этой ОПГ...
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Патріарх Варфоломій - свята людина !
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06.12.2021 16:37 Відповісти
Патриарх Варфаломей, а почему тогда не дали Украине Патриархат, как много лет просил Филарет?
Не в этом ли проблема?
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06.12.2021 16:40 Відповісти
всьому свій час... не поспішай перед батька...
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06.12.2021 16:45 Відповісти
А я так розумію, що Варфаломей особисту вигоду, від Мітрополії під своїм дахом, отримав.
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06.12.2021 16:54 Відповісти
не туди дивишся, в першу чергу вигода для України. дивитись в чужу кишеню негарний, часто даже ниций признак. Коли виженем мацковськи "патархат", їм більше підходить сатанат, з України, ПЦУ отримає патріархат.
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06.12.2021 17:03 Відповісти
Що заважало Варфаломею надати відразу статус Патріархату?
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06.12.2021 17:29 Відповісти
я ж тобі об,яснив про мацковський сатанат...Варфоломій, людина скромна й шляхетна, він не ставив собі в мету розкол православія, надіявся, що Гудяєв і його секта з розумінням приймуть українську метрополію. Український патріархат, це був би зухвалий розкол з москвою, тепер ми бачимо, потрібно мацкалів гнати з України сраною мітлою й після отримувати патріархат.
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06.12.2021 17:57 Відповісти
Тобто я вам допоміг зрозуміти, що Варфоломій помилився. Добре.
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06.12.2021 19:23 Відповісти
помилкою було б не надання Україні Томоса.
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06.12.2021 20:02 Відповісти
А он сам хочет быть властителем православия
Решать кому быть патриархом, кому нет
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06.12.2021 19:36 Відповісти
Фишка в том что Филарет лет 30 назад спалил КГБшную по полному тарифу...Видео есть в Ютьюбе
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06.12.2021 16:42 Відповісти
УПЦ МП сама отталкивает верующих от себя.
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06.12.2021 16:48 Відповісти
Володимир Броніславович Біліньскій видав декілька книжок з приводу православ*я в Україні...,а з Історіі стародавньої України-Руси то зовсім нема рівних в усьому Світі...,на сьогодення кращого нічого не читав...

Володимир Брониславович,Хай Бог береже та Довгії Літа Вами Вельмишановний...
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06.12.2021 16:49 Відповісти
Россияне хотят пойти на йух и уже существенно продвинулись в этом вопросе
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06.12.2021 16:53 Відповісти
Россия - родина слонов...
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06.12.2021 16:55 Відповісти
ПаРАША родина шакалов, и антихристов.
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06.12.2021 17:13 Відповісти
Злые языки кажуть,шо на РАБссии песТня "Владимирский централ",это Томос от Джугашвили...подаренный моцкалям кажись в 1942 году...
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06.12.2021 16:59 Відповісти
А если быть точным,то 16 июля 1942 года... Сралин вспомнил что РАБссия правоверная...срана
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06.12.2021 17:02 Відповісти
Міцного Вам здоров"я, Владико. На многая-многая літа.
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06.12.2021 17:02 Відповісти
РуSSкий ад не пройдЁт!

КитайЗовЁт!
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06.12.2021 17:05 Відповісти
https://youtu.be/l9YwY2u-kWc ...Володимир Брониславович Біліньскій.лекція : РАБсія обломок Золотої орди...Дивіться будь ласочка на здоров*я...
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06.12.2021 17:10 Відповісти
Мне кажется из Варфоломея такой же патриарх, как из гуся обезьяна! Что такое православная, неважно русская, украинская, Константинопольская, греческая, американская церковь и т.д.? Или Иисус Христос разделился? Разве на соборе Апостолов, что-нибудь было сказано о православии, как наследнице материнской Иерусалимской Церкви? Чушь полная! Тем более учитываем, что во Христе Иисусе нет национальности, Христианство наднационально по своей природе, но всё новая тварь?А тот кто делит, а делит Варфоломей, указывает на то, что он плотской человек, бездуховный и непонимает о чём говорит, либо не читал Писания, либо лукавит! Ну те не приехали и что? А смысл от этой возни был бы какой? Я уже молчу про Порошенко, до него был Ющенко, они в принципе разбираются в таких вопросах, как коровы в апельсинах!
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06.12.2021 17:16 Відповісти
Доказательства не православия РАБссии можно увидеть в Грановитой палате кремля и в оружейной Палате кремля...,все надписи на древних реликвиях сделаны арабской вязью...

Александр Невзоров.
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06.12.2021 17:20 Відповісти
Беда свинособак только в том, что они если верят во что-то то это главная поросёнощенок - *****! Маленькая собачка всегда щенком кажется=)
Блин, "прафаслафная армия", хоть раз в жизни видели Библию, про читать я молчу! И в конце концов - свинособаки(!), даже не животные!!! Какая вера может быть, у этих существ?
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06.12.2021 18:18 Відповісти
...Кворум был велик - у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, утаившие свои лета.

В краткой приветственной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передавался в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имел права переходить границы и вторгаться на чужую территорию. С целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который тогда уже заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны нахамили в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе, как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошел из-за дележа участков.

Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от республики немцев Поволжья.

- А что, разве это такая плохая республика? - невинно спрашивал Балаганов. - Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!

- Знаем, знаем! - кричали разволновавшиеся дети. - У немцев возьмешь! Видимо, не один из собравшихся сидел у культурных людей в тюремном плену. Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески

восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.

- Нашли дураков! - визгливо кричал Паниковский. - Вы мне дайте среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

- Как! Всю возвышенность?! - язвил Балаганов. - А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?

При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

- Ну, не всю возвышенность, - настаивал жадный Паниковский, - хотя бы половину! Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи!

Но ему не дали и половины.

После долгих криков решено было делить участки по жребию...
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07.12.2021 01:35 Відповісти
 
 