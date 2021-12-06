Росіяни хочуть бути володарями православ'я, але цього ніколи не станеться, - Варфоломій
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Причиною чинного конфлікту між православними церквами стали спроби Росії одноосібно очолити православ’я, однак про справжній розкол поки що не йдеться.
Про це під час спілкування з українськими журналістами розповів Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За його словами, цей конфлікт був започаткований Росією у 2016 році, коли Московська церква і під її впливом три інші церкви не прибули на Святий і Великий Собор на Криті.
"Ми всі разом готували цей Собор. До січня 2016 року в Женеві, коли ми мали останні збори православних предстоятелів, всі церкви, і Росія, готували цей Собор. І в останній момент не приїхали росіяни та ще три церкви", - пояснив Варфоломій.
За його словами, при цьому Росія сприйняла надання автокефалії Українській православній церкві як помсту за те, що Московська церква в останній момент відмовилася прибути на Собор.
"Мрія наших братів росіян – бути володарями православ‘я. Та цього ніколи не станеться, тому що канони православної церкви та дії церкви протягом століть віддали першість Константинополю. Константинополь завжди буде першою церквою у системі православних церков, а сестринська російська церква буде п'ятою", - зазначив патріарх.
Варфоломій зазначив, що ніхто інший не розривав спілкування і не творив розколу в лоні Православ'я. Патріарх також наголосив, що про глибокий розкол поки що не йдеться.
"Наші російські брати кажуть, що стався розкол. Нема розколу. Якщо є розкол, вони зробили його, розірвавши спілкування з чотирма церквами", – пояснив він.
При цьому Варфоломій додав, що підтримує українців у їхньому прагненні мати автокефальну церкву.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
УКРАИНЦЫ!!!! а ЧЕГО НАМ НЕРВНИЧАТЬ.... ПОКА ПЕРВАК З ПЕРЦЕМ САЛО З БОРЩОМ И СМЕТАНОЙ В НАШИХ РУКАХ -- ЛЮБОЙ КАЦАП СТАНЕТ НАШИМ.... а если надо детка надо ради Самостийной Украины и перевода кацапов в нормальных людей -то украночка любого кацапа в кровати так замилует.... что кацап тойс кровати чуть ли не Аппостолом Христа встанет...
Надо работать на развал Московской империи - Империи Зла.
Нет, я написал, что в условиях РФ есть три, наиболее вероятных преемника Путина. И к тому же там сегодня правит коллективный ФСБ - на самых высоких должностях страны, в руководстве крупнейшими компаниями чекисты, причем евреи по национальности.
Жирным выделять, или не надо?
мало того,что у рпц томоса нет,так у них еще и регистрация согласно украинским законам отсутствует.
так что бреши поменьше-ближе к Богу будешь
я из-за сатанистов туда не хожу и детей не вожу.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
навіть не сумніваюсь, що рашисти вже штампують на пасках "gott mit uns"
все як адольф заповів у бункері, сидячи на матрасі з пістолетом, перед каністрою солярки ...
Не віра в бога, а суцільна брехня, як і їх історія руської церкви Московського патріархату.
татары - 5 554 601 (3,83 %)
украинцы - 2 942 961 (2,03 %)
башкиры - 1 673 389 (1,15 %)
чуваши - 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы - 1 360 253 (0,94 %)
армяне - 1 130 491 (0,78 %)
мордва - 843 350 (0,58 %)
аварцы - 814 473 (0,56 %)
белорусы - 807 970 (0,56 %)
казахи - 653 962 (0,45 %)
удмурты - 636 906 (0,44 %)
азербайджанцы - 621 840 (0,43 %)
марийцы - 604 298 (0,42 %)
немцы - 597 212 (0,41 %)
кабардинцы - 519 958 (0,36 %)
осетины - 514 875 (0,35 %)
даргинцы - 510 156 (0,35 %)
буряты - 445 175 (0,31 %)
якуты - 443 852 (0,31 %)
кумыки - 422 409 (0,29 %)
ингуши - 413 016 (0,28 %)
лезгины - 411 535 (0,28 %)
коми - 293 406 (0,2 %)
тувинцы - 243 442 (0,17 %)
евреи - 229 938 (0,16 %)
грузины - 197 934 (0,14 %)
карачаевцы - 192 182 (0,13 %)
цыгане - 182 766 (0,13 %)
калмыки - 173 996 (0,12 %)
молдаване - 172 330 (0,12 %)
лакцы - 156 545 (0,11 %)
корейцы - 148 556 (0,1 %)
Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
Не в этом ли проблема?
Решать кому быть патриархом, кому нет
Володимир Брониславович,Хай Бог береже та Довгії Літа Вами Вельмишановний...
КитайЗовЁт!
Александр Невзоров.
Блин, "прафаслафная армия", хоть раз в жизни видели Библию, про читать я молчу! И в конце концов - свинособаки(!), даже не животные!!! Какая вера может быть, у этих существ?
В краткой приветственной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.
По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передавался в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имел права переходить границы и вторгаться на чужую территорию. С целью заработка.
Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который тогда уже заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны нахамили в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе, как с добавлением бранных эпитетов.
Весь спор произошел из-за дележа участков.
Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от республики немцев Поволжья.
- А что, разве это такая плохая республика? - невинно спрашивал Балаганов. - Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!
- Знаем, знаем! - кричали разволновавшиеся дети. - У немцев возьмешь! Видимо, не один из собравшихся сидел у культурных людей в тюремном плену. Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески
восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
- Нашли дураков! - визгливо кричал Паниковский. - Вы мне дайте среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
- Как! Всю возвышенность?! - язвил Балаганов. - А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?
При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.
- Ну, не всю возвышенность, - настаивал жадный Паниковский, - хотя бы половину! Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи!
Но ему не дали и половины.
После долгих криков решено было делить участки по жребию...