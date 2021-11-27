Вселенський патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами голодоморів в Україні

У головному соборі Вселенського Патріархату - храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цей день молитовно вшановуємо пам’ять жертв Голодомору - Великого голоду в Україні, однієї з найбільших трагедій людства, оскільки в міжвоєнний період ХХ століття, у 1932 та 1933 роках, він забрав життя від семи до десяти мільйонів благочестивих українців через голод у той час, коли Україна отримала щедрий урожай. Сьогодні ми молимося за упокій душ цих мільйонів… Ми пам’ятаємо їхній трагічний кінець і ... не повинні забувати про такий страшний голод", - сказав Вселенський Патріарх після відправи.

Його Всесвятість наголосив, що Голодомор як рукотворний голод був диявольським проєктом сталінської системи, спрямованим на знищення християнської віри та Православної церкви.

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"Історія Голодомору змушує нас глибоко замислитися про важливість людської гідності", - сказав він, наголосивши, що пам’ять про трагедію Голодомору має "спонукати нас вчитися, діяти та свідчити про ліквідацію цієї глобальної мерзенності, яка затягує мільйони людей у пастку страждань, несправедливості та приниження".

"Ми наполягаємо на тому, що Церкви та релігії можуть надихати, зміцнювати та підтримувати боротьбу за захист свободи та справедливості, а також виховувати дух миру, примирення та солідарності не лише через діалог та співпрацю між собою, а й через підтримку на суспільно-політичному рівні та в громадянському суспільстві ініціатив і рухів на захист людської гідності та фундаментальних свобод", - заявив Вселенський Патріарх.

На богослужінні були присутні генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський, генконсули Польщі, Німеччини, Словаччини, Японії, Греції, Швейцарії, представники української та кримськотатарської громад.

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Як повідомлялося, День пам`яті жертв Голодоморів в Україні щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада. У ХХ столітті українці пережили три масові голоди: у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках.

Богослужіння до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні у храмі Святого Георгія проводилося вперше - раніше їх відправляли у церкві Святого Миколая на Фанарі.

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