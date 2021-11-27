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Вселенський патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами голодоморів в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вселенський патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами голодоморів в Україні

У головному соборі Вселенського Патріархату - храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цей день молитовно вшановуємо пам’ять жертв Голодомору - Великого голоду в Україні, однієї з найбільших трагедій людства, оскільки в міжвоєнний період ХХ століття, у 1932 та 1933 роках, він забрав життя від семи до десяти мільйонів благочестивих українців через голод у той час, коли Україна отримала щедрий урожай. Сьогодні ми молимося за упокій душ цих мільйонів… Ми пам’ятаємо їхній трагічний кінець і ... не повинні забувати про такий страшний голод", - сказав Вселенський Патріарх після відправи.

Його Всесвятість наголосив, що Голодомор як рукотворний голод був диявольським проєктом сталінської системи, спрямованим на знищення християнської віри та Православної церкви.

Також читайте: Вселенський патріарх Варфоломій відправить літургію та панахиду за жертвами голодоморів в Україні

"Історія Голодомору змушує нас глибоко замислитися про важливість людської гідності", - сказав він, наголосивши, що пам’ять про трагедію Голодомору має "спонукати нас вчитися, діяти та свідчити про ліквідацію цієї глобальної мерзенності, яка затягує мільйони людей у пастку страждань, несправедливості та приниження".

"Ми наполягаємо на тому, що Церкви та релігії можуть надихати, зміцнювати та підтримувати боротьбу за захист свободи та справедливості, а також виховувати дух миру, примирення та солідарності не лише через діалог та співпрацю між собою, а й через підтримку на суспільно-політичному рівні та в громадянському суспільстві ініціатив і рухів на захист людської гідності та фундаментальних свобод", - заявив Вселенський Патріарх.

На богослужінні були присутні генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський, генконсули Польщі, Німеччини, Словаччини, Японії, Греції, Швейцарії, представники української та кримськотатарської громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів

Як повідомлялося, День пам`яті жертв Голодоморів в Україні щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада. У ХХ столітті українці пережили три масові голоди: у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках.

Богослужіння до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні у храмі Святого Георгія проводилося вперше - раніше їх відправляли у церкві Святого Миколая на Фанарі.

Також читайте: Майже три десятиліття український народ потерпав від спланованих голодоморів, - Епіфаній

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Топ коментарі
+19
Дякуємо, Отче.
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27.11.2021 13:05
+16
Спасибо Его Святейшеству. Храни его Господь....
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27.11.2021 13:02
+15
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27.11.2021 13:11
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Спасибо Его Святейшеству. Храни его Господь....
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27.11.2021 13:02 Відповісти
Дякуємо, Отче.
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27.11.2021 13:05 Відповісти
Гундяева - Кирилла корежит сегодня , да и попьі УПЦ МП тоже не в духе...
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27.11.2021 13:06 Відповісти
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27.11.2021 13:11 Відповісти
Патріарху Варфоломію-шана та повага...
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27.11.2021 13:19 Відповісти
Дякуємо, Отче !
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27.11.2021 13:24 Відповісти
Для тебе шанування пам'яті жертв Голодомору це мракобісся?
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27.11.2021 13:31 Відповісти
Дякуємо, ваша Всесв'ятість!
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27.11.2021 13:34 Відповісти
Кирилка Гундяєв, він же агент кгб, товаріщ Міхайлов, не провів, нє !? А прихвостні його в Україні з сєкти упц мп, тож нє?
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27.11.2021 14:03 Відповісти
Здоров"я Вам, Владико, на многая літа.
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27.11.2021 15:12 Відповісти
 
 