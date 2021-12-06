Режим Лукашенко ввел симметричные санкции против стран Запада
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, которые ввели санкции против режима Александра Лукашенко. Ограничения коснутся также авиационной отрасли и физических лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт МИД Белоруссии.
"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", - говорится в заявлении
Сообщается, что соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки.
"В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского Союза и Великобритании. Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций. В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги". Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера", - сообщили в МИД Беларуси.
В ведомстве также добавили, что вышеуказанные меры могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от санкционной политики в отношении Лукашенко.
"Беларусь готова к урегулированию любых существующих разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон", - резюмировали в МИД Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
И да, когда вспоминают "советские госты", у меня сразу возникает рвотный рефлекс. Наверно, я слишком часто в жизни травился этими "продуктами по госту". Как же всё таки хорошо, что они навсегда ушли в прошлое...
ты либо не понял тётку,либо кто то из вас 3,14здит.
И это человеческий, с нормами для медицины. А, как ты верно заметил, есть ещё ветеринарный, в районе 300-400 гривен за килограмм.
PS Если кто вдруг подумал, что я типа против этих продуктов, или, к примеру, сейчас буду пиарить продукцию какого-то "нашего отечественного производителя экологически чистой продукции", то, облом, я знаю, что этим в той или иной мере грешат абсолютно все. Хотите хорошего молока - берите машину, езжайте куда-то подальше от городов и автотрасс, найдите там бабку с коровой, посмотрите, как она за своей коровой ухаживает, и хотя бы моет соски перед дойкой, или нет, и тогда покупайте у неё молоко. И целых два, ну может три часа это молоко можно спокойно пить без вреда для здоровья. Будет при этом оно в холодильнике, или нет - без разницы. А дальше - только на творог и сметану. Все, кто пытается что-то другое на эту тему рассказывать - лжецы и мошенники.
Ну ОК - сказали ті. І ліквідували одне для одного ... мита на зимові куртки та снігоходи...
Їх обсяги торгівлі не зав'язані на ті ринки. Тому ці заяви - накшталт вищезазначеного приколу, котрий викладачі на першому курсі економіки/менеджменту/маркетингу розповідають.
Решил потягаться с ЗЕ.
акутшиваніє бульбатшкі - кращий відпочинок!
- Потєрпі, Колєнька, я помру - будєш губєрнатором Бєлоруссіі!
Всё. теперь понятно, что за ответные санкции: "На зло бабушке отморожу уши" (С).
От же ж придурок вусатий...
це кінеіць...
У населения Украины и близко нет ненависти к беларусам. Наоборот, мы считаем вас наиболее близким к нам народом. Родные братья. У нас "мова" и у вас "мова".