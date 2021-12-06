Режим Лукашенка запровадив симетричні санкції проти країн Заходу

Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, що запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Обмеження торкнуться також авіаційної галузі та фізичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МЗС Білорусі.

"Як заходи у відповідь на незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян, з метою захисту національних інтересів уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про введення заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що відповідна ухвала буде підписана в найкоротші терміни.

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"У відповідь на нелегітимні рестрикції щодо білоруської авіаційної галузі, в основі яких лежить недобросовісна конкуренція, аналогічні кроки будуть зроблені нашою країною щодо авіаперевізників із країн Європейського союзу та Великобританії. Розширено списки осіб, чий в'їзд на територію Республіки Білорусь та Союзної держави небажаний з країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів та представників громадських організацій. Як один із найістотніших заходів протидії зовнішньому тиску колективного Заходу та зміцнення своєї економічної безпеки Республіка Білорусь продовжить реалізацію Союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією, а також вибудовування міцних торговельно-економічних зв'язків з партнерами по ЄАЕС та з країнами "дальньої дуги". Буде реалізовано низку інших кроків негромадського характеру", - повідомили у МЗС Білорусі.

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У відомстві також додали, що вищезазначені заходи можуть бути скасовані, якщо зачеплені ними країни та групи країн відмовляться від санкційної політики щодо режиму Лукашенка.

"Білорусь готова до врегулювання будь-яких існуючих розбіжностей шляхом взаємоповажного діалогу та на основі врахування інтересів сторін", - резюмували у МЗС Білорусі.