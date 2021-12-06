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Новини За кордоном
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Білорусь (5971) санкції (6853)

Режим Лукашенка запровадив симетричні санкції проти країн Заходу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Режим Лукашенка запровадив симетричні санкції проти країн Заходу

Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, що запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Обмеження торкнуться також авіаційної галузі та фізичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МЗС Білорусі.

"Як заходи у відповідь на незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян, з метою захисту національних інтересів уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про введення заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що відповідна ухвала буде підписана в найкоротші терміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь обіцяє найближчим часом оприлюднити "симетричні" санкції у відповідь проти західних країн

"У відповідь на нелегітимні рестрикції щодо білоруської авіаційної галузі, в основі яких лежить недобросовісна конкуренція, аналогічні кроки будуть зроблені нашою країною щодо авіаперевізників із країн Європейського союзу та Великобританії. Розширено списки осіб, чий в'їзд на територію Республіки Білорусь та Союзної держави небажаний з країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів та представників громадських організацій. Як один із найістотніших заходів протидії зовнішньому тиску колективного Заходу та зміцнення своєї економічної безпеки Республіка Білорусь продовжить реалізацію Союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією, а також вибудовування міцних торговельно-економічних зв'язків з партнерами по ЄАЕС та з країнами "дальньої дуги". Буде реалізовано низку інших кроків негромадського характеру", - повідомили у МЗС Білорусі.

Також читайте: Білорусь ризикує втратити державність у разі продовження санкцій, - Макей

У відомстві також додали, що вищезазначені заходи можуть бути скасовані, якщо зачеплені ними країни та групи країн відмовляться від санкційної політики щодо режиму Лукашенка.

"Білорусь готова до врегулювання будь-яких існуючих розбіжностей шляхом взаємоповажного діалогу та на основі врахування інтересів сторін", - резюмували у МЗС Білорусі.
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Топ коментарі
+55
Тепер увесь Захід у шоці...
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06.12.2021 16:09
+35
эти беларуские товары давным давно изготовляют на малой арнаутской
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06.12.2021 16:17
+30
Симетричні ))) Налякав кота сосискою. Заборонив їздити в беларашку чи не буде продавати молочку свою? Доречі, чому Україна до сих пір закуповує білоруські товари: я часто бачу "белоруські товари". Контрабас знову живе ?
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06.12.2021 16:11
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Тепер увесь Захід у шоці...
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06.12.2021 16:09 Відповісти
Симетричні ))) Налякав кота сосискою. Заборонив їздити в беларашку чи не буде продавати молочку свою? Доречі, чому Україна до сих пір закуповує білоруські товари: я часто бачу "белоруські товари". Контрабас знову живе ?
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06.12.2021 16:11 Відповісти
эти беларуские товары давным давно изготовляют на малой арнаутской
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06.12.2021 16:17 Відповісти
Лет 10 назад ещё завозили. Даже появились кое где фирменные киоски с прод-товарами---чаще всего. Да, хорошие кстати были. Но потом стали это клепать у нас---но как бы по лицензии. Только бренд оставили белорусский. И пошло фуфло-ватое чуть. Но это уже наша проблема.
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06.12.2021 16:20 Відповісти
Білоруська молочка елементарно програла конкуренцію, хоча Савушкин свого часу був непоганий, картоплю вони і так купують у нас, залишились морепродукти, які вони перепаковують і пиво. За ковбасами вони їздять в тури до Чернигова і Рівне.
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06.12.2021 16:44 Відповісти
Да-да-да, Беларусь - крупная морская держава, крупный экспортер морепродуктов, а также бананов и киви. Про сыры - вообще молчу
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06.12.2021 16:48 Відповісти
Дивився на ютубі білорусів, які хвалять наші привокзальні харчевні, мовляв дуже смачно, не знаю що вони там їдять у себе.
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06.12.2021 16:52 Відповісти
Ну так давно многие в восторге тот того что при Лукашенко нет ни бомжей ни прочих бродячих....
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06.12.2021 16:58 Відповісти
цезій-137 на пальмовому маслі...
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06.12.2021 18:26 Відповісти
да-да-да, особенно было хорошее "беларусское молоко". Не кисло сутками, да и не удивительно, у меня тетка работает в госконторе, которая анализы продуктов делает, так в беларусском "молоке по ГОСТу", на которое любят так помолиться некоторые малоросы, было 200 миллиграммов амоксициллина на литр этой белой жидкости. А также буряковый сахар и гидролизированный крахмал. Чтобы было гуще и слаще. Самое интересное, что анализы такие они делают регулярно, а ходу им потом не дают, каждый раз находится "крыша". Так что пейте это сами, на здоровье. Кто хочет сказать "не все там такие", попробуйте хоть один раз подумать головой, каким должно быть молоко из Гомеля, чтобы, в идеале, двое суток ехать в Киев до ларька. А кто хочет сказать, что "из Гомеля до Киева 5 часов езды, какие двое суток", тот явно никогда на фуре не пересекал границы. Или молоковозам там специальная "зеленая зона"?
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06.12.2021 16:46 Відповісти
То ясно конечно. но не скрою---сильно нравилось мороженое в старом совковом стиле *Эскимо* на палочке. И конечно сгущённое молоко. Но тогда---лет 9-10 назад. Хотя и цена была раза в полтора выше от своего. Хотя скорее наши наценку лупили. Кондитерка, особенно шоколад и конфеты шоколадные в коробках были тоже отличные. В том смысле что по сов-гостам. Вкус давних привычек. Очень логично для маркетологов. Там всё загребает РФ давно--всё умнут.
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06.12.2021 16:58 Відповісти
Покупайте сгущёнку РУМО мороженое Лимо или малюк-ам
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06.12.2021 17:00 Відповісти
Спасибо---давно избегаю, хотя любил всегда. Возраст заставляет с сахаром не шутить. Да и слишком всё стало второсортным---но много.
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06.12.2021 17:06 Відповісти
Беларусский шоколад был отличный? Ну, наши вкусы диаметрально противоположны. Ты ещё про шоколад "Свердловский метеорит" мне что-то хорошее расскажи, или про конфеты "Уральский рыжик".

И да, когда вспоминают "советские госты", у меня сразу возникает рвотный рефлекс. Наверно, я слишком часто в жизни травился этими "продуктами по госту". Как же всё таки хорошо, что они навсегда ушли в прошлое...
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06.12.2021 17:15 Відповісти
200 милиграм это 20 кубиков. 100 милиграм в аптеке стоит 250-300 грн. к тому же этот антибиотик используют в ветеренарии.
ты либо не понял тётку,либо кто то из вас 3,14здит.
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06.12.2021 17:17 Відповісти
Кого ты тут лечишь, вот тебе амоксициллин по 80 грн за 10 грамм (20таблеток*0.5гр)

И это человеческий, с нормами для медицины. А, как ты верно заметил, есть ещё ветеринарный, в районе 300-400 гривен за килограмм.
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06.12.2021 17:25 Відповісти
А понял, полез в инет и нашел это разводилово, что продают для любимых собачек и кошечек. То, что оно стоит космических денег, это как раз нормально, стричь лохов нужно и полезно. Но пластиковое ведро жижи для коров, для промышленного применения, стоит 100 евро, и льют в молоко именно его, а не "иньекции для котиков".
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06.12.2021 17:30 Відповісти
амоксицилин и амоксил-это разные вещи. твоя ссылка это таблетки амоксила. но твоя тётка говорит про амоксицилин. а это иньекция.
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06.12.2021 17:45 Відповісти
Ты что, дебил, или решил закосить под дебила? Амоксил - торговая марка изготовителя для этого вида таблеток, на коробке большими буквами написано "одна таблетка содержит 500мг амоксицилина", а это название действующего вещества, которое эти таблетки содержит . А ты как думаешь, что спектрометр в лаборатории определяет, вещество в растворе, или торговую марку?
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06.12.2021 18:02 Відповісти
Да пей ты это самое лучшее в мире беларусское молоко "по госту", на здоровье. Я его у тебя не отбираю. Но ты никогда не пробовал думать? Попробуй, это не больно. А когда потренируешься думать, всё же подумай на досуге, как летом, на жаре, в цистерне двое суток не киснет молоко, и что для этого надо туда кинуть. И тогда тебе эти астрономические дозы (а они реально астрономические) антибиотиков в молоке уже не будет казаться такими уж астрономическими. А потом, когда-нибудь,мы тогда с тобой поговорим про мясо, и почему оно не тухнет в магазине Сейчас ты просто не готов к этому, ты уж прости

PS Если кто вдруг подумал, что я типа против этих продуктов, или, к примеру, сейчас буду пиарить продукцию какого-то "нашего отечественного производителя экологически чистой продукции", то, облом, я знаю, что этим в той или иной мере грешат абсолютно все. Хотите хорошего молока - берите машину, езжайте куда-то подальше от городов и автотрасс, найдите там бабку с коровой, посмотрите, как она за своей коровой ухаживает, и хотя бы моет соски перед дойкой, или нет, и тогда покупайте у неё молоко. И целых два, ну может три часа это молоко можно спокойно пить без вреда для здоровья. Будет при этом оно в холодильнике, или нет - без разницы. А дальше - только на творог и сметану. Все, кто пытается что-то другое на эту тему рассказывать - лжецы и мошенники.
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06.12.2021 18:40 Відповісти
...Лукашенка лякає Захід своєю голою смердючою дупою...
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06.12.2021 16:13 Відповісти
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06.12.2021 16:39 Відповісти
колькі рублёў за паказуху адхапіў моркваед ?
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06.12.2021 17:06 Відповісти
і на колінах
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06.12.2021 16:43 Відповісти
Трепещи Европа!!! Не видать вам бульбы от усатого фашиста )
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06.12.2021 16:11 Відповісти
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06.12.2021 16:11 Відповісти
эх, не побывает королева в Минске
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06.12.2021 16:11 Відповісти
Для симметричности ему надо запретить еще и миграцию в Беларусь.
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06.12.2021 16:11 Відповісти
Є такий старий прикол. Дві острівних тропічних держави дуже захотіли вступити до Всесвітньої Організації Торгівлі. Але для того їм сказали - ви маєте одне для одного суттєво знизити певну кількість імпортних мит.
Ну ОК - сказали ті. І ліквідували одне для одного ... мита на зимові куртки та снігоходи...

Їх обсяги торгівлі не зав'язані на ті ринки. Тому ці заяви - накшталт вищезазначеного приколу, котрий викладачі на першому курсі економіки/менеджменту/маркетингу розповідають.
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06.12.2021 17:00 Відповісти
Мені більше всього сподобалися санкції проти авіаційної галузі! Я так розумію що заборонять ввозить деталі і вузли для літаків яким Захід літать до себе заборонив і вони "стоять на приколі"
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06.12.2021 18:00 Відповісти
Коли літаки не літають, то самий час їм зробити поточний ремонт та регламентне обслуговування (бо збитки зп простой один хрін вони вже мають при будь-якому розкладі.) А тут хоп - немає запчастин. Будуть як мексиканці з рашинськими говноджетами дерибанити частину літаків на запчастини.
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06.12.2021 18:08 Відповісти
я так понял, единственное, чем они смогли "ответить" - это задекларировать сближение с рашкой? был такой мультик в детстве моем, утенок, кажется, решил уйти из дома и задружиться с крокодилом. ну, в мультике, вроде, хэппи-энд был. но то в мультике, ага.
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06.12.2021 16:12 Відповісти
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06.12.2021 16:12 Відповісти
еще один комедиант....
Решил потягаться с ЗЕ.
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06.12.2021 16:13 Відповісти
Це цілий губернатор Белорусского округа РФії !!!)))
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06.12.2021 16:15 Відповісти
Все здіпец ЄС ,США,Британіі та Канаді !!! Алес капут !!!)))
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06.12.2021 16:13 Відповісти
Не вибать теперь европейской элите отдыха в Бобруйске!!!
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06.12.2021 16:14 Відповісти
Теперь кацапам даже трактором нечего будет раздавить. Кончились белорусские креветки и минские помидоры
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06.12.2021 16:18 Відповісти
Очень сильные санкции, запретил товары ежедневного пользования. Теперь белорусам нечего будет есть, и извините за выражение, не будет даже чем подтереть задницу, если только газетой "Правда".
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06.12.2021 16:21 Відповісти
Скатерть дорога за дальнюю дугу.
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06.12.2021 16:24 Відповісти
Скоро будуть гусей трактором давить. По завєтам путіна.
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06.12.2021 16:30 Відповісти
Є*ала жаба гадюку )))
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06.12.2021 16:31 Відповісти
Какие товары ? криветки , что ли. Говорили об адекватном ответе .Европа вся задрожала , что в Беларусь не поедут и не попробуют бульбу и погрозили , что в россию поедет Она. А вся сельстехника на Штатовских двигателях передвигается.Что то мутили с ЯМЗ , но как то не срослось .А еще сказал , что будит воевать на стороне россии . То же хочет понравится путину и нагнулся уже , а россия как всегда не пропустит такой момент.
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06.12.2021 16:32 Відповісти
суть этих антисанкций: лукашеску угрожает еще глубже заглотить у *****, если его не перестанут прессовать и называть нелегитимным диктатором.
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06.12.2021 16:33 Відповісти
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Треба заборонити всім білорусам в"їзд в Європу абсолютно всім. І тоді вони самі скинуть вусатого.
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06.12.2021 16:37 Відповісти
Мы в основном по дачам отдыхаем.
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06.12.2021 16:50 Відповісти
Нагадаєш влітку, розвернемо пару автобусів з Білорусі взад, нема чого в Європу на моря кататись.
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06.12.2021 16:53 Відповісти
А потом осенью нам аукнется в плане налогообложения.
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06.12.2021 17:02 Відповісти
а шо вам ще лишається, безправним?
акутшиваніє бульбатшкі - кращий відпочинок!
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06.12.2021 16:57 Відповісти
Цікаво, чому ваш бульбенфюрер не заборонив піндоський інтернет?!!! Ми б за тобою ну "дуже" сумували!
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06.12.2021 18:18 Відповісти
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06.12.2021 16:37 Відповісти
- Папа, зачєм я здєся?
- Потєрпі, Колєнька, я помру - будєш губєрнатором Бєлоруссіі!
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06.12.2021 16:52 Відповісти
Симмитричные... А что там с пропорциональностью?
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06.12.2021 16:38 Відповісти
"крепление экономической интеграции с Российской Федерацией"

Всё. теперь понятно, что за ответные санкции: "На зло бабушке отморожу уши" (С).
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06.12.2021 16:38 Відповісти
Ну от Європі і "гаплик"!
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06.12.2021 16:38 Відповісти
Какая вообще может быть симметрия между слоном и тараканом? Слон раздавил логово таракана, таракан в ответ симметрично перестал есть сыр?
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06.12.2021 16:39 Відповісти
Все, кранти: догралася Івропа з Гамерікою !!!
От же ж придурок вусатий...
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06.12.2021 16:43 Відповісти
Это антигумма-НО - Вашингтон и Лондон останутся без картошки
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06.12.2021 16:44 Відповісти
Не думаю, что Беларусь вообще хоть килограмм картофеля и раньше в страны ЕС поставляла. У них там своих фермеров заставляют МЕНЬШЕ производить продукции, чтобы не было перепроизводства и цены не падали, а тут ещё и импортировать. Египет 20 лет пытается себе квоты на экспорт в ЕС выбить, а усатый таракан только карами грозит. Китай в основном вроде у Беларуси продукты питания покупает, если не считать раши.
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06.12.2021 16:55 Відповісти
Білорусь купляє картоплю в Україні, в досить великих об'ємах
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06.12.2021 17:02 Відповісти
Ну так есть шанс, что они это картошку перемаркируют, по своему обыкновению, и под видом "беларусской экологически чистой" отправляют в Китай, не одним же экспортом рыбы жить.
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06.12.2021 17:08 Відповісти
Дочка їздила колись до родичів чоловіка у гості Сказала: "Хвалилися білоруси , що у них ковбасні вироби роляться "не из химии, а па савецким ГОСТам!" Пробувала я їх ковбаси - гімно!" І казали самі білоруси , що молочка часто не проходить радіаційний контроль
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06.12.2021 17:56 Відповісти
Prakticeski nicego neprodajiot tam s ES tovarov ili meloc.Dlia Evropi eto 0 takyje sankciji.
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06.12.2021 16:45 Відповісти
Ще років 5 назад, сало у сябрів вартувало по 10 баесів за кілограм, Лука доведе до 50, зато можна пакувати по дві шкварки в пакетик.
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06.12.2021 16:47 Відповісти
для Заходу настають важкі часи...
це кінеіць...
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06.12.2021 16:49 Відповісти
Лука ... могуч мужик. Вот так взять и ввести санкции против ЕС. Осталось ещё запретить ветру дуть с НАТОвской стороны.
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06.12.2021 16:53 Відповісти
Ну що,бульбаші,вам остається тільки уклінно подякувати бульбофюрерку. Далі буде ще цікавіше...
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06.12.2021 16:54 Відповісти
Старый совсем ку-ку,как говорится со старостью приходит мудрость, иногда старость приходит одна.
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06.12.2021 16:56 Відповісти
А ещё иногда она приходит с маразмом...
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06.12.2021 18:14 Відповісти
Асимметричные это что запрет на не лицензионное использование картошки?
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06.12.2021 17:00 Відповісти
Нет западным товарам! Теперь только рассеянское! Оно лудшее!😁😁
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06.12.2021 17:10 Відповісти
Дальше будут не симетрические ответные санкции, а уже зеркальные, в зеркало задницы покажут. Трепещи Европа со своей слабой нервной системой!
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06.12.2021 17:18 Відповісти
Что-то я сомневаюсь, что у него со стола пропадет хамон, фуагра, мадам клико и виски. А рядовому белорусу и так сойдет. Если терпил
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06.12.2021 17:28 Відповісти
экспорт картошки и турнепсовой брюквы залочен
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06.12.2021 17:44 Відповісти
Ну вот. Трактора заправлены и в ожидании чего б подавить.
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06.12.2021 17:47 Відповісти
Я так понимаю Байдену запретили посещать Белоруссию )))
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06.12.2021 18:14 Відповісти
Вам предводитель, пора уже лечиться электричеством.
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06.12.2021 18:35 Відповісти
Странно! Кажется он обещал ассиметричный ответ...
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06.12.2021 19:17 Відповісти
"Симетричні" санкції Лукашенка:" Ще тісніше притиснусь до пана Путіна, аж до екстазу"
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06.12.2021 19:24 Відповісти
я так понял что лукашисты извиняються и просят их не бить . А где же санкции ?
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06.12.2021 19:32 Відповісти
Белорусы. Обратите внимание, что во многих комментаторов присутствует ненависть не только против Лукашенко, но и к вашей родной стране. Но это все боты.
У населения Украины и близко нет ненависти к беларусам. Наоборот, мы считаем вас наиболее близким к нам народом. Родные братья. У нас "мова" и у вас "мова".
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06.12.2021 20:22 Відповісти
 
 