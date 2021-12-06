Режим Лукашенка запровадив симетричні санкції проти країн Заходу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, що запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Обмеження торкнуться також авіаційної галузі та фізичних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МЗС Білорусі.
"Як заходи у відповідь на незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян, з метою захисту національних інтересів уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про введення заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що відповідна ухвала буде підписана в найкоротші терміни.
"У відповідь на нелегітимні рестрикції щодо білоруської авіаційної галузі, в основі яких лежить недобросовісна конкуренція, аналогічні кроки будуть зроблені нашою країною щодо авіаперевізників із країн Європейського союзу та Великобританії. Розширено списки осіб, чий в'їзд на територію Республіки Білорусь та Союзної держави небажаний з країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів та представників громадських організацій. Як один із найістотніших заходів протидії зовнішньому тиску колективного Заходу та зміцнення своєї економічної безпеки Республіка Білорусь продовжить реалізацію Союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією, а також вибудовування міцних торговельно-економічних зв'язків з партнерами по ЄАЕС та з країнами "дальньої дуги". Буде реалізовано низку інших кроків негромадського характеру", - повідомили у МЗС Білорусі.
У відомстві також додали, що вищезазначені заходи можуть бути скасовані, якщо зачеплені ними країни та групи країн відмовляться від санкційної політики щодо режиму Лукашенка.
"Білорусь готова до врегулювання будь-яких існуючих розбіжностей шляхом взаємоповажного діалогу та на основі врахування інтересів сторін", - резюмували у МЗС Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
И да, когда вспоминают "советские госты", у меня сразу возникает рвотный рефлекс. Наверно, я слишком часто в жизни травился этими "продуктами по госту". Как же всё таки хорошо, что они навсегда ушли в прошлое...
ты либо не понял тётку,либо кто то из вас 3,14здит.
И это человеческий, с нормами для медицины. А, как ты верно заметил, есть ещё ветеринарный, в районе 300-400 гривен за килограмм.
PS Если кто вдруг подумал, что я типа против этих продуктов, или, к примеру, сейчас буду пиарить продукцию какого-то "нашего отечественного производителя экологически чистой продукции", то, облом, я знаю, что этим в той или иной мере грешат абсолютно все. Хотите хорошего молока - берите машину, езжайте куда-то подальше от городов и автотрасс, найдите там бабку с коровой, посмотрите, как она за своей коровой ухаживает, и хотя бы моет соски перед дойкой, или нет, и тогда покупайте у неё молоко. И целых два, ну может три часа это молоко можно спокойно пить без вреда для здоровья. Будет при этом оно в холодильнике, или нет - без разницы. А дальше - только на творог и сметану. Все, кто пытается что-то другое на эту тему рассказывать - лжецы и мошенники.
Ну ОК - сказали ті. І ліквідували одне для одного ... мита на зимові куртки та снігоходи...
Їх обсяги торгівлі не зав'язані на ті ринки. Тому ці заяви - накшталт вищезазначеного приколу, котрий викладачі на першому курсі економіки/менеджменту/маркетингу розповідають.
Решил потягаться с ЗЕ.
акутшиваніє бульбатшкі - кращий відпочинок!
- Потєрпі, Колєнька, я помру - будєш губєрнатором Бєлоруссіі!
Всё. теперь понятно, что за ответные санкции: "На зло бабушке отморожу уши" (С).
От же ж придурок вусатий...
це кінеіць...
У населения Украины и близко нет ненависти к беларусам. Наоборот, мы считаем вас наиболее близким к нам народом. Родные братья. У нас "мова" и у вас "мова".