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Новости Происшествия
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задержание (6590) Киев (24550) минирование (1409) Нацполиция (15742)

Полиция задержала 47-летнего жителя Запорожской области за "минирование" Офиса президента

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция задержала 47-летнего жителя Запорожской области за

Автором ложного сообщения о заминировании оказался ранее судимый за аналогичные преступления 47-летний житель Васильевки. Он уже дважды отбывал наказание за оказание общественно-опасного деяния в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи. На этот раз злоумышленник "заминировал" Офис президента в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, в настоящее время нарушитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

"5 декабря, примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию "102" с мобильного позвонил неизвестный, который представился Апостолом и сообщил, что Офис президента в городе Киеве заминирован", - говорится в сообщении.

Данная информация была немедленно передана в Главное управление Национальной полиции в Киеве.

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По результатам принятых мер реагирования информация о минировании не подтвердилась.

Сотрудники сектора криминальной полиции Васильевского районного управления установили автора ложного сообщения. Им оказался 47-летний житель города Васильевка. Мужчина уже дважды отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи.

Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты в качестве вещественных доказательств.
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06.12.2021 16:29 Ответить
Ось він, попався, переворотчик!
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06.12.2021 16:30 Ответить
Нарешті!
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06.12.2021 16:57 Ответить
Свободу Юрию Деточкину!
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06.12.2021 16:30 Ответить
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06.12.2021 16:32 Ответить
Ну, так назад його в психушку. Досвід від тамтешнього перебування нічому не навчив "мінувальника"
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06.12.2021 16:32 Ответить
Во, почалося... Мешки с сахаром-песком("бертолетовым")...
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06.12.2021 16:44 Ответить
когда что нибудь касаеться собственных жоп, прокуратура работает как швейцарские часы. а дело татарова на полочке.....
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06.12.2021 16:54 Ответить
какашку - суддям під ніс, нехай переконаються в смертоносності міни!
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06.12.2021 17:00 Ответить
Во дурачок, там вже і без нього не один рік один чел перманентно "мінує", аж в півня голова злітає!
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06.12.2021 17:22 Ответить

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06.12.2021 18:23 Ответить
памперсы бубе поменяли???
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06.12.2021 22:17 Ответить
 
 