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Поліція затримала 47-річного жителя Запорізької області за "мінування" Офісу президента

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція затримала 47-річного жителя Запорізької області за

Автором неправдивого повідомлення про замінування виявився раніше судимий за аналогічні злочини 47-річний житель Василівки. Він вже двічі відбував покарання за вчинення суспільно небезпечного діяння в медичному закладі з наданням психіатричної допомоги. Цього разу зловмисник "замінував" Офіс президента в Києві.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, наразі порушника затримано в порядку ст.208 КПК України.

"5 грудня, приблизно о 14:10 до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на спецлінію "102" з мобільного зателефонував невідомий, який назвався Апостолом та повідомив, що Офіс президента у місті Києві заміновано", - йдеться у повідомленні.

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Дана інформація була негайно передана до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

За результатами вжитих заходів реагування інформація про мінування не підтвердилась.

Працівники сектору кримінальної поліції Василівського районного управління встановили автора неправдивого повідомлення. Ним виявився 47-річний житель міста Василівки. Чоловік вже двічі відбував покарання за вчинення аналогічного злочину в медичному закладі з наданням психіатричної допомоги.

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Мобільний телефон та сім-карту порушника вилучено в якості речових доказів.
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Понять, простить, наградить и отпустить!
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06.12.2021 16:29 Відповісти
Ось він, попався, переворотчик!
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06.12.2021 16:30 Відповісти
Нарешті!
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06.12.2021 16:57 Відповісти
Свободу Юрию Деточкину!
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06.12.2021 16:30 Відповісти
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06.12.2021 16:32 Відповісти
Ну, так назад його в психушку. Досвід від тамтешнього перебування нічому не навчив "мінувальника"
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06.12.2021 16:32 Відповісти
Во, почалося... Мешки с сахаром-песком("бертолетовым")...
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06.12.2021 16:44 Відповісти
когда что нибудь касаеться собственных жоп, прокуратура работает как швейцарские часы. а дело татарова на полочке.....
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06.12.2021 16:54 Відповісти
какашку - суддям під ніс, нехай переконаються в смертоносності міни!
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06.12.2021 17:00 Відповісти
Во дурачок, там вже і без нього не один рік один чел перманентно "мінує", аж в півня голова злітає!
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06.12.2021 17:22 Відповісти

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06.12.2021 18:23 Відповісти
памперсы бубе поменяли???
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06.12.2021 22:17 Відповісти
 
 