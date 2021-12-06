Поліція затримала 47-річного жителя Запорізької області за "мінування" Офісу президента

Автором неправдивого повідомлення про замінування виявився раніше судимий за аналогічні злочини 47-річний житель Василівки. Він вже двічі відбував покарання за вчинення суспільно небезпечного діяння в медичному закладі з наданням психіатричної допомоги. Цього разу зловмисник "замінував" Офіс президента в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, наразі порушника затримано в порядку ст.208 КПК України.

"5 грудня, приблизно о 14:10 до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на спецлінію "102" з мобільного зателефонував невідомий, який назвався Апостолом та повідомив, що Офіс президента у місті Києві заміновано", - йдеться у повідомленні.

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Дана інформація була негайно передана до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

За результатами вжитих заходів реагування інформація про мінування не підтвердилась.

Працівники сектору кримінальної поліції Василівського районного управління встановили автора неправдивого повідомлення. Ним виявився 47-річний житель міста Василівки. Чоловік вже двічі відбував покарання за вчинення аналогічного злочину в медичному закладі з наданням психіатричної допомоги.

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Мобільний телефон та сім-карту порушника вилучено в якості речових доказів.