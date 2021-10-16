Задержан лжеминер ж/д вокзала во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали злоумышленника за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в г. Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции во Львовской области.

"15 октября, в полицию позвонил аноним и сообщил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения, специалисты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками, а также сотрудники других служб полиции Львовщины", - следует из сообщения.

Отмечается, что было эвакуировано около 200 человек.

Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию - никаких подозрительных предметов и веществ не выявили

В течение получаса полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 32-х летний житель Хмельницкой области.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.