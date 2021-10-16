РУС
Задержан лжеминер ж/д вокзала во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали злоумышленника за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в г. Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции во Львовской области.

"15 октября, в полицию позвонил аноним и сообщил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения, специалисты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками, а также сотрудники других служб полиции Львовщины", - следует из сообщения.

Отмечается, что было эвакуировано около 200 человек.

Задержан лжеминер ж/д вокзала во Львове, - Нацполиция 01

Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию - никаких подозрительных предметов и веществ не выявили

В течение получаса полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 32-х летний житель Хмельницкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц в Харькове

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Автор: 

+5
Он самый ,захотел путёвку в места где бесплатно кормят , на срок от 4до 8 лет, согласно статьи
16.10.2021 12:05 Ответить
+3
глупо использовать телефон, не проще оставить записку, использовать проверенные методы ?
с телефоном это как паспорт предъявить, легче работнику вокзала было письмо отдать, в целом похоже на провокацию от ОПГ_МВД,
для паспортизации телефонов,
16.10.2021 11:01 Ответить
+2
Надо сразу ликвидировать.
16.10.2021 10:44 Ответить
Надо сразу ликвидировать.
16.10.2021 10:44 Ответить
Ну не добо...б ли он?
16.10.2021 10:44 Ответить
што сказать - заплатили ублюдку, таких в расход сразу бы...
16.10.2021 11:07 Ответить
На сегодняшний день Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).
Интересно сколько нужно денег заплатить уроду, что бы тот с удовольствием отбывал например пусть 6 лет ,так что он скорее конченный ,бесплатный дегенерат под градусом , чем террорист
16.10.2021 11:49 Ответить
Он самый ,захотел путёвку в места где бесплатно кормят , на срок от 4до 8 лет, согласно статьи
16.10.2021 12:05 Ответить
Не только бесплатно кормят, но и бесплатно е...ут.
16.10.2021 12:51 Ответить
минер жид во Львове? - нонсенс...
16.10.2021 10:46 Ответить
глупо использовать телефон, не проще оставить записку, использовать проверенные методы ?
с телефоном это как паспорт предъявить, легче работнику вокзала было письмо отдать, в целом похоже на провокацию от ОПГ_МВД,
для паспортизации телефонов,
16.10.2021 11:01 Ответить
Где берутся дебилы-"минеры" еще более-менее понятно,но откуда берутся дебилы,во всем видящие заговор-загадка природы
16.10.2021 11:43 Ответить
зачем мусора отобрали баннер "коломойского под санкции" ?
зачем зеленский отправил в тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
есть масса примеров,
кто ещё дибил ?
16.10.2021 19:46 Ответить
Какое отношение это имеет к "минеру" из Львова?Кто дебил?Может тот,кто даже слово "дебил" не умеет правильно написать?
16.10.2021 19:51 Ответить
ок, я малограмотный недоумок, зачем обращаете внимание на мою писанину ?
16.10.2021 20:50 Ответить
Ты в обществе живешь-не погань атмосферу своим бредом
16.10.2021 21:05 Ответить
Метод устарел во первых нужно уметь писать, к тому же везде камеры "наблюдатели"
Пишите ,"легче работнику вокзала было письмо отдать", это уже гарантирован фоторобот или кнопка тревоги с ментами по горячим следам и дальше скамья в зале суда
16.10.2021 11:59 Ответить
маска, надо доказать, что передано именно то послание, можно попросить кого то, оставить в сумке- мусорские сами найдут,
можно придумать и другие методы, но телефон это устройство слежения , использовать в таких целях глупо, 100%
16.10.2021 19:41 Ответить
ну и в зале суда на данныц момент благодаря телефону, который сообщает палицаям ооочень много .....
16.10.2021 20:51 Ответить
Згоден з Вами...Мало знайдеться ідіотів,щоб дзвонили з власного телефону чи навіть по користуваній картці...З автомату десь на периферіі де нема камер,по новій картці,в масці - і ніхто ніколи такого придурка не знайде...Але наші вихолощені органі зараз працюють провокативно - самі організовують злочин і самі його розкривають...
16.10.2021 13:23 Ответить
Для редакции 25 марта 2021 г подписан указ президента об усилении уголовной ответственности по статье 259 от 4 до 8 лет ниже ссылка
https://president.gov.ua/ru/news/prezident-********-zakon-pro-posilennya-vidpovidalnosti-za-z-67337
16.10.2021 12:14 Ответить
Типовий ЗЕдебілоїд. Прокалатає у в"язниці кращі роки свого жалюгідного і беззмістовного життя. За таке умовне не дають.
16.10.2021 12:16 Ответить
Надо прекратить реагировать на подобные телефонные сообщения!
Тот, кто захочет действительно что-то где-то подорвать, никогда не будет об этом предупреждать.
И вообще, ведь нет никакой статистики подобных сообщений.
Уверен, ни одно не подтвердилось, иначе об этом писала бы пресса.
Логично предположить, что таким образом легко списывать средства на обеспечение мер по "обезвреживанию".
Должны же МВД чем-то заниматься, иначе придется сокращать численность, а это никак не выгодно.
16.10.2021 13:22 Ответить
конечно нет! должны реагировать, хотя б для того, что б вычислить суку!!!

16.10.2021 15:10 Ответить
Зачем тратить силы и средства ?
Никто вам не покажет статистику подобных вызовов.
Уверен, после проверки действительных минирований НОЛЬ .
16.10.2021 19:50 Ответить
 
 