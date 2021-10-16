Задержан лжеминер ж/д вокзала во Львове, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские задержали злоумышленника за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в г. Львов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции во Львовской области.
"15 октября, в полицию позвонил аноним и сообщил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения, специалисты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками, а также сотрудники других служб полиции Львовщины", - следует из сообщения.
Отмечается, что было эвакуировано около 200 человек.
Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию - никаких подозрительных предметов и веществ не выявили
В течение получаса полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 32-х летний житель Хмельницкой области.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.
Интересно сколько нужно денег заплатить уроду, что бы тот с удовольствием отбывал например пусть 6 лет ,так что он скорее конченный ,бесплатный дегенерат под градусом , чем террорист
с телефоном это как паспорт предъявить, легче работнику вокзала было письмо отдать, в целом похоже на провокацию от ОПГ_МВД,
для паспортизации телефонов,
зачем зеленский отправил в тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
есть масса примеров,
кто ещё дибил ?
Пишите ,"легче работнику вокзала было письмо отдать", это уже гарантирован фоторобот или кнопка тревоги с ментами по горячим следам и дальше скамья в зале суда
можно придумать и другие методы, но телефон это устройство слежения , использовать в таких целях глупо, 100%
https://president.gov.ua/ru/news/prezident-********-zakon-pro-posilennya-vidpovidalnosti-za-z-67337
Тот, кто захочет действительно что-то где-то подорвать, никогда не будет об этом предупреждать.
И вообще, ведь нет никакой статистики подобных сообщений.
Уверен, ни одно не подтвердилось, иначе об этом писала бы пресса.
Логично предположить, что таким образом легко списывать средства на обеспечение мер по "обезвреживанию".
Должны же МВД чем-то заниматься, иначе придется сокращать численность, а это никак не выгодно.
Никто вам не покажет статистику подобных вызовов.
Уверен, после проверки действительных минирований НОЛЬ .