Затримали лжемінера залізничного вокзалу у Львові, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські затримали зловмисника за неправдиве повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації поліції у Львівській області.
"15 жовтня, до поліції зателефонував анонім та повідомив, що підірве приміщення Головного залізничного вокзалу у Львові. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, а також співробітники інших служб поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що евакуювали близько 200 людей.
Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу і прилеглу територію - жодного підозрілого предмета та речовини не виявили.
За пів години поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний житель Хмельниччини.
Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Интересно сколько нужно денег заплатить уроду, что бы тот с удовольствием отбывал например пусть 6 лет ,так что он скорее конченный ,бесплатный дегенерат под градусом , чем террорист
с телефоном это как паспорт предъявить, легче работнику вокзала было письмо отдать, в целом похоже на провокацию от ОПГ_МВД,
для паспортизации телефонов,
зачем зеленский отправил в тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
есть масса примеров,
кто ещё дибил ?
Пишите ,"легче работнику вокзала было письмо отдать", это уже гарантирован фоторобот или кнопка тревоги с ментами по горячим следам и дальше скамья в зале суда
можно придумать и другие методы, но телефон это устройство слежения , использовать в таких целях глупо, 100%
https://president.gov.ua/ru/news/prezident-********-zakon-pro-posilennya-vidpovidalnosti-za-z-67337
Тот, кто захочет действительно что-то где-то подорвать, никогда не будет об этом предупреждать.
И вообще, ведь нет никакой статистики подобных сообщений.
Уверен, ни одно не подтвердилось, иначе об этом писала бы пресса.
Логично предположить, что таким образом легко списывать средства на обеспечение мер по "обезвреживанию".
Должны же МВД чем-то заниматься, иначе придется сокращать численность, а это никак не выгодно.
Никто вам не покажет статистику подобных вызовов.
Уверен, после проверки действительных минирований НОЛЬ .