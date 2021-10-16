УКР
3 961 22

Затримали лжемінера залізничного вокзалу у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали зловмисника за неправдиве повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації поліції у Львівській області.

"15 жовтня, до поліції зателефонував анонім та повідомив, що підірве приміщення Головного залізничного вокзалу у Львові. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, а також співробітники інших служб поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуювали близько 200 людей.

Затримали лжемінера залізничного вокзалу у Львові, - Нацполіція 01

Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу і прилеглу територію - жодного підозрілого предмета та речовини не виявили.

За пів години поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний житель Хмельниччини.

Читайте також: Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень в Харкові

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

вокзал (295) Львів (3129) мінування (1219) Нацполіція (15423)
Топ коментарі
+5
Он самый ,захотел путёвку в места где бесплатно кормят , на срок от 4до 8 лет, согласно статьи
показати весь коментар
16.10.2021 12:05 Відповісти
+3
глупо использовать телефон, не проще оставить записку, использовать проверенные методы ?
с телефоном это как паспорт предъявить, легче работнику вокзала было письмо отдать, в целом похоже на провокацию от ОПГ_МВД,
для паспортизации телефонов,
показати весь коментар
16.10.2021 11:01 Відповісти
+2
Надо сразу ликвидировать.
показати весь коментар
16.10.2021 10:44 Відповісти
Надо сразу ликвидировать.
показати весь коментар
16.10.2021 10:44 Відповісти
Ну не добо...б ли он?
показати весь коментар
16.10.2021 10:44 Відповісти
што сказать - заплатили ублюдку, таких в расход сразу бы...
показати весь коментар
16.10.2021 11:07 Відповісти
На сегодняшний день Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).
Интересно сколько нужно денег заплатить уроду, что бы тот с удовольствием отбывал например пусть 6 лет ,так что он скорее конченный ,бесплатный дегенерат под градусом , чем террорист
показати весь коментар
16.10.2021 11:49 Відповісти
Он самый ,захотел путёвку в места где бесплатно кормят , на срок от 4до 8 лет, согласно статьи
показати весь коментар
16.10.2021 12:05 Відповісти
Не только бесплатно кормят, но и бесплатно е...ут.
показати весь коментар
16.10.2021 12:51 Відповісти
минер жид во Львове? - нонсенс...
показати весь коментар
16.10.2021 10:46 Відповісти
глупо использовать телефон, не проще оставить записку, использовать проверенные методы ?
с телефоном это как паспорт предъявить, легче работнику вокзала было письмо отдать, в целом похоже на провокацию от ОПГ_МВД,
для паспортизации телефонов,
показати весь коментар
16.10.2021 11:01 Відповісти
Где берутся дебилы-"минеры" еще более-менее понятно,но откуда берутся дебилы,во всем видящие заговор-загадка природы
показати весь коментар
16.10.2021 11:43 Відповісти
зачем мусора отобрали баннер "коломойского под санкции" ?
зачем зеленский отправил в тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
есть масса примеров,
кто ещё дибил ?
показати весь коментар
16.10.2021 19:46 Відповісти
Какое отношение это имеет к "минеру" из Львова?Кто дебил?Может тот,кто даже слово "дебил" не умеет правильно написать?
показати весь коментар
16.10.2021 19:51 Відповісти
ок, я малограмотный недоумок, зачем обращаете внимание на мою писанину ?
показати весь коментар
16.10.2021 20:50 Відповісти
Ты в обществе живешь-не погань атмосферу своим бредом
показати весь коментар
16.10.2021 21:05 Відповісти
Метод устарел во первых нужно уметь писать, к тому же везде камеры "наблюдатели"
Пишите ,"легче работнику вокзала было письмо отдать", это уже гарантирован фоторобот или кнопка тревоги с ментами по горячим следам и дальше скамья в зале суда
показати весь коментар
16.10.2021 11:59 Відповісти
маска, надо доказать, что передано именно то послание, можно попросить кого то, оставить в сумке- мусорские сами найдут,
можно придумать и другие методы, но телефон это устройство слежения , использовать в таких целях глупо, 100%
показати весь коментар
16.10.2021 19:41 Відповісти
ну и в зале суда на данныц момент благодаря телефону, который сообщает палицаям ооочень много .....
показати весь коментар
16.10.2021 20:51 Відповісти
Згоден з Вами...Мало знайдеться ідіотів,щоб дзвонили з власного телефону чи навіть по користуваній картці...З автомату десь на периферіі де нема камер,по новій картці,в масці - і ніхто ніколи такого придурка не знайде...Але наші вихолощені органі зараз працюють провокативно - самі організовують злочин і самі його розкривають...
показати весь коментар
16.10.2021 13:23 Відповісти
Для редакции 25 марта 2021 г подписан указ президента об усилении уголовной ответственности по статье 259 от 4 до 8 лет ниже ссылка
https://president.gov.ua/ru/news/prezident-********-zakon-pro-posilennya-vidpovidalnosti-za-z-67337
показати весь коментар
16.10.2021 12:14 Відповісти
Типовий ЗЕдебілоїд. Прокалатає у в"язниці кращі роки свого жалюгідного і беззмістовного життя. За таке умовне не дають.
показати весь коментар
16.10.2021 12:16 Відповісти
Надо прекратить реагировать на подобные телефонные сообщения!
Тот, кто захочет действительно что-то где-то подорвать, никогда не будет об этом предупреждать.
И вообще, ведь нет никакой статистики подобных сообщений.
Уверен, ни одно не подтвердилось, иначе об этом писала бы пресса.
Логично предположить, что таким образом легко списывать средства на обеспечение мер по "обезвреживанию".
Должны же МВД чем-то заниматься, иначе придется сокращать численность, а это никак не выгодно.
показати весь коментар
16.10.2021 13:22 Відповісти
конечно нет! должны реагировать, хотя б для того, что б вычислить суку!!!

показати весь коментар
16.10.2021 15:10 Відповісти
Зачем тратить силы и средства ?
Никто вам не покажет статистику подобных вызовов.
Уверен, после проверки действительных минирований НОЛЬ .
показати весь коментар
16.10.2021 19:50 Відповісти
 
 