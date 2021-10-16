Затримали лжемінера залізничного вокзалу у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали зловмисника за неправдиве повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації поліції у Львівській області.

"15 жовтня, до поліції зателефонував анонім та повідомив, що підірве приміщення Головного залізничного вокзалу у Львові. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, а також співробітники інших служб поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуювали близько 200 людей.

Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу і прилеглу територію - жодного підозрілого предмета та речовини не виявили.

За пів години поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний житель Хмельниччини.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.