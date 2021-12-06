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минирование (1409) Нацполиция (15742) Харьков (6531) школа (2887)

В Харькове массово "заминировали" школы: требуют 7 млн ​​грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Харькове массово

В полицию Харькова поступило сообщение о якобы массовом минировании. Взрывотехники проверят школы города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о заложении взрывчатки в шести школах города поступило в полицию от оператора "102" 6 декабря около 11:15. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, продолжается проверка", - говорится в сообщении.

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Как пишет местное издание "Редпост", письма с угрозой получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн ​​грн на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ.

В Харькове массово заминировали школы: требуют 7 млн ​​грн 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
это типа счет пополнить на 7 лимонов? ну шо за злоумышленники пошли...атас.
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06.12.2021 16:40
+4
Самий вдалий спосіб заробити якщо не сім мільйонів гривень, так сім років тюрьми.
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06.12.2021 16:41
+3
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06.12.2021 17:18
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это типа счет пополнить на 7 лимонов? ну шо за злоумышленники пошли...атас.
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06.12.2021 16:40 Ответить
Мабуть школярі збирають гроші на новорічні петарди...
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06.12.2021 16:40 Ответить
Самий вдалий спосіб заробити якщо не сім мільйонів гривень, так сім років тюрьми.
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06.12.2021 16:41 Ответить
Миллионы на телефонные номера??
Мир окончательно и....я, а я еще удивляюсь что люди ведутся на цифры ковидлы.
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06.12.2021 16:41 Ответить
Телефонные номера это хоть не доскональная в Украине, но все же платежная система как банк или эл кошелек.
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06.12.2021 17:07 Ответить
Ага, Кучмостар охренеет, если им кто-то на 7 лямов баксов телефон пополнит . Да и скорее всего это вообще не возможно.
Щас отследят где регалась карточка, кому звонили, какие ещё карточки с какими номерами были в этом телефонном аппарате, если карточка в сети, то местоположение телефонного аппарата с точностью до нескольких метров, с каких адресов заходили на страничку селф сервиса, какому провайдеру принадлежит этот пул и кому этот адрес выдавался в лизу (если заходили с домашнего инета).
А потом будет стоять какой нибудь мозгами недозрелый восьмикласник и сопли по прыщавой физиономии размазывать. Рассказывать шо он пошутил и больше не будет.
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06.12.2021 17:25 Ответить
Конец года. Надо подумать о финансировании дополнительном. Известным все бюджетникам. Что нас конечно стерегут! При современных технологиях в комуникационных сетях изловить по факту звонка с геолокацией места, устройства, и прочих тем---та запросто! Ищите---кому выгодно! Это как выявлять конвертационные центры на сотни лямов. Лет 15 закрывают---а они **** не кончаются! И лямы там сотнями тоже.
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06.12.2021 16:47 Ответить
Гепа жартує до річниці відходу?
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06.12.2021 16:48 Ответить
Школота отжигает, причем тупая.
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06.12.2021 16:56 Ответить
За ці мінування має бути вища міра покарання,інакше це не припиниться. Коли декілька веселих сяде довічно,решті буде не дожартів.
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06.12.2021 17:00 Ответить
Очередные детишки посмотрели "Крепкий орешек - 3".
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06.12.2021 17:03 Ответить
На бутылку "минёра" посадят бесплатно.
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06.12.2021 17:10 Ответить
это работа коломойского , друга зели, деньги переведут обязательно
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06.12.2021 18:17 Ответить
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06.12.2021 17:18 Ответить
И ввести номер соседа, который музыкой не дает спать по ночам, а менты не едут...
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06.12.2021 17:21 Ответить
Да это зеки с зоны такую фигню делают, там ничего у них кроме телефонов нет, у них все время обнал идет через телефонные номера!
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06.12.2021 17:47 Ответить
Да это зеки с зоны такую фигню делают, там ничего у них кроме телефонов нет, у них все время обнал идет через телефонные номера!
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06.12.2021 17:48 Ответить
Зараз в Харкові небеспечна ситуація. Десять разів кримінал на замовлення кацапів "замінує", а не 11-й по-справжньому замінують, але точно попереджати не будуть. Кацапські методи..
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06.12.2021 18:12 Ответить
Непривитые учителя, которых отстранили от работы?
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06.12.2021 19:21 Ответить
Почему бы и нет? Конечно, заминируй башню Эйфеля -денег не дадут, а дадут по морде. А тут взрывотехники с собаками все сортиры обнюхают и доложат кому следует о результате. В стране любят шоу!
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06.12.2021 20:08 Ответить
Читаючи листа: мінер просить 5 млн., а куди ще 2 млн? Хто ще доєднався?
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06.12.2021 20:45 Ответить
Не роздивилась: на інший номер просять ще 2
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06.12.2021 20:49 Ответить
Це зайвий раз свідчить, що органи безпеки в Україні не на високому рівні.
Годі обслуговувати зЕ офіс!
СБУ та МВС мають за лічені секунди вираховувати хто і звідки займається таким неподобством, заарештовувати цих фармазонів та відправляти їх у СПЕЦІАЛЬНІ заклади для перевиховання.
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12.01.2022 00:50 Ответить
 
 