В Харькове массово "заминировали" школы: требуют 7 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Общество
В полицию Харькова поступило сообщение о якобы массовом минировании. Взрывотехники проверят школы города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о заложении взрывчатки в шести школах города поступило в полицию от оператора "102" 6 декабря около 11:15. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, продолжается проверка", - говорится в сообщении.
Как пишет местное издание "Редпост", письма с угрозой получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн грн на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ.
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Мир окончательно и....я, а я еще удивляюсь что люди ведутся на цифры ковидлы.
Щас отследят где регалась карточка, кому звонили, какие ещё карточки с какими номерами были в этом телефонном аппарате, если карточка в сети, то местоположение телефонного аппарата с точностью до нескольких метров, с каких адресов заходили на страничку селф сервиса, какому провайдеру принадлежит этот пул и кому этот адрес выдавался в лизу (если заходили с домашнего инета).
А потом будет стоять какой нибудь мозгами недозрелый восьмикласник и сопли по прыщавой физиономии размазывать. Рассказывать шо он пошутил и больше не будет.
Годі обслуговувати зЕ офіс!
СБУ та МВС мають за лічені секунди вираховувати хто і звідки займається таким неподобством, заарештовувати цих фармазонів та відправляти їх у СПЕЦІАЛЬНІ заклади для перевиховання.