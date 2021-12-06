У Харкові масово "замінували" школи: вимагають 7 млн грн
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У поліцію Харкова надійшло повідомлення про нібито масове мінування. Вибухотехніки перевірять школи міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про закладення вибухівки у шістьох школах міста надійшло до поліції від оператора 102 6 грудня близько 11:15. За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області, перевірка на наявність вибухівки проводиться в усіх школах міста. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка", - йдеться в повідомленні.
Як пише місцеве видання "Редпост", листи із погрозою отримали сім шкіл, а мінер вимагає перевести 7 млн грн на два телефонні номери, оскільки нібито встановив міни на території шкіл.
Будь ласка, зачекайте...
Мир окончательно и....я, а я еще удивляюсь что люди ведутся на цифры ковидлы.
Щас отследят где регалась карточка, кому звонили, какие ещё карточки с какими номерами были в этом телефонном аппарате, если карточка в сети, то местоположение телефонного аппарата с точностью до нескольких метров, с каких адресов заходили на страничку селф сервиса, какому провайдеру принадлежит этот пул и кому этот адрес выдавался в лизу (если заходили с домашнего инета).
А потом будет стоять какой нибудь мозгами недозрелый восьмикласник и сопли по прыщавой физиономии размазывать. Рассказывать шо он пошутил и больше не будет.
Годі обслуговувати зЕ офіс!
СБУ та МВС мають за лічені секунди вираховувати хто і звідки займається таким неподобством, заарештовувати цих фармазонів та відправляти їх у СПЕЦІАЛЬНІ заклади для перевиховання.