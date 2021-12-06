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Кива (397) НАПК (1164)

НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует провести проверку ранее обнародованной в СМИ информации о незадекларированном доме и другом имуществе народного депутата от фракции партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"Мы действительно давно начали проверку его декларации. Любую информацию из СМИ мы используем во время полной проверки декларации. И эту информацию также здесь используем", - рассказали в агентстве.

Как отметили в пресс-службе, проверка декларации Кивы началась еще в августе.

"На проведение полной проверки предусмотрено 120 дней, плюс при условии появления новой информации и других условий, в соответствии с полной проверкой, может быть отведено еще 60 дней", - сообщили в НАПК.

В агентстве объяснили, что если то же должностное лицо ранее подпадало под другую статью Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения и имеет необоснованно приобретенный актив, к нему может быть применен такой механизм, как гражданская конфискация.

Также читайте: Кива живет в незадекларированном доме за 21 млн грн, - Bihus.info

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
толку от ваших проверок НОЛЬ - у кого-то что-то забрали? нет....
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06.12.2021 17:51
+5
И у фальшивоанализатора с-пальчевского протрусить на Майорке незадекларированную вилло-недвижуху.
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06.12.2021 17:47
+4
Ківу давно пора здати в "поліклініку на опити".
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06.12.2021 17:51
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И у фальшивоанализатора с-пальчевского протрусить на Майорке незадекларированную вилло-недвижуху.
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06.12.2021 17:47 Ответить
Тоді Пальчевський викладе справжні аналізи Янелоха, як шантаж ЗЕвлади..
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06.12.2021 17:52 Ответить
толку от ваших проверок НОЛЬ - у кого-то что-то забрали? нет....
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06.12.2021 17:51 Ответить
Ну у этого кренделя таки забрали. Яму, звание забрали. Глядишь и дом заберут. Он же не отличается умом и сообразительностью, скорее всего будет к чему придраться...
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06.12.2021 17:54 Ответить
так жиж прафесар
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06.12.2021 18:04 Ответить
Ківу давно пора здати в "поліклініку на опити".
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06.12.2021 17:51 Ответить
кива принес бы пользу государству- только как подопытный шариков, здоровье есть, опыты можно делать долго
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06.12.2021 18:05 Ответить
Зе переполошився після стрільби жомової ями з нагородної зброї. Скоріш за все стріляв по мішенях, на яких розмістив портрет самого... Бо самих мішеней не показали.
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06.12.2021 17:57 Ответить
то воно кива чи ківа?
еле все одно встигло накомуніздити дохера і ще трішки.
не тільки баби ротом заробляють...
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06.12.2021 18:06 Ответить
Відірвати кивятині яя!
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06.12.2021 18:07 Ответить
Поки закінчать перевірку закінчиться і Ківа як депутат, мало того що відібрали жомову яму і наукову ступінь так ще і бомжом переспектива стати.
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06.12.2021 18:12 Ответить
Хто такий «Кива»? Соки ще Цензор буде тримати в себе цю бездарність?!
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06.12.2021 18:12 Ответить
Какая бездарность... Тоже мне любитель нацепить регалии, положительно характеризующие тупого быкована...
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06.12.2021 18:30 Ответить
Вообще как можно было на Киво повестись? Сперва он был правосеком, а теперь коммунист?
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06.12.2021 18:29 Ответить
ЗАжопистов спрашиваете?
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06.12.2021 18:31 Ответить
Вообще, ведь в начале он был герой, особенно когда вышел в эфир с "Порошенко - мудак"
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06.12.2021 18:32 Ответить
Ну чого ви накинулись на ківу через той будиночок ? Він же вчений і йому потрібно десь проводити наукові експерименти над собою для наступної дисертації ...
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06.12.2021 18:42 Ответить
Жомовий будинок?
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06.12.2021 19:12 Ответить
Киву под нары в курятник!
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07.12.2021 05:27 Ответить
только раздуплились и то потому что шума много на эту тему... ну и что должно быть в этой лысой башке.. знает что рыло в пуху и все не сиделось на жопе ровно ...
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07.12.2021 08:06 Ответить
 
 