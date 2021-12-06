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Новини Політика України
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Кива (367) НАЗК (1167)

НАЗК перевірить інформацію про незадекларований будинок Киви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК перевірить інформацію про незадекларований будинок Киви

Національне агентство з питань запобігання корупції планує провести перевірку раніше оприлюдненої у ЗМІ інформації про незадекларований будинок та інше майно народного депутата від фракції партії ОПЗЖ Іллі Киви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

"Ми насправді давно розпочали перевірку його декларації. Будь-яку інформацію зі ЗМІ ми використовуємо під час повної перевірки декларації. І цю інформацію так само тут використаємо", - розповіли в агентстві.

Як зазначили у пресслужбі, перевірка декларації Киви розпочалася ще у серпні.

"На проведення повної перевірки передбачено 120 днів, плюс за умови появи нової інформації та інших умов, відповідно до прядки повної перевірки, може бути приділено ще на 60 днів", - повідомили у НАЗК.

В агентстві пояснили, що якщо той самий посадовець раніше підпадав під іншу статтю Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення та має необґрунтовано набутий актив, до нього може бути застосований такий механізм, як цивільна конфіскація.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
толку от ваших проверок НОЛЬ - у кого-то что-то забрали? нет....
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06.12.2021 17:51
+5
И у фальшивоанализатора с-пальчевского протрусить на Майорке незадекларированную вилло-недвижуху.
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06.12.2021 17:47
+4
Ківу давно пора здати в "поліклініку на опити".
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06.12.2021 17:51
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И у фальшивоанализатора с-пальчевского протрусить на Майорке незадекларированную вилло-недвижуху.
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06.12.2021 17:47 Відповісти
Тоді Пальчевський викладе справжні аналізи Янелоха, як шантаж ЗЕвлади..
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06.12.2021 17:52 Відповісти
толку от ваших проверок НОЛЬ - у кого-то что-то забрали? нет....
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06.12.2021 17:51 Відповісти
Ну у этого кренделя таки забрали. Яму, звание забрали. Глядишь и дом заберут. Он же не отличается умом и сообразительностью, скорее всего будет к чему придраться...
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06.12.2021 17:54 Відповісти
так жиж прафесар
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06.12.2021 18:04 Відповісти
Ківу давно пора здати в "поліклініку на опити".
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06.12.2021 17:51 Відповісти
кива принес бы пользу государству- только как подопытный шариков, здоровье есть, опыты можно делать долго
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06.12.2021 18:05 Відповісти
Зе переполошився після стрільби жомової ями з нагородної зброї. Скоріш за все стріляв по мішенях, на яких розмістив портрет самого... Бо самих мішеней не показали.
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06.12.2021 17:57 Відповісти
то воно кива чи ківа?
еле все одно встигло накомуніздити дохера і ще трішки.
не тільки баби ротом заробляють...
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06.12.2021 18:06 Відповісти
Відірвати кивятині яя!
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06.12.2021 18:07 Відповісти
Поки закінчать перевірку закінчиться і Ківа як депутат, мало того що відібрали жомову яму і наукову ступінь так ще і бомжом переспектива стати.
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06.12.2021 18:12 Відповісти
Хто такий «Кива»? Соки ще Цензор буде тримати в себе цю бездарність?!
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06.12.2021 18:12 Відповісти
Какая бездарность... Тоже мне любитель нацепить регалии, положительно характеризующие тупого быкована...
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06.12.2021 18:30 Відповісти
Вообще как можно было на Киво повестись? Сперва он был правосеком, а теперь коммунист?
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06.12.2021 18:29 Відповісти
ЗАжопистов спрашиваете?
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06.12.2021 18:31 Відповісти
Вообще, ведь в начале он был герой, особенно когда вышел в эфир с "Порошенко - мудак"
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06.12.2021 18:32 Відповісти
Ну чого ви накинулись на ківу через той будиночок ? Він же вчений і йому потрібно десь проводити наукові експерименти над собою для наступної дисертації ...
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06.12.2021 18:42 Відповісти
Жомовий будинок?
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06.12.2021 19:12 Відповісти
Киву под нары в курятник!
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07.12.2021 05:27 Відповісти
только раздуплились и то потому что шума много на эту тему... ну и что должно быть в этой лысой башке.. знает что рыло в пуху и все не сиделось на жопе ровно ...
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07.12.2021 08:06 Відповісти
 
 