НАЗК перевірить інформацію про незадекларований будинок Киви

Національне агентство з питань запобігання корупції планує провести перевірку раніше оприлюдненої у ЗМІ інформації про незадекларований будинок та інше майно народного депутата від фракції партії ОПЗЖ Іллі Киви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

"Ми насправді давно розпочали перевірку його декларації. Будь-яку інформацію зі ЗМІ ми використовуємо під час повної перевірки декларації. І цю інформацію так само тут використаємо", - розповіли в агентстві.

Як зазначили у пресслужбі, перевірка декларації Киви розпочалася ще у серпні.

"На проведення повної перевірки передбачено 120 днів, плюс за умови появи нової інформації та інших умов, відповідно до прядки повної перевірки, може бути приділено ще на 60 днів", - повідомили у НАЗК.

В агентстві пояснили, що якщо той самий посадовець раніше підпадав під іншу статтю Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення та має необґрунтовано набутий актив, до нього може бути застосований такий механізм, як цивільна конфіскація.

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