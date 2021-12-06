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Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине, - Песков

Президент РФ Владимир Путин готов выслушать предложения своего американского коллеги Джо Байдена по Украине.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию (переговоры с Путиным 7 декабря – ред.) с конкретными предложениями по Украине, имеется в виду, пожалуй, по урегулированию украинского кризиса", - сказал Песков.

"Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", - добавил он.

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По словам Пескова, "снять напряженность можно только одним путем – понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

Как сообщалось, видеозвонок между Байденом и Путиным состоится 7 декабря.
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Топ комментарии
+43
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06.12.2021 19:21
+25
Пора выполнять обещания, Джо.
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06.12.2021 19:20
+19
Я фигею . Это надо было 2 месяца на коленях вымаливать встречу с Байденом , чтобы теперь через губу такое выдавать ?

Пескова на Гиляку !!
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06.12.2021 19:14
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ПРОПОЗИЦІЯ ОДНА - НЕХАЙ СТАНЕ НА КОЛІНА І ЗІГРАЄ НА ШКІРЯНІЙ ФЛЕЙТІ БАЙДЕНА
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07.12.2021 01:21 Ответить
Треба зміцнення Армії та встановлення ЯО (так як обіцянки не виконані іньшими маємо право) , та дать пи#ди кацапам щоб президент України з президентом Америки обговорював рфію й що з нею буде.
А зараз.... обрали Блазня не дивуйтеся що вас обговорюють БЕЗ ВАС.
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07.12.2021 03:01 Ответить
главное нредложение - тихо, без помпы и огласки, повесится!
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07.12.2021 04:52 Ответить
ПовеситЬся, с мягким
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07.12.2021 08:44 Ответить
та отключите от свифт этого любителя мальчуковых животиков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2021 05:16 Ответить
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07.12.2021 07:02 Ответить
Ну а для всех остальных оно просто *****!
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07.12.2021 08:45 Ответить
Типа сцарь спустится с небес и выслушает.
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07.12.2021 12:18 Ответить
ЧТОБ ОН **** ОГЛОХ !!!
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07.12.2021 12:43 Ответить
Было бы круто, чтобы Байден заявил, что войска США будут воевать за Украину! И когда Путин уйдет, то стул на котором он сидел, будет в моче-каловом экстракте. )))
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07.12.2021 13:34 Ответить
Если войска США будут стоять вдоль границы Украины с РФ, будет интересно, как Путин нападет.
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07.12.2021 13:36 Ответить
зачем эта встреча, чмо блефует...оно в жизни не пойдет войной на Украину...торгаш мелкий
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07.12.2021 14:58 Ответить
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