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Путін із великим інтересом вислухає пропозиції Байдена щодо України, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін із великим інтересом вислухає пропозиції Байдена щодо України, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін готовий вислухати пропозиції свого американського колеги Джо Байдена щодо України.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ми чули заяву президента США про те, що він йде на цю відеоконференцію (переговори з Путіним 7 грудня - ред.) з конкретними пропозиціями щодо України, мається на увазі, мабуть, щодо врегулювання української кризи", - сказав Пєсков.

"Це важливо. Я думаю, що президент Путін із великим інтересом вислухає ці пропозиції, і можна буде зрозуміти, наскільки вони здатні зняти напруженість", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Байден завтра обговорять ситуацію в Україні та "плачевні" відносини між РФ та США, - Пєсков

За словами Пєскова, "зняти напруженість можна лише одним шляхом – зрозуміти, як застрахуватися від можливих помислів Києва вирішити проблему Донбасу силовим шляхом".

Як повідомлялось, відеодзвінок між Байденом та Путіним відбудеться 7 грудня.
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Топ коментарі
+43
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06.12.2021 19:21
+25
Пора выполнять обещания, Джо.
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06.12.2021 19:20
+19
Я фигею . Это надо было 2 месяца на коленях вымаливать встречу с Байденом , чтобы теперь через губу такое выдавать ?

Пескова на Гиляку !!
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06.12.2021 19:14
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ПРОПОЗИЦІЯ ОДНА - НЕХАЙ СТАНЕ НА КОЛІНА І ЗІГРАЄ НА ШКІРЯНІЙ ФЛЕЙТІ БАЙДЕНА
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07.12.2021 01:21 Відповісти
Треба зміцнення Армії та встановлення ЯО (так як обіцянки не виконані іньшими маємо право) , та дать пи#ди кацапам щоб президент України з президентом Америки обговорював рфію й що з нею буде.
А зараз.... обрали Блазня не дивуйтеся що вас обговорюють БЕЗ ВАС.
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07.12.2021 03:01 Відповісти
главное нредложение - тихо, без помпы и огласки, повесится!
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07.12.2021 04:52 Відповісти
ПовеситЬся, с мягким
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07.12.2021 08:44 Відповісти
та отключите от свифт этого любителя мальчуковых животиков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2021 05:16 Відповісти
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07.12.2021 07:02 Відповісти
Ну а для всех остальных оно просто *****!
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07.12.2021 08:45 Відповісти
Типа сцарь спустится с небес и выслушает.
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07.12.2021 12:18 Відповісти
ЧТОБ ОН **** ОГЛОХ !!!
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07.12.2021 12:43 Відповісти
Было бы круто, чтобы Байден заявил, что войска США будут воевать за Украину! И когда Путин уйдет, то стул на котором он сидел, будет в моче-каловом экстракте. )))
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07.12.2021 13:34 Відповісти
Если войска США будут стоять вдоль границы Украины с РФ, будет интересно, как Путин нападет.
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07.12.2021 13:36 Відповісти
зачем эта встреча, чмо блефует...оно в жизни не пойдет войной на Украину...торгаш мелкий
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07.12.2021 14:58 Відповісти
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