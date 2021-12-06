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референдум (1495) ЦИК (3635)

ЦИК зарегистрировал 4 инициативные группы всеукраинского референдума

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ЦИК зарегистрировал 4 инициативные группы всеукраинского референдума

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четыре инициативные группы, которые должны собрать подписи избирателей для вынесения на всеукраинский референдум четырех вопросов о приватизации, рынке земли, легализации игорного бизнеса и цен на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Комиссия получила и проработала документы собрания граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе. Это собрание состоялось 18 – 19 ноября в четырех населенных пунктах Полтавской области: в селе Мачухи (Полтавский р-н), в городах Решетиловка (Полтавский р-н), Пирятин (Лубенский р-н) и Глобино (Кременчугский р-н).

"ЦИК проанализировал сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям законодательства, принял во внимание информацию представителей Комиссии, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, и приняли соответствующие решения по регистрации этих инициативных групп. Таким образом Комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были созданы на соответствующем собрании граждан", - говорится в сообщении.

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Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум:

- "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?"

- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"

– "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?"

– "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?"

ЦИК установил срок сбора подписей избирателей под инициативой: 90 дней – с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года включительно.
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Топ комментарии
+11
"...всеукраїнський референдум чотирьох питань стосовно приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ"

То ціни на газ тепер на референдумах будемо визначати?
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06.12.2021 23:26
+11
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06.12.2021 23:27
+11
Мізок Зе-виборця ЗЕбаната
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06.12.2021 23:46
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Правила форума Совет форумчан
А за отмену кассовых аппаратов для ФОП.
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06.12.2021 23:14 Ответить
Так вони ж за це голосували, хіба ні?
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06.12.2021 23:16 Ответить
Разве уже отменили хочу?
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06.12.2021 23:21 Ответить
Поэтому и хочу чтобы отменили
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06.12.2021 23:23 Ответить
ФОПы хотят отменить, то что еще не ввели, но за то что они сми голосовал? Шизофрения какая-то.
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06.12.2021 23:29 Ответить
"...всеукраїнський референдум чотирьох питань стосовно приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ"

То ціни на газ тепер на референдумах будемо визначати?
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06.12.2021 23:26 Ответить
легалізації грального бізнесу
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06.12.2021 23:27 Ответить
Найнагальніша проблема українців !!!)))
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06.12.2021 23:52 Ответить
для значної кількості родин, в яких є "ігромани" - так

і не проблема, а біда !
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07.12.2021 00:10 Ответить
А в кого в родині алкаши чи наркомани ,то як??? Цікаво кого більше ???)))
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07.12.2021 00:22 Ответить
А бабники?
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07.12.2021 00:26 Ответить
А еще "как относитесь к запрету пластиковых пакетов" или к "шествию ЛГБД". Да тысячу вопросов можно вынести на обсуждение, лишь бы не задавать главного: " Развал обороноспособности страны - глупость или предательство?" Или " Куда важнее направить средства на строительство и ремонт дорог или усиление обороноспособности стран с увеличением производстенных мощностей по выпуску современного вооружения и техники". Все это по типу "Чим би дитина не бавилася тільки б ї.... не просила"
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06.12.2021 23:27 Ответить
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06.12.2021 23:27 Ответить
це - свідоме порушення Уставу верхівним говнокомандуючим !!!!
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07.12.2021 00:12 Ответить
Що за хрєнь !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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06.12.2021 23:30 Ответить
Слуги наріда зареєстрували законопроект №6374:
Повернути постійний держконтроль за цінами.
У списку олія, цукор, хліб, яйця, гречка etc
Московська зграя слуг робить все по-совєцькі, бо в неї ж "нові обличчя" - ОП напханий лише ригами.
ОП - філія Кремля, тому і мавпує методи совку
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06.12.2021 23:32 Ответить
Соц.-популі !!!)))
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06.12.2021 23:33 Ответить
3 роки тому:
- Аааа! Б@риги грабують! Рятуйте! Бензин-28, цукор-10, гречка-20, олія-25, мойва-70, сало-60. Вчора:
- Тссс. Ототот покращенння. Бензин-35, цукор-30, гречка-45, олія-65, мойва-105, сало-170. Дай-тє єму ісчо.
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06.12.2021 23:39 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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06.12.2021 23:43 Ответить
Мізок Зе-виборця ЗЕбаната
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06.12.2021 23:46 Ответить
Зелена пліснява мозку і медицина тут безсила !!!)))))
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06.12.2021 23:49 Ответить
Отечественный сорт капусты -"ЗИМОВКА 2021" Период хранения - 6-8 месяцев. К концу хранения не растрескивается и не гниет, наблюдается легкий белый поршкообразный налет ...
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07.12.2021 00:06 Ответить
Білий порошкоподібний наліт..........це що кокаїн ???)))
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07.12.2021 00:25 Ответить
Хотя это и капуста, но чересчур много извилин.
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06.12.2021 23:49 Ответить
імітація зеленого мозку
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07.12.2021 00:11 Ответить
Видать боляче цінами на газ по мізках вдарило, тут вже не ло зелених.
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07.12.2021 06:30 Ответить
Тим хто підтримав закон про розпродаж землі доведеться пояснити чому вони не порадились з народом.
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06.12.2021 23:31 Ответить
А твій їбаний 73% нарід не хоче тепер відповісти за весь *******, ні?
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07.12.2021 01:52 Ответить
А твій сивочолий не хоче відповісти за те що його фракція разом з зеленою пліснявою проголлсувала за дерибан землі?
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07.12.2021 06:34 Ответить
Доведи що він мій. Інакше будеш тріплом і отримаєш свій почесний номер в списку тріпачів.
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07.12.2021 08:24 Ответить
Що то є -стратегічна власність ???)))
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06.12.2021 23:32 Ответить
Як можна питати про "стратегічну власність", коли не відомо, що ці слова означають? Це не юридичний термін, а гасло Тимошенко. Кожний на референдумі може уявити всласний зміст цього питання.
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06.12.2021 23:34 Ответить
Улюблений прийом мокшанських політтехнологів, на якому зебіли і отримали владу.
Ніякої конкретики. Лозунги. ОбіСцянки.
"Кінець епохи бідності" Нарід вирішив, що для нього, а виявилось, що мова була про олігархів та їх "слуг".
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06.12.2021 23:58 Ответить
Как же так!
Я очень разочарован.
Не хватает легализации проституции, легализации наркотиков и пожизненного заключения для коррупционеров.
Только убогий пиар, дешевые манипуляции: все ради картинки для идиотов выбравших идиота!
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06.12.2021 23:47 Ответить
А я бы на смертной казни настамвал.
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07.12.2021 06:34 Ответить
Що це за зЕбільний референдум з хрінзнаєскількипитань?
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06.12.2021 23:50 Ответить
РЕФЕРЕНДУМ З ЦІН НА ГАЗ ??? у тіпа офшорнориночнорейдерськоБЄнінской странє?
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06.12.2021 23:59 Ответить
Винісіть на референдум питання: ЗеЧмо саджати на палю або вішати на гілляці?
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06.12.2021 23:59 Ответить
На рферендум внести питання про вимогу медичного остеження ЗЕЛЕНСЬКОГО
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07.12.2021 00:07 Ответить
"Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?"

Питання поставлене трохи по дебільному.
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07.12.2021 00:35 Ответить
Нііі... Вони вже направду стали всі коцнуті на всю голову. Одні- Безумні , Інших наркота чи бухло добиває...
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07.12.2021 01:01 Ответить
відчувається міцна рука бабушки української корупції. А так взагалі повна ідіотія. вона про землю, ігроманів, ціни на газ і ще бог знащо. І зараз будуть шататись по городам та вісям як неприкаянні збирати підписи 73 лохів. Цікаво скільки буде давати за підпис - напевне по тисячі, інших цифр вона не знає.
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07.12.2021 01:23 Ответить
Формулировка по земле манипулятивная, а может и мошенническая. Она должна быть такой:
Чи підтримуєте Ви заборону продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні? Дозволити продаж права на користування".

А собственность сельхозземли должна быть общенародной.
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07.12.2021 06:51 Ответить
Формулировка насчет земли мошенническая:
"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок)...".

Люди будут думать, что это касается именно ділянок и большинство будут голосовать "за". Притом мошенники им так и будут "разъяснять".
Но здесь подстава. Так как здесь вообще о продаже земли. И будет как будто народ разрешил дерибан земли.
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07.12.2021 07:04 Ответить
Землю нужно передать равно Украинским семьям и не давать возможности распоряжаться украинской землёй еврейской общине
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07.12.2021 07:30 Ответить
З газом все ясно й так. Як мутили так і будуть мутити. Це триває десятки років.
Гральні свинарники потрібно заборонити. Це ЗЛО, котре нищить як душі і тіла українців ДЕСЯТКАМИ тисяч (привіт єрохвойдам парашенки, котрі і відкрили цей ящик Пандори), нищить економіку. Колосальні кошти йдуть не в реальний сектор економіки, а в кишені одиниць. Це надприбутки. Наші гральні свинарники = продажу важких наркотиків.
За кришування, організацію потрібно давно давати пожиттєве.
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07.12.2021 09:42 Ответить
Опять Порошенко? Закон об игральном бизнесе (легализация) принят 14.07.2020! Учи матчасть, ЗЕлень.
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07.12.2021 10:05 Ответить
Ты его АСИЛЬ. Разница между казино и свинарником при порошенко очевидна. при свинорылом парашенке и юрке бухаре 5 лет НЕ ВИДЕЛИ (доля) всего этого кубла. Это про одну часть из слогна "Армия, вера, мова". МИНУС 33% СЛЕТУ
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09.12.2021 09:19 Ответить
Что то я не вижу, чтобы при Янелохе закрыли "свинарники". Или три года ослу оманскому мало? Так чем плесень ЗЕленская отличается от предыдущих? ЗЕленая гнида хуже Порошенко уже потому, что все то говно, которое оно лило на "старую" власть на поверку оказалось само в этом говнище по самые уши.
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09.12.2021 09:33 Ответить
А почему про цену только на газ?
А про цену на колбасу?
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07.12.2021 11:15 Ответить
 
 