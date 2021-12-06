ЦИК зарегистрировал 4 инициативные группы всеукраинского референдума
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четыре инициативные группы, которые должны собрать подписи избирателей для вынесения на всеукраинский референдум четырех вопросов о приватизации, рынке земли, легализации игорного бизнеса и цен на газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Комиссия получила и проработала документы собрания граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе. Это собрание состоялось 18 – 19 ноября в четырех населенных пунктах Полтавской области: в селе Мачухи (Полтавский р-н), в городах Решетиловка (Полтавский р-н), Пирятин (Лубенский р-н) и Глобино (Кременчугский р-н).
"ЦИК проанализировал сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям законодательства, принял во внимание информацию представителей Комиссии, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, и приняли соответствующие решения по регистрации этих инициативных групп. Таким образом Комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были созданы на соответствующем собрании граждан", - говорится в сообщении.
Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум:
- "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?"
- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"
– "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?"
– "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?"
ЦИК установил срок сбора подписей избирателей под инициативой: 90 дней – с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года включительно.
Пожалуйста, подождите...
То ціни на газ тепер на референдумах будемо визначати?
і не проблема, а біда !
Повернути постійний держконтроль за цінами.
У списку олія, цукор, хліб, яйця, гречка etc
Московська зграя слуг робить все по-совєцькі, бо в неї ж "нові обличчя" - ОП напханий лише ригами.
ОП - філія Кремля, тому і мавпує методи совку
- Аааа! Б@риги грабують! Рятуйте! Бензин-28, цукор-10, гречка-20, олія-25, мойва-70, сало-60. Вчора:
- Тссс. Ототот покращенння. Бензин-35, цукор-30, гречка-45, олія-65, мойва-105, сало-170. Дай-тє єму ісчо.
Ніякої конкретики. Лозунги. ОбіСцянки.
"Кінець епохи бідності" Нарід вирішив, що для нього, а виявилось, що мова була про олігархів та їх "слуг".
Я очень разочарован.
Не хватает легализации проституции, легализации наркотиков и пожизненного заключения для коррупционеров.
Только убогий пиар, дешевые манипуляции: все ради картинки для идиотов выбравших идиота!
референдумз хрінзнаєскількипитань?
Питання поставлене трохи по дебільному.
Чи підтримуєте Ви заборону продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні? Дозволити продаж права на користування".
А собственность сельхозземли должна быть общенародной.
"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок)...".
Люди будут думать, что это касается именно ділянок и большинство будут голосовать "за". Притом мошенники им так и будут "разъяснять".
Но здесь подстава. Так как здесь вообще о продаже земли. И будет как будто народ разрешил дерибан земли.
Гральні свинарники потрібно заборонити. Це ЗЛО, котре нищить як душі і тіла українців ДЕСЯТКАМИ тисяч (привіт єрохвойдам парашенки, котрі і відкрили цей ящик Пандори), нищить економіку. Колосальні кошти йдуть не в реальний сектор економіки, а в кишені одиниць. Це надприбутки. Наші гральні свинарники = продажу важких наркотиків.
За кришування, організацію потрібно давно давати пожиттєве.
А про цену на колбасу?