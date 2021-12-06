ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму
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Центральна виборча комісія зареєструвала чотири ініціативні групи, які мають зібрати підписи виборців для винесення на всеукраїнський референдум чотирьох питань стосовно приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Ці збори відбулися 18 – 19 листопада у чотирьох населених пунктах Полтавської області: у селі Мачухи (Полтавський р-н), у містах Решетилівка (Полтавський р-н), Пирятин (Лубенський р-н) та Глобине (Кременчуцький р-н).
"ЦВК проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам законодавства, взяла до уваги інформацію представників Комісії, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп. Таким чином Комісія зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян", - йдеться у повідомленні.
Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:
– "Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?"
– "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"
– "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?"
– "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"
ЦВК встановила строк збору підписів виборців під ініціативою: 90 днів – з 7 грудня 2021 року до 6 березня 2022 року включно.
Будь ласка, зачекайте...
То ціни на газ тепер на референдумах будемо визначати?
і не проблема, а біда !
Повернути постійний держконтроль за цінами.
У списку олія, цукор, хліб, яйця, гречка etc
Московська зграя слуг робить все по-совєцькі, бо в неї ж "нові обличчя" - ОП напханий лише ригами.
ОП - філія Кремля, тому і мавпує методи совку
- Аааа! Б@риги грабують! Рятуйте! Бензин-28, цукор-10, гречка-20, олія-25, мойва-70, сало-60. Вчора:
- Тссс. Ототот покращенння. Бензин-35, цукор-30, гречка-45, олія-65, мойва-105, сало-170. Дай-тє єму ісчо.
Ніякої конкретики. Лозунги. ОбіСцянки.
"Кінець епохи бідності" Нарід вирішив, що для нього, а виявилось, що мова була про олігархів та їх "слуг".
Я очень разочарован.
Не хватает легализации проституции, легализации наркотиков и пожизненного заключения для коррупционеров.
Только убогий пиар, дешевые манипуляции: все ради картинки для идиотов выбравших идиота!
референдумз хрінзнаєскількипитань?
Питання поставлене трохи по дебільному.
Чи підтримуєте Ви заборону продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні? Дозволити продаж права на користування".
А собственность сельхозземли должна быть общенародной.
"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок)...".
Люди будут думать, что это касается именно ділянок и большинство будут голосовать "за". Притом мошенники им так и будут "разъяснять".
Но здесь подстава. Так как здесь вообще о продаже земли. И будет как будто народ разрешил дерибан земли.
Гральні свинарники потрібно заборонити. Це ЗЛО, котре нищить як душі і тіла українців ДЕСЯТКАМИ тисяч (привіт єрохвойдам парашенки, котрі і відкрили цей ящик Пандори), нищить економіку. Колосальні кошти йдуть не в реальний сектор економіки, а в кишені одиниць. Це надприбутки. Наші гральні свинарники = продажу важких наркотиків.
За кришування, організацію потрібно давно давати пожиттєве.
А про цену на колбасу?