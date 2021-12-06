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ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія зареєструвала чотири ініціативні групи, які мають зібрати підписи виборців для винесення на всеукраїнський референдум чотирьох питань стосовно приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Ці збори відбулися 18 – 19 листопада у чотирьох населених пунктах Полтавської області: у селі Мачухи (Полтавський р-н), у містах Решетилівка (Полтавський р-н), Пирятин (Лубенський р-н) та Глобине (Кременчуцький р-н).

"ЦВК проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам законодавства, взяла до уваги інформацію представників Комісії, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп. Таким чином Комісія зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Жодна з 5 ініціатив про проведення референдуму не змогла набрати в термін 3 млн підписів, - ЦВК

Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

– "Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?"

– "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"

– "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?"

– "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"

ЦВК встановила строк збору підписів виборців під ініціативою: 90 днів – з 7 грудня 2021 року до 6 березня 2022 року включно.

Читайте: Законопроєкт про місцевий референдум направлено до Венеціанської комісії, - Стефанчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
"...всеукраїнський референдум чотирьох питань стосовно приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ"

То ціни на газ тепер на референдумах будемо визначати?
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06.12.2021 23:26
+11
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06.12.2021 23:27
+11
Мізок Зе-виборця ЗЕбаната
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06.12.2021 23:46
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А за отмену кассовых аппаратов для ФОП.
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06.12.2021 23:14 Відповісти
Так вони ж за це голосували, хіба ні?
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06.12.2021 23:16 Відповісти
Разве уже отменили хочу?
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06.12.2021 23:21 Відповісти
Поэтому и хочу чтобы отменили
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06.12.2021 23:23 Відповісти
ФОПы хотят отменить, то что еще не ввели, но за то что они сми голосовал? Шизофрения какая-то.
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06.12.2021 23:29 Відповісти
"...всеукраїнський референдум чотирьох питань стосовно приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ"

То ціни на газ тепер на референдумах будемо визначати?
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06.12.2021 23:26 Відповісти
легалізації грального бізнесу
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06.12.2021 23:27 Відповісти
Найнагальніша проблема українців !!!)))
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06.12.2021 23:52 Відповісти
для значної кількості родин, в яких є "ігромани" - так

і не проблема, а біда !
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07.12.2021 00:10 Відповісти
А в кого в родині алкаши чи наркомани ,то як??? Цікаво кого більше ???)))
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07.12.2021 00:22 Відповісти
А бабники?
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07.12.2021 00:26 Відповісти
А еще "как относитесь к запрету пластиковых пакетов" или к "шествию ЛГБД". Да тысячу вопросов можно вынести на обсуждение, лишь бы не задавать главного: " Развал обороноспособности страны - глупость или предательство?" Или " Куда важнее направить средства на строительство и ремонт дорог или усиление обороноспособности стран с увеличением производстенных мощностей по выпуску современного вооружения и техники". Все это по типу "Чим би дитина не бавилася тільки б ї.... не просила"
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06.12.2021 23:27 Відповісти
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06.12.2021 23:27 Відповісти
це - свідоме порушення Уставу верхівним говнокомандуючим !!!!
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07.12.2021 00:12 Відповісти
Що за хрєнь !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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06.12.2021 23:30 Відповісти
Слуги наріда зареєстрували законопроект №6374:
Повернути постійний держконтроль за цінами.
У списку олія, цукор, хліб, яйця, гречка etc
Московська зграя слуг робить все по-совєцькі, бо в неї ж "нові обличчя" - ОП напханий лише ригами.
ОП - філія Кремля, тому і мавпує методи совку
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06.12.2021 23:32 Відповісти
Соц.-популі !!!)))
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06.12.2021 23:33 Відповісти
3 роки тому:
- Аааа! Б@риги грабують! Рятуйте! Бензин-28, цукор-10, гречка-20, олія-25, мойва-70, сало-60. Вчора:
- Тссс. Ототот покращенння. Бензин-35, цукор-30, гречка-45, олія-65, мойва-105, сало-170. Дай-тє єму ісчо.
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06.12.2021 23:39 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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06.12.2021 23:43 Відповісти
Мізок Зе-виборця ЗЕбаната
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06.12.2021 23:46 Відповісти
Зелена пліснява мозку і медицина тут безсила !!!)))))
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06.12.2021 23:49 Відповісти
Отечественный сорт капусты -"ЗИМОВКА 2021" Период хранения - 6-8 месяцев. К концу хранения не растрескивается и не гниет, наблюдается легкий белый поршкообразный налет ...
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07.12.2021 00:06 Відповісти
Білий порошкоподібний наліт..........це що кокаїн ???)))
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07.12.2021 00:25 Відповісти
Хотя это и капуста, но чересчур много извилин.
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06.12.2021 23:49 Відповісти
імітація зеленого мозку
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07.12.2021 00:11 Відповісти
Видать боляче цінами на газ по мізках вдарило, тут вже не ло зелених.
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07.12.2021 06:30 Відповісти
Тим хто підтримав закон про розпродаж землі доведеться пояснити чому вони не порадились з народом.
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06.12.2021 23:31 Відповісти
А твій їбаний 73% нарід не хоче тепер відповісти за весь *******, ні?
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07.12.2021 01:52 Відповісти
А твій сивочолий не хоче відповісти за те що його фракція разом з зеленою пліснявою проголлсувала за дерибан землі?
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07.12.2021 06:34 Відповісти
Доведи що він мій. Інакше будеш тріплом і отримаєш свій почесний номер в списку тріпачів.
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07.12.2021 08:24 Відповісти
Що то є -стратегічна власність ???)))
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06.12.2021 23:32 Відповісти
Як можна питати про "стратегічну власність", коли не відомо, що ці слова означають? Це не юридичний термін, а гасло Тимошенко. Кожний на референдумі може уявити всласний зміст цього питання.
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06.12.2021 23:34 Відповісти
Улюблений прийом мокшанських політтехнологів, на якому зебіли і отримали владу.
Ніякої конкретики. Лозунги. ОбіСцянки.
"Кінець епохи бідності" Нарід вирішив, що для нього, а виявилось, що мова була про олігархів та їх "слуг".
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06.12.2021 23:58 Відповісти
Как же так!
Я очень разочарован.
Не хватает легализации проституции, легализации наркотиков и пожизненного заключения для коррупционеров.
Только убогий пиар, дешевые манипуляции: все ради картинки для идиотов выбравших идиота!
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06.12.2021 23:47 Відповісти
А я бы на смертной казни настамвал.
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07.12.2021 06:34 Відповісти
Що це за зЕбільний референдум з хрінзнаєскількипитань?
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06.12.2021 23:50 Відповісти
РЕФЕРЕНДУМ З ЦІН НА ГАЗ ??? у тіпа офшорнориночнорейдерськоБЄнінской странє?
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06.12.2021 23:59 Відповісти
Винісіть на референдум питання: ЗеЧмо саджати на палю або вішати на гілляці?
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06.12.2021 23:59 Відповісти
На рферендум внести питання про вимогу медичного остеження ЗЕЛЕНСЬКОГО
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07.12.2021 00:07 Відповісти
"Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?"

Питання поставлене трохи по дебільному.
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07.12.2021 00:35 Відповісти
Нііі... Вони вже направду стали всі коцнуті на всю голову. Одні- Безумні , Інших наркота чи бухло добиває...
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07.12.2021 01:01 Відповісти
відчувається міцна рука бабушки української корупції. А так взагалі повна ідіотія. вона про землю, ігроманів, ціни на газ і ще бог знащо. І зараз будуть шататись по городам та вісям як неприкаянні збирати підписи 73 лохів. Цікаво скільки буде давати за підпис - напевне по тисячі, інших цифр вона не знає.
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07.12.2021 01:23 Відповісти
Формулировка по земле манипулятивная, а может и мошенническая. Она должна быть такой:
Чи підтримуєте Ви заборону продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні? Дозволити продаж права на користування".

А собственность сельхозземли должна быть общенародной.
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07.12.2021 06:51 Відповісти
Формулировка насчет земли мошенническая:
"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок)...".

Люди будут думать, что это касается именно ділянок и большинство будут голосовать "за". Притом мошенники им так и будут "разъяснять".
Но здесь подстава. Так как здесь вообще о продаже земли. И будет как будто народ разрешил дерибан земли.
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07.12.2021 07:04 Відповісти
Землю нужно передать равно Украинским семьям и не давать возможности распоряжаться украинской землёй еврейской общине
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07.12.2021 07:30 Відповісти
З газом все ясно й так. Як мутили так і будуть мутити. Це триває десятки років.
Гральні свинарники потрібно заборонити. Це ЗЛО, котре нищить як душі і тіла українців ДЕСЯТКАМИ тисяч (привіт єрохвойдам парашенки, котрі і відкрили цей ящик Пандори), нищить економіку. Колосальні кошти йдуть не в реальний сектор економіки, а в кишені одиниць. Це надприбутки. Наші гральні свинарники = продажу важких наркотиків.
За кришування, організацію потрібно давно давати пожиттєве.
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07.12.2021 09:42 Відповісти
Опять Порошенко? Закон об игральном бизнесе (легализация) принят 14.07.2020! Учи матчасть, ЗЕлень.
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07.12.2021 10:05 Відповісти
Ты его АСИЛЬ. Разница между казино и свинарником при порошенко очевидна. при свинорылом парашенке и юрке бухаре 5 лет НЕ ВИДЕЛИ (доля) всего этого кубла. Это про одну часть из слогна "Армия, вера, мова". МИНУС 33% СЛЕТУ
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09.12.2021 09:19 Відповісти
Что то я не вижу, чтобы при Янелохе закрыли "свинарники". Или три года ослу оманскому мало? Так чем плесень ЗЕленская отличается от предыдущих? ЗЕленая гнида хуже Порошенко уже потому, что все то говно, которое оно лило на "старую" власть на поверку оказалось само в этом говнище по самые уши.
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09.12.2021 09:33 Відповісти
А почему про цену только на газ?
А про цену на колбасу?
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07.12.2021 11:15 Відповісти
 
 