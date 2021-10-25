Законопроєкт про місцевий референдум направлено до Венеціанської комісії, - Стефанчук
Глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук направив законопроєкт №5512 "Про місцевий референдум" на розгляд до Європейської комісії за демократію через право.
Про це Стефанчук повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на визнаний в європейському середовищі авторитет Венеціанської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроєкту "Про місцевий референдум". Вкрай важливо, щоб документ став зразковим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 травня 2021 року в Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум.
Пізніше глава парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада розгляне законопроєкт до Нового року.
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Пожалел Владимир Александрович почтенного сироту, пригрел на груди змеюку, врага народного. Но после Трускавца вырвали жало гадине.
https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/599145744837263
Депутаты типа Вирастюка или Тищенко(а их там большинство) не знают даже значения этого слова,но за конверт проголосуют как скажут.
к вам жабам доверия не было с самого начала, а после многочисленных афер и подтасовок - ваще смотреть-слушать противно