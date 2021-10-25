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Новини
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Законопроєкт про місцевий референдум направлено до Венеціанської комісії, - Стефанчук

Законопроєкт про місцевий референдум направлено до Венеціанської комісії, - Стефанчук

Глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук направив законопроєкт №5512 "Про місцевий референдум" на розгляд до Європейської комісії за демократію через право.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на визнаний в європейському середовищі авторитет Венеціанської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроєкту "Про місцевий референдум". Вкрай важливо, щоб документ став зразковим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня 2021 року в Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення

Пізніше глава парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада розгляне законопроєкт до Нового року.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) референдум (628) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+11
А почему без подписи нелоха? Ты жирный рассказывал недавно ,что закон про олигархов разумков не правильно отправил.
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25.10.2021 10:18 Відповісти
+8
"Свиня бородата"! А "поправки до "закону про олігархів" ви вже направили у "венеціанку"? Бо вони "первинний варіант" вивчають і по ньому висновок робить будуть А ти вже впхнув самовільно зміни туди (ще Разумков не встиг крісло звільнить!)
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25.10.2021 10:20 Відповісти
+6
да.... правова колізія. закон про "олігархів" має підписувати Голова Верховної Ради, який обіймав цю посаду на момент прийняття. слуги урода поспішили звільнивши Разумкова. якщо підпише Стефанчук, закон можна буде похєрити в КСУ. якщо зараз підпише Разумков,така ж хєрня він зараз ніхто
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25.10.2021 10:23 Відповісти
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25.10.2021 10:17 Відповісти
А почему без подписи нелоха? Ты жирный рассказывал недавно ,что закон про олигархов разумков не правильно отправил.
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25.10.2021 10:18 Відповісти
Разумков неправильно отправлял-подписью спикера вверх,а Колыван правильно отправил-подписью вниз.
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25.10.2021 10:23 Відповісти
Просто ехал раз Владимир Александрович на работу на велике, и тут Разумков у него попросил насос, а у Тищенко - резиновую бабу, потом айкос подкурить, потом воды напиться, так в душу и влез.
Пожалел Владимир Александрович почтенного сироту, пригрел на груди змеюку, врага народного. Но после Трускавца вырвали жало гадине.
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25.10.2021 10:35 Відповісти
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25.10.2021 10:40 Відповісти
А у Стефанчука інша думка. Клали вони на всі регламенти, закони і порядки. Там і коменти чудові. Підтримка зєлєбобікив з аплодисментами
https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/599145744837263
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25.10.2021 10:25 Відповісти
"Свиня бородата"! А "поправки до "закону про олігархів" ви вже направили у "венеціанку"? Бо вони "первинний варіант" вивчають і по ньому висновок робить будуть А ти вже впхнув самовільно зміни туди (ще Разумков не встиг крісло звільнить!)
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25.10.2021 10:20 Відповісти
да.... правова колізія. закон про "олігархів" має підписувати Голова Верховної Ради, який обіймав цю посаду на момент прийняття. слуги урода поспішили звільнивши Разумкова. якщо підпише Стефанчук, закон можна буде похєрити в КСУ. якщо зараз підпише Разумков,така ж хєрня він зараз ніхто
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25.10.2021 10:23 Відповісти
Та там "жопа" була ще при його прийнятті - одна стаття другій суперечила Так ця "свиня бородата" не поставив питання про внесення змін і повторне голосування а самовільно вніс зміни в проголосований текст!
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25.10.2021 10:30 Відповісти
його спеціально для цього і обрали. щоб класти на закони. питання в тому через скільки часу цей закон скасують в КСУ
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25.10.2021 10:33 Відповісти
мало того ))) вони тицнули Венеціанці шось зовсім інше і незрозуміле... та таке, що здивували і комісію і здивувалися навіть й самі)))
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25.10.2021 10:33 Відповісти
Я Вас умаляю.Какие кализии?
Депутаты типа Вирастюка или Тищенко(а их там большинство) не знают даже значения этого слова,но за конверт проголосуют как скажут.
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25.10.2021 10:38 Відповісти
Если ты не ****, то должен быть лишен гражданских прав.
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25.10.2021 10:21 Відповісти
Безобидный проект, а где обидные проекты которые ....?
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25.10.2021 10:23 Відповісти
точно тот закон? или опять не пойми шо в 3 варианте с конца?
к вам жабам доверия не было с самого начала, а после многочисленных афер и подтасовок - ваще смотреть-слушать противно
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25.10.2021 10:31 Відповісти
Все-таки направляють законопроект? А стосовно олігархів чомусь мають направити підписаний чотирижди не відкосившим Косовороткою? Де правда, а де маніпуляції офшорних малоросів?
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25.10.2021 11:04 Відповісти
А вот здесь по поводу референдумов по сути и без пиара: https://valerytabakov.pp.ua/dikij-tresh-pod-kupolom-verhovnoj-rady-ukrainy/
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25.10.2021 15:57 Відповісти
 
 