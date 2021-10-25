Законопроєкт про місцевий референдум направлено до Венеціанської комісії, - Стефанчук

Глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук направив законопроєкт №5512 "Про місцевий референдум" на розгляд до Європейської комісії за демократію через право.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на визнаний в європейському середовищі авторитет Венеціанської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроєкту "Про місцевий референдум". Вкрай важливо, щоб документ став зразковим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня 2021 року в Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум.

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Пізніше глава парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада розгляне законопроєкт до Нового року.