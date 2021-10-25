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Законопроект о местном референдуме направлен в Венецианскую комиссию, - Стефанчук

Законопроект о местном референдуме направлен в Венецианскую комиссию, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил законопроект №5512 "О местном референдуме" на рассмотрение в Европейскую комиссию за демократию через право.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая 2021 в Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме.

Позже глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект до Нового года.

Читайте: Резников о выводах Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде: Комиссия признала, что выборы в ОРДЛО должны проходить после восстановления контроля Украины над границей

Автор: 

Венецианская комиссия (423) референдум (1505) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+11
А почему без подписи нелоха? Ты жирный рассказывал недавно ,что закон про олигархов разумков не правильно отправил.
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25.10.2021 10:18 Ответить
+8
"Свиня бородата"! А "поправки до "закону про олігархів" ви вже направили у "венеціанку"? Бо вони "первинний варіант" вивчають і по ньому висновок робить будуть А ти вже впхнув самовільно зміни туди (ще Разумков не встиг крісло звільнить!)
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25.10.2021 10:20 Ответить
+6
да.... правова колізія. закон про "олігархів" має підписувати Голова Верховної Ради, який обіймав цю посаду на момент прийняття. слуги урода поспішили звільнивши Разумкова. якщо підпише Стефанчук, закон можна буде похєрити в КСУ. якщо зараз підпише Разумков,така ж хєрня він зараз ніхто
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25.10.2021 10:23 Ответить
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Правда доб'є рейтинг наркомана Зеленського.
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25.10.2021 10:17 Ответить
А почему без подписи нелоха? Ты жирный рассказывал недавно ,что закон про олигархов разумков не правильно отправил.
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25.10.2021 10:18 Ответить
Разумков неправильно отправлял-подписью спикера вверх,а Колыван правильно отправил-подписью вниз.
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25.10.2021 10:23 Ответить
Просто ехал раз Владимир Александрович на работу на велике, и тут Разумков у него попросил насос, а у Тищенко - резиновую бабу, потом айкос подкурить, потом воды напиться, так в душу и влез.
Пожалел Владимир Александрович почтенного сироту, пригрел на груди змеюку, врага народного. Но после Трускавца вырвали жало гадине.
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25.10.2021 10:35 Ответить
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25.10.2021 10:40 Ответить
А у Стефанчука інша думка. Клали вони на всі регламенти, закони і порядки. Там і коменти чудові. Підтримка зєлєбобікив з аплодисментами
https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/599145744837263
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25.10.2021 10:25 Ответить
"Свиня бородата"! А "поправки до "закону про олігархів" ви вже направили у "венеціанку"? Бо вони "первинний варіант" вивчають і по ньому висновок робить будуть А ти вже впхнув самовільно зміни туди (ще Разумков не встиг крісло звільнить!)
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25.10.2021 10:20 Ответить
да.... правова колізія. закон про "олігархів" має підписувати Голова Верховної Ради, який обіймав цю посаду на момент прийняття. слуги урода поспішили звільнивши Разумкова. якщо підпише Стефанчук, закон можна буде похєрити в КСУ. якщо зараз підпише Разумков,така ж хєрня він зараз ніхто
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25.10.2021 10:23 Ответить
Та там "жопа" була ще при його прийнятті - одна стаття другій суперечила Так ця "свиня бородата" не поставив питання про внесення змін і повторне голосування а самовільно вніс зміни в проголосований текст!
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25.10.2021 10:30 Ответить
його спеціально для цього і обрали. щоб класти на закони. питання в тому через скільки часу цей закон скасують в КСУ
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25.10.2021 10:33 Ответить
мало того ))) вони тицнули Венеціанці шось зовсім інше і незрозуміле... та таке, що здивували і комісію і здивувалися навіть й самі)))
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25.10.2021 10:33 Ответить
Я Вас умаляю.Какие кализии?
Депутаты типа Вирастюка или Тищенко(а их там большинство) не знают даже значения этого слова,но за конверт проголосуют как скажут.
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25.10.2021 10:38 Ответить
Если ты не ****, то должен быть лишен гражданских прав.
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25.10.2021 10:21 Ответить
Безобидный проект, а где обидные проекты которые ....?
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25.10.2021 10:23 Ответить
точно тот закон? или опять не пойми шо в 3 варианте с конца?
к вам жабам доверия не было с самого начала, а после многочисленных афер и подтасовок - ваще смотреть-слушать противно
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25.10.2021 10:31 Ответить
Все-таки направляють законопроект? А стосовно олігархів чомусь мають направити підписаний чотирижди не відкосившим Косовороткою? Де правда, а де маніпуляції офшорних малоросів?
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25.10.2021 11:04 Ответить
А вот здесь по поводу референдумов по сути и без пиара: https://valerytabakov.pp.ua/dikij-tresh-pod-kupolom-verhovnoj-rady-ukrainy/
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25.10.2021 15:57 Ответить
 
 