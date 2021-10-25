Законопроект о местном референдуме направлен в Венецианскую комиссию, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил законопроект №5512 "О местном референдуме" на рассмотрение в Европейскую комиссию за демократию через право.
Об этом Стефанчук сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 мая 2021 в Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме.
Позже глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект до Нового года.
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Пожалел Владимир Александрович почтенного сироту, пригрел на груди змеюку, врага народного. Но после Трускавца вырвали жало гадине.
https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/599145744837263
Депутаты типа Вирастюка или Тищенко(а их там большинство) не знают даже значения этого слова,но за конверт проголосуют как скажут.
к вам жабам доверия не было с самого начала, а после многочисленных афер и подтасовок - ваще смотреть-слушать противно