Законопроект о местном референдуме направлен в Венецианскую комиссию, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил законопроект №5512 "О местном референдуме" на рассмотрение в Европейскую комиссию за демократию через право.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая 2021 в Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме.

Позже глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект до Нового года.

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