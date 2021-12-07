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"Вопиющая политическая провокация и серьезная обида": в КНР отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отказ официальных лиц США присутствовать на Олимпиаде в Пекине является "политической провокацией".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает посольство Китайской Народной Республики в США.

"Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине – это встреча для спортсменов мира и любителей спорта. Именно они должны быть в центре внимания", - сказал Лицзянь.

Он добавил, что Олимпиада в Пекине не должна стать сценой для политического позирования и манипуляций.

"Неприглашенные на Игры американские политики продолжают раскручивать дипломатический бойкот. Это принятие желаемого за действительное и действия, направленные на политическое манипулирование. Это вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 млрд китайского народа", - сказал представитель КНР.

Также читайте: США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

Напомним, ранее стало известно, что США не США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей. Решение об объявлении бойкота стало результатом нарушения прав человека в Китае. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Задело красножопых...
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07.12.2021 08:38
+8
Т. е. кетай говорид шо неприезд незапрошених - это оскорбление. Шото я запутался...
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07.12.2021 08:39
+7
Як це розуміти "незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот"? Як вони можуть бойкотувати, якщо не запрошені?
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07.12.2021 08:41
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Задело красножопых...
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07.12.2021 08:38 Ответить
Т. е. кетай говорид шо неприезд незапрошених - это оскорбление. Шото я запутался...
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07.12.2021 08:39 Ответить
Як це розуміти "незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот"? Як вони можуть бойкотувати, якщо не запрошені?
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07.12.2021 08:41 Ответить
И кто тут кричал "спорт вне политики". Все, очень даже политически и со стороны США и для Китая
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07.12.2021 08:47 Ответить
Спорт не может быть вне политики, если соревнования организуются государствами! Делайте все за свой счет - будете вне политики!
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07.12.2021 09:19 Ответить
Я то это знаю! Дело даже не в организации, а в участии - участвуют и соревнуются государства - национальные команды. Т.е. команда представляет свою нацию и чем успешнее команды и чем их больше, тем больше это свидетельствует, об успешности государства, его комфортности для жизнедеятельности человека. Поэтом все государства жопу рвут, привлечь в свои команды, спортсменов других стран, не жалея на них деньги.... А тоталитарные государства так из кожи лезут, чтобы провести Олимпиаду у себя - это показывает их открытость, а когда в ним приехжают другие страны это типа говорит об отсутствии изоляции..... Так что спорт - это политика, причем политика в чистом виде (с минимумом самого спорта и максимумом политики)!!!
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07.12.2021 09:48 Ответить
Просто я написал это для оленей! А то что тут замешаны такие сильнейшие страны как США и КНР как раз и является очень показательным, что "спорт - это политика"!!!!!
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07.12.2021 09:50 Ответить
китайциі ідіть сибирські простори освоюйте без шуму
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07.12.2021 08:50 Ответить
Полностью с американцами согласен, что Китай это не та страна, с которой необходимо брать пример и в которой необходимо проводить олимпийские игры. Но фоне этого как-то странно выглядят следующие заявления.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, считают, что Украина может брать пример с Китая.
Лукашенко призвал бизнесменов брать пример с Китая. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства.
Первая леди Елена Зеленская поучаствовала в открытии Пекинского кинофестиваля.
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07.12.2021 08:53 Ответить
В чем-то можно брать пример , если расстреливать на площади коррумпированных чиновников, то я за двумя руками, Зешобла наверное не согласиться))
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07.12.2021 08:59 Ответить
Под видом коррумпированных чиновников сколько миллионов расстреляли несогласных с коммунистическим режимом Китая. На фотоне этого Гитлер и Сталин выглядят детьми
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07.12.2021 09:12 Ответить
Ага, особенно танками на площади Тянь-ан-Мэнь
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07.12.2021 16:46 Ответить
Кацапне не удастся Олимпиадой отвлечь внимание американской дипломатии от агрессии против Украины. Желтомордые могут расслабиться и продолжать валить лес в Сибири.
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07.12.2021 08:58 Ответить
Ой недальновидно. Блинкен уже "налажал" на переговорах. А тут еще дипломатическая оплеуха. Китайцы к этому крайне болезненно отнесутся, хотя вида не покажут. На востоке это серьезное оскорбление. Следующая республиканская администрация подошвы сотрет налаживать с китайцами, что наломали демократы. А еще Турция, Индия.
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07.12.2021 09:03 Ответить
Ну что им сделали китайцы. Зачем? Ради чего. Ссорится на ровном месте. Комплекс бывшего гегемона.
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07.12.2021 09:12 Ответить
Шоу від Байдена щоб підняти собі рейтинг який вже нижче плінтуса, в той же самий час адміністрація двигає в сенаті зниження пошлин на китайські товари... Китай основний торговий партнер, більшість спонсорів демів мають там заводи... цирк...
Двуликий бідон так само як з РФ на публіку ми такі грозні а в кулуарах хотіли протолкнути в сенаті виключення з санкцій ПП2...
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07.12.2021 09:13 Ответить
Все правельно, жёлтые не приглашали черножопых!
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07.12.2021 09:24 Ответить
Черножопые - это те, кто платит коммуналку Ахметову и Фирташу,
и никуда деться не может.
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07.12.2021 13:43 Ответить
комуністичне лайно не має права на життя в жодному вигляді.
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07.12.2021 09:57 Ответить
країна що практикує геноцид уйгурів, заявляє про провокації та образи... мда....
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07.12.2021 10:55 Ответить
Цікаво чому всі країни мовчать за виникнення коронавірусу?
Адже якщо його було виведено штучно в Китаї, тоді ця країна, а особливо політичне керівництво має відповідати за непоправні людські втрати і колосальні економічні збитки 🤬
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07.12.2021 11:32 Ответить
А де ви збитки бачили вся подивіться на розмір капіталу міліардерів в 2-3 рази зріс за період вірусу....
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07.12.2021 12:08 Ответить
мстя будет жестокой - дефицит процессоров на американском рынке. Можем перехватить нишу - поставка китайских процессоров на американский рынок под брендом "сделано в Украине".
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07.12.2021 11:54 Ответить
а наші їдуть??в країну яка на кожному самміті ООН підтримує росію,яка геноцидить Уйгурів,яка хоче анексувати Тайвань,яка придушує свободу в Гонг Конзі,яка випустила вірус в світ і заробляє на цьому??яка підтримує Кім Чен Іна і його режим,Україна їде???
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07.12.2021 13:24 Ответить
Україна мала б утриматись.

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07.12.2021 13:47 Ответить
Что там в последнем абзаце ?
"Напомним, ранее стало известно, что США не США не будут отправлять..."
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07.12.2021 13:27 Ответить
На сколько я понял , то ещё в ноябре китайцы сказали , что приглашать на олимпиаду американских политиков не будут. Теперь неприглашенные объявляют бойкот. Ну что ж , присоединюсь к американцам и тоже объявляю бойкот китайцам!
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07.12.2021 13:53 Ответить
ч-ч-ч-ч-ч, тихо, тихо...
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07.12.2021 16:55 Ответить
 
 