Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
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Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал ключевые позиции Украины накануне переговоров Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с президентом России Путиным.
Во время брифинга накануне телефонного разговора между Байденом и Путиным Петр Порошенко отметил, что лидер США – преданный свободе и демократии, очень компетентный и профессиональный человек, который очень любит Украину и очень хорошо разбирается в украинских вопросах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"И в этих условиях, безусловно, позиция, которая, я надеюсь, будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины", – сказал Порошенко.
"Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства – ничего об Украине без Украины. Поэтому важно, чтобы и наши европейские, и наши американские союзники и до, и после разговора четко координировали свои действия с украинскими властями, украинским государством, украинским народом", – сказал пятый Президент Украины.
"Вторая позиция. Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, на расширение НАТО на восток. Более того, этот вопрос не является вопросом, который важен для самой Украины. Это точно тест - существует ли НАТО сегодня, или нет, потому что если Путин получит возможность диктовать НАТО волю, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО. Я очень рад, что Путин получил очень мощный и железный ответ в том смысле, что никаких ультиматумов Россия НАТО выдвигать не будет", – подчеркнул Порошенко.
По его словам, инициатива Кремля и Путина по так называемой европейской зоне безопасности может начать рассматриваться только тогда, когда Россия вернется в зону действия международного права, из которой она вышла с первых часов захвата Крыма и агрессии против нашего государства на Донбассе. "Итак, предпосылкой для любых переговоров по зоне безопасности является возобновление украинского суверенитета и освобождение оккупированных Крыма и Донбасса, возвращение их в состав Украины", – сказал лидер "Европейской Солидарности".
"Четвертая очень важная позиция – это срочное восстановление Нормандского формата, которое было начато в 2014 году, фактически за день до моей инаугурации и при моем участии. Потому что это не просто позиция Германии и Франции – это позиция Европейского Союза, США, НАТО. Иметь таких сильных союзников за спиной – значит сильную Украину и сильную переговорную позицию. Никаких тет-а-тетов, никаких "междусобойчиков", которые вредны и опасны для Украины", – особо подчеркнул он.
Петр Порошенко также сказал, что Украина приветствовала бы назначение специального представителя США для координации работы в Нормандском формате, так как это в свое время было сделано.
Еще одним важным условием Порошенко назвал выполнение Россией всех пунктов Минских договоренностей.
Пожалуйста, подождите...
Пусть позвонит Байдену и ***** с приказом о "красных линиях".
Ми подняли тарифы не на 75% как договаривались, а на 100!
@_dopeless
Що Зелі та його фсбшній шайці поперек горда "Слава Україні - Героям Слава" - не дивно.
Замінили його на "слава, слава, слава" аля радянське "ура, ура, ура".
Але військові... (((
Нагадаю, вітання "Слава Україні - Героям Слава" затверджено 04.10.2018 на законодавчому рівні, дякуючи ПП.
https://twitter.com/i/status/1467941453494165511
«Слава українським воїнам. Слава Україні. Україні слава.»- ну, если уже и это зрада, тот тут просто очевиден рак мозгов!
Это ведь середина Вовиной речи, а совсем не приветствие. Патриотический призыв в свободной форме.
А вот вначале церемонии, Зеленский поздоровался с военными полностью согласно уставу- «Слава Україні» те ответили- «Героям Слава».
Ну не всех же в гугле забанили, Алла! На кого этот твой треш рассчитан? Ведь сегодня любое видео в три клика гуглится.
Де хоча б шеврон із прапором України?!
https://censor.net/ua/news/3303611/**********************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77345635
Не обязан президент носить военную форму. У нас республика, а не военная хунта по Киселёву. Президент гражданское лицо.
Давай следующую зраду. Разберём.
По третьему кругу пойдём? Давай уже может какую другую зраду обсудим?
Але ти не можеш аргументовано відмазати його навіть від цієї.
Твій Зєля боїться символів української держави, як чорт ладану.
У меня нет особой симпатии к Зеленскому, как нет и глубинной ненависти к порохоботам. Имею естественный и непреодолимый негатив к пройдохе Петру. Тип из числа тех, против кого восстал Майдан. Но вместо того, что бы в 14-ом перепуганно сидеть на чемоданах, как и все остальные рыги, он поимел с этого Майдана собственный гешефт. Без мыла влез в главное «кресло» страны. И за пять лет загадил мозг 15% граждан, благодаря чему продолжает безнаказанно болтаться в украинской политике. От этой грандиозной несправедливости и подгорает. А ты о каких-то значках на лацкане…
Брехня. Якби ти був об'єктивним, то оперував би фактами, а не катав тут простирадла на захист Зєлі.
Фактів-фото, відео Зєлі із наявністю на його одязі атрибутів, символів держави Україна ти так і не навів.
Але продовжуєш звинувачувати мене в несправедливих претензіях до Зєлі.
І тулити сюди Порошенка, хоча мова йде про Зєлю.
Что я не так делаю.
Я вже неодноразово написала, що Зєля, який в житті виконує роль президента, навмисно ігнорує символи держави Україна.
Коли грав президента України в кіно, то мав на костюмі значок із малим гербом України тризубом.
Зараз, в реалі, хронічно ігнорує.
Якщо я пишу неправду, спростуй це фактами, а не дурнуватими чіпляннями до моїх коментів та звинуваченнями.
спамв улик його)))
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2021/08/den-nezalezhnosti-********-2021-vijskovyj-parad-andzhej-duda-900x533.jpg
Українські президенти там же
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2021/08/den-nezalezhnosti-********-2021-vijskovyj-parad-skrinshoty-kuchma-yuschenko-poroshenko-900x524.jpg
Зєльцман там же. Хто він?
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/20/11/77/68073a81c237d968590f8e2c1ca07ba0_1629789623_extra_large.jpeg
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1629E/production/_120228709_tv069759678.jpg
- Вовочка! Если будеш хорошо себя вести купим тебе велосипед.
- А если плохо?
- Пианино!
Наш Вовочка був дуже балуваний у дитинстві і мама Рима купила йому і лісапєт і піаніну. Так він їх через усе своє наркоманське життя проніс та завдяки ним став препіздєнтом уклоністом-лісапєдістом-піаністом.
Неужели и тут тебе не понятно президент какой страны запечетлён?!
Орёл!)) Росточка бы ещё чуток. Пётр хуже выглядел. Толстый, лицо отёкшее, ноги иксом… Зеля каще виглядає.
Давай фото останніх двох років, на якому є САМ презік із прапором-значком на лацкані піджака або шевроном на формі.
Попошенка знає і поважає весь цивілізований світ , а над зенаркоманом сміються і шарахаються 😠
тому іди лісом , ботяра , а поради давай своій клуші під одеялом , а не Порошенку
Он ещё мирно спит, пересчитывая во сне свою честно задекларированную тонну налички, а его пресс-служба уже рисует Байдену красные линии.))
Отньіне всех , кто крошит батон на Норманди считаю путинскими портянками и баню !
Такго в світі ще не було!
Черчиль тоже был сбитый летчик, когда английский мудрый нарид уставший от войны в АПРЕЛЕ 45 года его не выбрал?
Дурилка ты картонная))))
Нагадує дивака, який метушиться, забігає наперед, заглядає у вічі, підскакує і балаболить: дивіться, ось я де; запам'ятайте мене; он я який жвавий; бачите, бачите... Жалюгідний якийсь Петро.
назидательный спич, импозантное
выкаблучивание, презентабельна
жестикуляция. Однако,
"Сьомий П'ятому не світить" ®
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі для зберігання "відставної кози барабанщиків"© з-під товстого шару нафталіну променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!