Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал ключевые позиции Украины накануне переговоров Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с президентом России Путиным.

Во время брифинга накануне телефонного разговора между Байденом и Путиным Петр Порошенко отметил, что лидер США – преданный свободе и демократии, очень компетентный и профессиональный человек, который очень любит Украину и очень хорошо разбирается в украинских вопросах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"И в этих условиях, безусловно, позиция, которая, я надеюсь, будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины", – сказал Порошенко.

"Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства – ничего об Украине без Украины. Поэтому важно, чтобы и наши европейские, и наши американские союзники и до, и после разговора четко координировали свои действия с украинскими властями, украинским государством, украинским народом", – сказал пятый Президент Украины.

Также читайте: Украинская армия нуждается в современном оборонном оружии от международных партнеров, - Порошенко

"Вторая позиция. Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, на расширение НАТО на восток. Более того, этот вопрос не является вопросом, который важен для самой Украины. Это точно тест - существует ли НАТО сегодня, или нет, потому что если Путин получит возможность диктовать НАТО волю, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО. Я очень рад, что Путин получил очень мощный и железный ответ в том смысле, что никаких ультиматумов Россия НАТО выдвигать не будет", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, инициатива Кремля и Путина по так называемой европейской зоне безопасности может начать рассматриваться только тогда, когда Россия вернется в зону действия международного права, из которой она вышла с первых часов захвата Крыма и агрессии против нашего государства на Донбассе. "Итак, предпосылкой для любых переговоров по зоне безопасности является возобновление украинского суверенитета и освобождение оккупированных Крыма и Донбасса, возвращение их в состав Украины", – сказал лидер "Европейской Солидарности".

"Четвертая очень важная позиция – это срочное восстановление Нормандского формата, которое было начато в 2014 году, фактически за день до моей инаугурации и при моем участии. Потому что это не просто позиция Германии и Франции – это позиция Европейского Союза, США, НАТО. Иметь таких сильных союзников за спиной – значит сильную Украину и сильную переговорную позицию. Никаких тет-а-тетов, никаких "междусобойчиков", которые вредны и опасны для Украины", – особо подчеркнул он.

Петр Порошенко также сказал, что Украина приветствовала бы назначение специального представителя США для координации работы в Нормандском формате, так как это в свое время было сделано.

Еще одним важным условием Порошенко назвал выполнение Россией всех пунктов Минских договоренностей.