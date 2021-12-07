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Байден (2326) Порошенко (13234) Путін (21443) Росія (47263) США (14488)

Порошенко запропонував "червоні лінії" для розмови Байдена з Путіним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко запропонував

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав ключові позиції України напередодні переговорів Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з президентом Росії Путіним.

Під час брифінгу напередодні телефонної розмови між Байденом і Путіним Петро Порошенко зазначив, що лідер США – віддана свободі і демократії, дуже компетентна і професійна людинуа, яка дуже любить Україну і дуже добре розбирається в українських питаннях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"І в цих умовах, безумовно, позиція, яку, я сподіваюся, буде висловлено під час цієї розмови, є дуже важлива для України", – сказав Порошенко.

"Пункт номер один. Те, за що ми трималися п’ять років мого президентства – нічого про Україну без України. Тому важливо, щоб і наші європейські, і наші американські союзники і до, і після розмови чітко координували свої дії з українською владою, українською державою, українським народом", – сказав п’ятий Президент України.

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"Друга позиція. Росія не має і не буде мати право вето на вступ України до НАТО, на розширення НАТО на схід. Більше того, це питання не є питанням, яке важливо для самої України. Це точно тест – чи існує НАТО сьогодні, чи ні. Бо якщо Путін отримає можливість диктувати НАТО волю, висувати НАТО ультиматуми, тоді немає ніякого сенсу в існуванні НАТО. Я дуже тішуся, що Путін отримав дуже потужну і залізну відповідь в тому сенсі, що ніяких ультиматумів Росія НАТО висувати не буде", – підкреслив Порошенко.

За його словами, ініціатива Кремля і Путіна щодо так званої європейської зони безпеки може почати розглядатися лише тоді, коли Росія повернеться в зону дії міжнародного права, з якої вона вийшла з перших годин захоплення Криму і агресії проти нашої держави на Донбасі. "Отже, передумовою для будь-яких переговорів щодо зони безпеки є відновлення українського суверенітету і звільнення окупованих Криму і Донбасу, повернення їх до складу України", – сказав лідер "Європейської Солідарності".

"Четверта дуже важлива позиція – це термінове відновлення Нормандського формату, який був започаткований в 2014 році, фактично за день до моєї інавгурації і за моєї участі. Тому що це не просто позиція Німеччини і Франції – це позиція Європейського Союзу, США, НАТО. Мати таких сильних союзників за спиною – це означає сильну Україну і сильну переговорну позицію. Жодних тет-а-тетів, жодних "междусобойчиков", які є шкідливими і небезпечними для України", – особливо підкреслив він.

Петро Порошенко також сказав, що Україна б вітала призначення спеціального представника США для координації роботи в Нормандському форматі, так як це свого часу було зроблено.

Ще одною важливою умовою Порошенко назвав виконання Росією всіх пунктів Мінських домовленостей.
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Топ коментарі
+37
На данный момент Порошенко лидер самой рейтинговой политической партии
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07.12.2021 08:58
+30
ЗЕ - пустое место.
И это он должен был бы делать, если бы не был сцыкливым наркоманом и предателем.
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07.12.2021 08:51
+29
Настоящий президент, к мнению которого прислушивается Байден.

А кто такой ЗЕ?
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07.12.2021 08:56
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Однозначно!
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07.12.2021 09:47 Відповісти
Кошмар...сколько Мавзолейного гоффна вылезло...Хотят строить Новороссию от Харькова до Одессы... Алексеич дай им в рыло... а то на чЕчню нападуть в третий раз... а то и на Беслан с Норд Остом...
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07.12.2021 09:09 Відповісти
Это уже фарс, и не смешно.
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07.12.2021 09:11 Відповісти
Зачем он это сказал нам?
Пусть позвонит Байдену и ***** с приказом о "красных линиях".
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07.12.2021 09:14 Відповісти
А чего же в бытностью твою президентом ты, засранец, не устанавливал красные линии???? Пэця, не быть тебе президентом как ни старайся и тебя и клоуна ждут нары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2021 09:14 Відповісти
Кому? Собі? Так він і не відводив війська, навпаки, звільнив дві третини Довбасу.
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07.12.2021 09:18 Відповісти
Нары ждут тваво *****, да и не нары, а верёвочка
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07.12.2021 09:27 Відповісти
А некогда ему тогда было, он тогда медведчука из нафталина доставал и воровал со своими свнарчуками, грановскими и каконенками
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07.12.2021 14:48 Відповісти
Порошенко и Байден говорят по телефону чаще чем все остальные политики всего Мира.... Дятлы вы тупые
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07.12.2021 09:15 Відповісти
Угу, пам'ятаємо
Ми подняли тарифы не на 75% как договаривались, а на 100!
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07.12.2021 09:20 Відповісти
Фу, каая мерзкая улыбка у пороха
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07.12.2021 10:05 Відповісти
Руська ку@ ва , на свою улыбку , гнилозубая , погляди в зеркало , а Порошенко , как всегда , выглядит прекрасно 🙁
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07.12.2021 10:27 Відповісти
Ленка, ты на себя в зеркало давно смотрела? Королева красоты с гнилыми зубами и кривыми ногами! Селедкой ещё не пахнешь от огорчения?Порох тебе насолил? А ты паспорт закордонный порви и в Европу не езди , в мацкву к путлеру на гастроли вместе со всем кварталом ….
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07.12.2021 11:52 Відповісти
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08.12.2021 01:36 Відповісти
Они знают , то тупые , по этому и прыгают , как травяные блохи 🤣
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07.12.2021 10:29 Відповісти
слышали. Это там он хвалился, что населению вдул не на 75%, как приказывали, а все 100% ?
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07.12.2021 12:17 Відповісти
Вчера Порошенко звонил Эрдогану...но Байрактары не были темой... говорили о турецких помидорах...Путлера...
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07.12.2021 09:19 Відповісти
Там помидоры уже в дверях бункера зажимают
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07.12.2021 09:28 Відповісти
А брифинг нелоха был? Или будет? После капитуляции? Да хрен д'ерьмак угадал.
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07.12.2021 09:20 Відповісти
Зелених чортів колотить від "Слава Україні!".

@_dopeless

Що Зелі та його фсбшній шайці поперек горда "Слава Україні - Героям Слава" - не дивно.

Замінили його на "слава, слава, слава" аля радянське "ура, ура, ура".
Але військові... (((

Нагадаю, вітання "Слава Україні - Героям Слава" затверджено 04.10.2018 на законодавчому рівні, дякуючи ПП.
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07.12.2021 09:20 Відповісти
Відео порушення закону України верховним г...командувачем:

https://twitter.com/i/status/1467941453494165511
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07.12.2021 09:31 Відповісти
Ну высер, Алла! Откровенный порохоботский высер.

«Слава українським воїнам. Слава Україні. Україні слава.»- ну, если уже и это зрада, тот тут просто очевиден рак мозгов!
Это ведь середина Вовиной речи, а совсем не приветствие. Патриотический призыв в свободной форме.
А вот вначале церемонии, Зеленский поздоровался с военными полностью согласно уставу- «Слава Україні» те ответили- «Героям Слава».
Ну не всех же в гугле забанили, Алла! На кого этот твой треш рассчитан? Ведь сегодня любое видео в три клика гуглится.
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07.12.2021 10:04 Відповісти
Може раковий "Афанасий Александров" покаже фото, на якому його Зєля, типу верховний головнокомандуючий ВСУ, має на своєму одязі якісь ознаки його причетності до України чи УКРАЇНСЬКОЇ армії?
Де хоча б шеврон із прапором України?!

https://censor.net/ua/news/3303611/**********************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77345635
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07.12.2021 10:10 Відповісти
На нём гражданская одежда в стиле милитари. По крайней мере не военная форма ВСУ. Знаки различия на не форменной одежде не только не обязательны, но и в какой-то мере даже не уместны. Вова видимо демонстративно пытается контрастировать на фоне предшественника, который пялил военную форму на своё грузное тело где надо и не надо.
Не обязан президент носить военную форму. У нас республика, а не военная хунта по Киселёву. Президент гражданское лицо.
Давай следующую зраду. Разберём.
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07.12.2021 10:49 Відповісти
ЧОМУ на верховному г...командувачі ПОСТІЙНО "гражданская одежда в стиле милитари", навіть тоді, коли він відвідує своїх підлеглих військових в зоні ООС?
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07.12.2021 11:02 Відповісти
Скромный. Форму нужно заслужить. Он в армии не был. А верховный носить форму не обязан.
По третьему кругу пойдём? Давай уже может какую другую зраду обсудим?
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07.12.2021 11:21 Відповісти
Є купа і інших зрад від зеленого презіка.
Але ти не можеш аргументовано відмазати його навіть від цієї.
Твій Зєля боїться символів української держави, як чорт ладану.
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07.12.2021 11:25 Відповісти
Я не вижу тут никакого зашквара, о чём и пушу вот уже который пост подряд. Отмазываю я кого-то только в твоём воображении, где есть зрада. Ты просто так видишь. С этим ничего нельзя поделать.

У меня нет особой симпатии к Зеленскому, как нет и глубинной ненависти к порохоботам. Имею естественный и непреодолимый негатив к пройдохе Петру. Тип из числа тех, против кого восстал Майдан. Но вместо того, что бы в 14-ом перепуганно сидеть на чемоданах, как и все остальные рыги, он поимел с этого Майдана собственный гешефт. Без мыла влез в главное «кресло» страны. И за пять лет загадил мозг 15% граждан, благодаря чему продолжает безнаказанно болтаться в украинской политике. От этой грандиозной несправедливости и подгорает. А ты о каких-то значках на лацкане…
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07.12.2021 12:16 Відповісти
"У меня нет особой симпатии к Зеленскому, как нет и глубинной ненависти к порохоботам."

Брехня. Якби ти був об'єктивним, то оперував би фактами, а не катав тут простирадла на захист Зєлі.
Фактів-фото, відео Зєлі із наявністю на його одязі атрибутів, символів держави Україна ти так і не навів.
Але продовжуєш звинувачувати мене в несправедливих претензіях до Зєлі.
І тулити сюди Порошенка, хоча мова йде про Зєлю.
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07.12.2021 12:26 Відповісти
Я объективный и оперирую фактами и даже слышать не хочу, чтобы такие бывшие презы попытались еще раз пробраться. И мне противно их слушать сейчас, когда у них было по 5 лет, чтобы хоть что-то кроме воровства делать. Это отноосится и к Зе, но пока еще не бывший.

Что я не так делаю.
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07.12.2021 15:14 Відповісти
Таке враження, що "Афанасий Александров" не розуміє української мови.
Я вже неодноразово написала, що Зєля, який в житті виконує роль президента, навмисно ігнорує символи держави Україна.
Коли грав президента України в кіно, то мав на костюмі значок із малим гербом України тризубом.

Зараз, в реалі, хронічно ігнорує.
Якщо я пишу неправду, спростуй це фактами, а не дурнуватими чіпляннями до моїх коментів та звинуваченнями.
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07.12.2021 15:42 Відповісти
афанасий это подоляковский бот--его задача хвалить гринпоца и лить БРЕХНЮ на президента Порошенко, в спам в улик його)))
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08.12.2021 01:44 Відповісти
олег петров ты брехливый подоляковый бот ! Поэтому идешь
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08.12.2021 01:42 Відповісти
вали в свою рашку олень
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09.12.2021 13:59 Відповісти
Здесь только один олень---это ты петров, тебе и валить))))
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09.12.2021 20:35 Відповісти
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08.12.2021 01:45 Відповісти
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08.12.2021 01:56 Відповісти
Згадалось:
- Вовочка! Если будеш хорошо себя вести купим тебе велосипед.
- А если плохо?
- Пианино!

Наш Вовочка був дуже балуваний у дитинстві і мама Рима купила йому і лісапєт і піаніну. Так він їх через усе своє наркоманське життя проніс та завдяки ним став препіздєнтом уклоністом-лісапєдістом-піаністом.
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08.12.2021 02:06 Відповісти
Чи може є значок із прапором України на його костюмі на відео, яке я показала?
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07.12.2021 10:12 Відповісти
У вас (порохоботов) мышление, как у каких-то индейцев. Зациклены на словах, символах, ритуалах. Бронзовый век!)) Именно поэтому вас Пётр так легко и зазомбировал. Выменял ваше критическое мышление на бусики армовиры.))
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07.12.2021 10:59 Відповісти
Президент, якщо він президент цієї країни, має і виглядати як президент саме цієї країни, а не конферансьє-обслуга "какая_разніця" на корпоративі.
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07.12.2021 11:05 Відповісти
Ну не нравятся эти фотки, возьми другие.
Неужели и тут тебе не понятно президент какой страны запечетлён?!


Орёл!)) Росточка бы ещё чуток. Пётр хуже выглядел. Толстый, лицо отёкшее, ноги иксом… Зеля каще виглядає.
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07.12.2021 11:17 Відповісти
р
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07.12.2021 11:17 Відповісти
Це фото з кабінету президента України. Там може стояти інакший прапор?
Давай фото останніх двох років, на якому є САМ презік із прапором-значком на лацкані піджака або шевроном на формі.
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07.12.2021 11:23 Відповісти
Рога спилил, ****.
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07.12.2021 12:51 Відповісти
А ещё на безвиз и Томас. Пошёл на йух кацап лаптеногий! Куёвый ты спецпропагандист, двоечник.
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07.12.2021 11:56 Відповісти
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07.12.2021 12:35 Відповісти
Байден обов*язково прислухається до порад парашенка ...
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07.12.2021 09:20 Відповісти
Ну не к провинциальному ж наркоману ЗЕ ему прислушиваться.
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07.12.2021 09:23 Відповісти
буде слухатись АЛКАША ...
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07.12.2021 09:44 Відповісти
Закрий пельку , бенябот і не тявкай😡
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07.12.2021 09:51 Відповісти
Тебе ніхто слухати не буде. Заспокойся.
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07.12.2021 10:01 Відповісти
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07.12.2021 09:39 Відповісти
так или иначе, но подобные заявления (в данном случае от председателя одной из фракций в ВР и предыдущего президента Украины) отслеживаются дипломатическим корпусом страны назначения, который и доводит эти заявления, по соответствующим инстанциям, до руководства.
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07.12.2021 10:23 Відповісти
ну да! С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум в своем совершенствовании предрасположен проецировать на вертикаль собственное миротворчество!
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07.12.2021 12:27 Відповісти
ага, ага. ибо, с точки зрения банальной эрудиции, весь цинизм ваших помыслов в данной концепции равен парадоксальным иллюзиям.
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07.12.2021 15:08 Відповісти
кто такий порошенко? Якийсь мужик?
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07.12.2021 09:22 Відповісти
Этот мужик твоего ***** на швабру насаживает
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07.12.2021 09:29 Відповісти
А ти хто такий , зепоц моржовий ?

Попошенка знає і поважає весь цивілізований світ , а над зенаркоманом сміються і шарахаються 😠
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07.12.2021 09:55 Відповісти
За Попошенка могут и в должности понизить, поаккуратнее там.
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07.12.2021 10:58 Відповісти
клава давиться в приступе экстаза - поймут и простят.
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07.12.2021 12:31 Відповісти
Порошенко это Президент Украины (5-й и 7-й), лидер демократической оппозиции, лидер партии.
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08.12.2021 01:49 Відповісти
У Порошенко , конечно были , свои минусы , но идеальных людей нет . Во всяком случае , это пока наилучший президент за все существование Украины . Я был не прав когда его критиковал . И он обеспечил прозрачные выборы , я не уверен , что Зеленский на это способен . По Зеленскому тюрьма плачет , и он будет делать все , для фальсификации
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07.12.2021 09:26 Відповісти
73% идиотов хотят на Мацковию....,а в Дагестане Майдан...нет газа....и отопления...видео от Дмитрия Камикадзе..https://youtu.be/XfZUkeg4FkI
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07.12.2021 09:28 Відповісти
вы уже это печатали неоднократно
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07.12.2021 12:32 Відповісти
Бедная РАБссия Шариковская... Дагестан...дави Путлерских Мразей...
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07.12.2021 09:30 Відповісти
Ну, теперь Байден точно не сдаст Украину.
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07.12.2021 09:31 Відповісти
Порошенк... запропонував... червоні лінії... А хто цей дядько? Кому і чому він шось пропонує? чому сам не малює ці лінії на власній дупі?
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07.12.2021 09:31 Відповісти
Порошенко має право малювати червоні лініі , так як це Він і наша армія , зупинила кляту москальню на Донбасі , а такі прокремлівські швондери , як ти , звикли тільки пи@ діти і ніфуя не робити 😡,
тому іди лісом , ботяра , а поради давай своій клуші під одеялом , а не Порошенку
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07.12.2021 10:19 Відповісти
Выпей цитрамона
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07.12.2021 12:30 Відповісти
дуст более эффективен
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07.12.2021 12:33 Відповісти
А не пішов би ти сам в сраку разом зі своїм кнуром продавшим Донбас та жмурукуабнімаю *********** колегу.
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07.12.2021 17:25 Відповісти
Печально-смешной Петро.
Он ещё мирно спит, пересчитывая во сне свою честно задекларированную тонну налички, а его пресс-служба уже рисует Байдену красные линии.))
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07.12.2021 09:33 Відповісти
Ты на своего ***** посмотри, дедушка с рылом бабушки))
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07.12.2021 09:48 Відповісти
Порохоботьі , все поняли , что Порошенко сказал о Нормандском формате ?
Отньіне всех , кто крошит батон на Норманди считаю путинскими портянками и баню !
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07.12.2021 09:34 Відповісти
Давай до свидания
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07.12.2021 09:49 Відповісти
Порохоботи зрозуміли , що ти бенябот і слуга зеленоі потвори !
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07.12.2021 10:13 Відповісти
Одна надія на Пороха, що він не дозволить Зелі злити наші національні інтереси російським окупантам.
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07.12.2021 09:49 Відповісти
Який Зеля?! Замість цієї мавпи вже зустрічі з послами G7 завхєз Ермак проводить!
Такго в світі ще не було!
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07.12.2021 10:48 Відповісти
у вас, 25%, безмозглых только одна надия и есть. Но этому не бывать.
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07.12.2021 15:09 Відповісти
Ты что ли , чмо болотное, этому помешаешь?
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08.12.2021 01:53 Відповісти
додик ты упоротый, глаза раскрой
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08.12.2021 19:48 Відповісти
Додик твой папа))) свои глаза раскрой!
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08.12.2021 21:19 Відповісти
у тебя мозга даже меньше чем 25% от нормальных людей, которые твоему сбитому летчику средний пале показали. Амеба ты тупая.
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09.12.2021 13:53 Відповісти
У тебя мозга нет совсем ))) средний палец нарид показал себе ---посему и сидит 2,5 года в глубокой попе и тихо ненавидит и себя и зеленых лузеров)))
Черчиль тоже был сбитый летчик, когда английский мудрый нарид уставший от войны в АПРЕЛЕ 45 года его не выбрал?
Дурилка ты картонная))))
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09.12.2021 20:39 Відповісти
Сегодня Путину ночью позвонил Рейган, весь Кремль не спал из за звонка
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07.12.2021 09:49 Відповісти
Пустая болтовня человека ничего не сделавшего для того ,чтобы давать такие указания США )) Соотвественно и реакции никакой.- И он это знает ))
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07.12.2021 09:54 Відповісти
Треба ставити питання перед путлером так : путлер має дати гарантії повернення Україні криму ,донбасу.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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07.12.2021 10:00 Відповісти
Ботва кацапська українську мову вивчає заради срача в коментах. Ну хоч так.. Два раба ще ніхто не відміняв.))
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07.12.2021 10:04 Відповісти
Сенатор, Евро7 та Амбер цим не морочаться. Їх і так непогано годують.
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07.12.2021 14:44 Відповісти
Всё правильно сказал. Молодец.
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07.12.2021 10:31 Відповісти
Вдавати із себе якусь потужну персону, яка нібито щось вирішує - це так по порошенківськи.
Нагадує дивака, який метушиться, забігає наперед, заглядає у вічі, підскакує і балаболить: дивіться, ось я де; запам'ятайте мене; он я який жвавий; бачите, бачите... Жалюгідний якийсь Петро.
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07.12.2021 11:43 Відповісти
а должен сидеть давно
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07.12.2021 15:10 Відповісти
кому "предложил"? Байдену?
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07.12.2021 12:00 Відповісти
И чего не успокоится? Денег вроде хватает, отдыхал бы уже.
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07.12.2021 12:50 Відповісти
Речист, актуален, злободневен;
назидательный спич, импозантное
выкаблучивание, презентабельна
жестикуляция. Однако,
"Сьомий П'ятому не світить" ®
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі для зберігання "відставної кози барабанщиків"© з-під товстого шару нафталіну променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
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07.12.2021 16:19 Відповісти
Порох із шафи рятує, а Зе із трона членом махає.
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07.12.2021 22:48 Відповісти
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