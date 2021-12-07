Порошенко запропонував "червоні лінії" для розмови Байдена з Путіним
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П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав ключові позиції України напередодні переговорів Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з президентом Росії Путіним.
Під час брифінгу напередодні телефонної розмови між Байденом і Путіним Петро Порошенко зазначив, що лідер США – віддана свободі і демократії, дуже компетентна і професійна людинуа, яка дуже любить Україну і дуже добре розбирається в українських питаннях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"І в цих умовах, безумовно, позиція, яку, я сподіваюся, буде висловлено під час цієї розмови, є дуже важлива для України", – сказав Порошенко.
"Пункт номер один. Те, за що ми трималися п’ять років мого президентства – нічого про Україну без України. Тому важливо, щоб і наші європейські, і наші американські союзники і до, і після розмови чітко координували свої дії з українською владою, українською державою, українським народом", – сказав п’ятий Президент України.
"Друга позиція. Росія не має і не буде мати право вето на вступ України до НАТО, на розширення НАТО на схід. Більше того, це питання не є питанням, яке важливо для самої України. Це точно тест – чи існує НАТО сьогодні, чи ні. Бо якщо Путін отримає можливість диктувати НАТО волю, висувати НАТО ультиматуми, тоді немає ніякого сенсу в існуванні НАТО. Я дуже тішуся, що Путін отримав дуже потужну і залізну відповідь в тому сенсі, що ніяких ультиматумів Росія НАТО висувати не буде", – підкреслив Порошенко.
За його словами, ініціатива Кремля і Путіна щодо так званої європейської зони безпеки може почати розглядатися лише тоді, коли Росія повернеться в зону дії міжнародного права, з якої вона вийшла з перших годин захоплення Криму і агресії проти нашої держави на Донбасі. "Отже, передумовою для будь-яких переговорів щодо зони безпеки є відновлення українського суверенітету і звільнення окупованих Криму і Донбасу, повернення їх до складу України", – сказав лідер "Європейської Солідарності".
"Четверта дуже важлива позиція – це термінове відновлення Нормандського формату, який був започаткований в 2014 році, фактично за день до моєї інавгурації і за моєї участі. Тому що це не просто позиція Німеччини і Франції – це позиція Європейського Союзу, США, НАТО. Мати таких сильних союзників за спиною – це означає сильну Україну і сильну переговорну позицію. Жодних тет-а-тетів, жодних "междусобойчиков", які є шкідливими і небезпечними для України", – особливо підкреслив він.
Петро Порошенко також сказав, що Україна б вітала призначення спеціального представника США для координації роботи в Нормандському форматі, так як це свого часу було зроблено.
Ще одною важливою умовою Порошенко назвав виконання Росією всіх пунктів Мінських домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть позвонит Байдену и ***** с приказом о "красных линиях".
Ми подняли тарифы не на 75% как договаривались, а на 100!
@_dopeless
Що Зелі та його фсбшній шайці поперек горда "Слава Україні - Героям Слава" - не дивно.
Замінили його на "слава, слава, слава" аля радянське "ура, ура, ура".
Але військові... (((
Нагадаю, вітання "Слава Україні - Героям Слава" затверджено 04.10.2018 на законодавчому рівні, дякуючи ПП.
https://twitter.com/i/status/1467941453494165511
«Слава українським воїнам. Слава Україні. Україні слава.»- ну, если уже и это зрада, тот тут просто очевиден рак мозгов!
Это ведь середина Вовиной речи, а совсем не приветствие. Патриотический призыв в свободной форме.
А вот вначале церемонии, Зеленский поздоровался с военными полностью согласно уставу- «Слава Україні» те ответили- «Героям Слава».
Ну не всех же в гугле забанили, Алла! На кого этот твой треш рассчитан? Ведь сегодня любое видео в три клика гуглится.
Де хоча б шеврон із прапором України?!
https://censor.net/ua/news/3303611/**********************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77345635
Не обязан президент носить военную форму. У нас республика, а не военная хунта по Киселёву. Президент гражданское лицо.
Давай следующую зраду. Разберём.
По третьему кругу пойдём? Давай уже может какую другую зраду обсудим?
Але ти не можеш аргументовано відмазати його навіть від цієї.
Твій Зєля боїться символів української держави, як чорт ладану.
У меня нет особой симпатии к Зеленскому, как нет и глубинной ненависти к порохоботам. Имею естественный и непреодолимый негатив к пройдохе Петру. Тип из числа тех, против кого восстал Майдан. Но вместо того, что бы в 14-ом перепуганно сидеть на чемоданах, как и все остальные рыги, он поимел с этого Майдана собственный гешефт. Без мыла влез в главное «кресло» страны. И за пять лет загадил мозг 15% граждан, благодаря чему продолжает безнаказанно болтаться в украинской политике. От этой грандиозной несправедливости и подгорает. А ты о каких-то значках на лацкане…
Брехня. Якби ти був об'єктивним, то оперував би фактами, а не катав тут простирадла на захист Зєлі.
Фактів-фото, відео Зєлі із наявністю на його одязі атрибутів, символів держави Україна ти так і не навів.
Але продовжуєш звинувачувати мене в несправедливих претензіях до Зєлі.
І тулити сюди Порошенка, хоча мова йде про Зєлю.
Что я не так делаю.
Я вже неодноразово написала, що Зєля, який в житті виконує роль президента, навмисно ігнорує символи держави Україна.
Коли грав президента України в кіно, то мав на костюмі значок із малим гербом України тризубом.
Зараз, в реалі, хронічно ігнорує.
Якщо я пишу неправду, спростуй це фактами, а не дурнуватими чіпляннями до моїх коментів та звинуваченнями.
спамв улик його)))
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2021/08/den-nezalezhnosti-********-2021-vijskovyj-parad-andzhej-duda-900x533.jpg
Українські президенти там же
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2021/08/den-nezalezhnosti-********-2021-vijskovyj-parad-skrinshoty-kuchma-yuschenko-poroshenko-900x524.jpg
Зєльцман там же. Хто він?
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/20/11/77/68073a81c237d968590f8e2c1ca07ba0_1629789623_extra_large.jpeg
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1629E/production/_120228709_tv069759678.jpg
- Вовочка! Если будеш хорошо себя вести купим тебе велосипед.
- А если плохо?
- Пианино!
Наш Вовочка був дуже балуваний у дитинстві і мама Рима купила йому і лісапєт і піаніну. Так він їх через усе своє наркоманське життя проніс та завдяки ним став препіздєнтом уклоністом-лісапєдістом-піаністом.
Неужели и тут тебе не понятно президент какой страны запечетлён?!
Орёл!)) Росточка бы ещё чуток. Пётр хуже выглядел. Толстый, лицо отёкшее, ноги иксом… Зеля каще виглядає.
Давай фото останніх двох років, на якому є САМ презік із прапором-значком на лацкані піджака або шевроном на формі.
Попошенка знає і поважає весь цивілізований світ , а над зенаркоманом сміються і шарахаються 😠
тому іди лісом , ботяра , а поради давай своій клуші під одеялом , а не Порошенку
Он ещё мирно спит, пересчитывая во сне свою честно задекларированную тонну налички, а его пресс-служба уже рисует Байдену красные линии.))
Отньіне всех , кто крошит батон на Норманди считаю путинскими портянками и баню !
Такго в світі ще не було!
Черчиль тоже был сбитый летчик, когда английский мудрый нарид уставший от войны в АПРЕЛЕ 45 года его не выбрал?
Дурилка ты картонная))))
Нагадує дивака, який метушиться, забігає наперед, заглядає у вічі, підскакує і балаболить: дивіться, ось я де; запам'ятайте мене; он я який жвавий; бачите, бачите... Жалюгідний якийсь Петро.
назидательный спич, импозантное
выкаблучивание, презентабельна
жестикуляция. Однако,
"Сьомий П'ятому не світить" ®
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі для зберігання "відставної кози барабанщиків"© з-під товстого шару нафталіну променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!