Новые санкции США против РФ могут затронуть обмен рубля, - Bloomberg

США рассматривают возможность введения санкций при вторжении России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.

Отмечается, что санкции – в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций – являются одними из вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник.

Также США и ЕС рассматривают вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

В то же время, отмечает издание, самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб обычным гражданам. Потому чиновники склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

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