Новые санкции США против РФ могут затронуть обмен рубля, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США рассматривают возможность введения санкций при вторжении России в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.
Отмечается, что санкции – в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций – являются одними из вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник.
Также США и ЕС рассматривают вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
В то же время, отмечает издание, самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб обычным гражданам. Потому чиновники склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.
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Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
Эмбарго это другое дело, но речь о нём пока даже не идёт.
Поєтому єкономика путинской РФ подвешена на тонкой ниточке , как и относительное благосостояние большинства простьіх россиян. Какой вьівод ?
"В 2019 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 672,8 млрд долларов США (97,3% к 2018 г.), в том числе экспорт - 418,8 млрд долларов (94,5%), импорт - 254,1 млрд долларов (102,2%)."
Импорт чуть не вдвое меньше экспорта!
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