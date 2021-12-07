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Новые санкции США против РФ могут затронуть обмен рубля, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Новые санкции США против РФ могут затронуть обмен рубля, - Bloomberg

США рассматривают возможность введения санкций при вторжении России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.

Отмечается, что санкции – в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций – являются одними из вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник.

Также США и ЕС рассматривают вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

В то же время, отмечает издание, самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб обычным гражданам. Потому чиновники склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

Читайте: Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
"найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам."

WTF?
Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
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07.12.2021 10:12
+18
Нет на мордоре "звичайних громадян" , это вы уже себе причину рисуете что бы бабло от свифта не потерять.
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07.12.2021 10:14
+8
если будут проблемы с конвертацией, то это будет сильным ударом по необычным расейским гражданам и в парашных деревнях начнутся привычные бессмысленные до беспощадности крепостные бунты. а щас зима и многие бунтари колени не просто застудят, а могут и по почти по пояс их поотмораживать ))
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07.12.2021 10:18
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"найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам."

WTF?
Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
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07.12.2021 10:12 Ответить
Нет на мордоре "звичайних громадян" , это вы уже себе причину рисуете что бы бабло от свифта не потерять.
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07.12.2021 10:14 Ответить
Заради кого/чого штатам попу рвати? Заради зебанутої країни, яка сама не зна, чого хоче? (я не про 15-20% порохоботів, а про 20-25 відсотків зебуїнів, для яких хоч офшори, хоч вагнергейт, хоч му-му на прес-конференції - "зеля хороший. То погані Порошенко з Ахметовим йому заважають. А коломойський - а до чого тут він?")
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07.12.2021 10:25 Ответить
Ахметов значит хороший ? Столько букв накидал что бы завуалировать главный свой пёрл .
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07.12.2021 10:35 Ответить
Я не казав, що ахметов хороший. Я процитував зебуїнів.
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07.12.2021 10:59 Ответить
если будут проблемы с конвертацией, то это будет сильным ударом по необычным расейским гражданам и в парашных деревнях начнутся привычные бессмысленные до беспощадности крепостные бунты. а щас зима и многие бунтари колени не просто застудят, а могут и по почти по пояс их поотмораживать ))
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07.12.2021 10:18 Ответить
Правильньім решением будет переведение рубля в неконвертируюмую денежку , каким бьіл рубль СССР. Тогда сразу исчезнут не только иномарки и айфоньі , но и джинсьі и импортная еда с бухлом . И поток руссотуристо иссякнет , что заставит россиян разобраться со своей кремлевской "консерваторией".
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07.12.2021 10:29 Ответить
Ничего не исчезнет. За нефть, газ и прочее им не рублями платят. Будет больше неудобств и всё.
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07.12.2021 10:34 Ответить
СССР тоже платили долларами за нефть , но долларов не хватало для критического импорта , поєтому западньіх товаров в советских магазинах практически не бьіло. А введение ємбарго на торговлю с РФ и создаст условия превращения рубля в неконвертируюмую валюту - для граждан РФ , ессно .
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07.12.2021 10:42 Ответить
Экспорт Совка был мизерный по сравнению с экспортом рф.
Эмбарго это другое дело, но речь о нём пока даже не идёт.
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07.12.2021 11:04 Ответить
Да , ну ? СССР начал массированньіе поставки нефти на мировой рьінок после кризиса 1973г , ценьі тогда взлетели . Цена в 20 долл./баррель сегодня кажется низкой , но доллар тогда имел совсем другую покупательную способность. Например , отличная полноразмерная машина в США тогда стоила 3500 долларов , все остальное - соответственно. СССР получал миллиардьі полновесньіх долларов , что позволяло закупать оборудование и продовольствие для ведения гонки вооружений , соревнуясь с США .
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07.12.2021 11:48 Ответить
Что "да ну"? Экспорт Совка был 100-120 млрд. в лучший год. Экспорт рф в не самом лучшем 2019 - 420 млрд. Но то Совок - 330 млн. человек (Украина, Кавказ, узбеки-казахи), а здесь одна рф. Всё поменялось, и очень сильно. Раньше допустим Совок закупал пшеницу, тепер рф №1 в мировом её экспорте.
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07.12.2021 14:57 Ответить
Єкспорт СССР по покупательной способности значительно превьішает сумму єкспорта РФ , вьі не учли инфляцию . Я повторяю , что в середине 70-х Форд "Мустанг"стоил 3500 долл. , а за 7000 долл. можно бьіло купить "Линкольн" в хорошей комплектации. Так , что 120 млрд.долл. спокойно можете умножить на пять , если не шесть. И , действительно , благодаря закупленньім на Западе технике , технологиям и семенам , РФ превратилась в єкспортера зерна КОРМОВОГО качества , но массу продовольствия продолжает закупать за валюту , не говоря о єлектронике , бьітовой технике , автомобилях , комплектующих и предметов роскоши . У Советского Союза таких трат валютьі не бьіло .
Поєтому єкономика путинской РФ подвешена на тонкой ниточке , как и относительное благосостояние большинства простьіх россиян. Какой вьівод ?
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07.12.2021 15:34 Ответить
Умножаю 120 на 5, получаю $600 млрд. Это экспорт рф в лучшие годы, когда нефть была более 100 баксов. Но рф в 2 с лишним раза меньше Совка! И не забывайте, Совок в основном экспортировал в страны соцлагеря за инвалютные рубли, так что реальной валюты там было сильно меньше. Рф в основном экспортирует в ЕС и т.н. "дальнее зарубежье" за реальную валюту.

"В 2019 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 672,8 млрд долларов США (97,3% к 2018 г.), в том числе экспорт - 418,8 млрд долларов (94,5%), импорт - 254,1 млрд долларов (102,2%)."

Импорт чуть не вдвое меньше экспорта!
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07.12.2021 15:45 Ответить
СССР закупал за валюту только самое необходимое для работьі ВПК , что позволяло хоть как-то конкурировать в гонке вооружений. Валюта на ширпотреб , деликатесьі , автомобили и предметьі роскоши не расходовалась. В РФ єти "непроизводительньіе" тратьі составляют львиную часть от поступающей валютьі. Какая перспектива у єкономики РФ при введении санкций "из ада" ?
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07.12.2021 15:53 Ответить
Учитывая, что ширпотреба из ЕС и США всего процентов 5%, неплохие у них шансы.
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07.12.2021 16:03 Ответить
А по поводу кормовое там зерно или какое - не знаю. Думаю на Кубани, Ставрополье, Воронежской области, на Алтае зерно уж точно не хуже нашего по содержанию клейковины, скорее лучше. Да и в остальном продовольствии они стремительно растут.
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07.12.2021 15:49 Ответить
***** вистрелить собі в ногу.
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07.12.2021 10:34 Ответить
Эхо Москвы: Какой курс ру***...***...***...***..***
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07.12.2021 10:37 Ответить
Переживания американцев за рядовых кацапов-это лицемерие. Рядовые кацапы ещё хуже путлера с дружками. Они зазомбированы и у них одна дорога-могила. А США отмазки клеят. Забыли Перл-Харбор?
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07.12.2021 10:57 Ответить
Московіти прийдуть вбивати українців, а захід стурбований тим, що відключення від SWIFT, завдасть шкоди вбивцям! Які ж вони толерантні, вилупки! Тримаймося, крім нас самих, ми нікому не потрібні!
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07.12.2021 11:02 Ответить
Утомили уже эти безхребетные. Либо делай, либо не делай. А трындеть толку нет
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07.12.2021 11:12 Ответить
Только против Беларуси нормальные санкции могут вводить. А против ***** 8ой год "рассматривают"
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07.12.2021 11:13 Ответить
Когда отключали от SWIFT Иран, почему не думали о "обычных гражданах", а тут вдруг вспомнили про них?
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07.12.2021 11:35 Ответить
Самая большая ошибка Запада считать простой народ рассеюшки непричасным ко всему происходящему.Путин- он не один,Путин - это состояние психики 90 % населения России.Умрет этот путин они выберут себе другого,для избавления от путина население должно пережить страшное,смерть,голод и страдания,иначе этот совково - имперский кошмар никогда не закончится.Коллективную ответственность еще ни кто не отменил.
.
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07.12.2021 12:03 Ответить
что вы предлагаете?
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07.12.2021 12:48 Ответить
Отменить СВИФТ - отменится транзит нефти и газа в Европу. Было бы интересно на это посмотреть.
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07.12.2021 12:32 Ответить
 
 