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Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися обміну рубля, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися обміну рубля, - Bloomberg

США розглядають можливість введень санкцій у разі вторгнення президента Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями цього питання.

Зазначається, що санкції - у тому числі проти деяких найбільших банків Росії та Російського фонду прямих інвестицій - є одними з варіантів, які президент Джо Байден може викласти під час розмови з Путіним у вівторок.

Також США та ЄС розглядають варіант того, щоб обмежити можливість інвесторів набувати російських боргових зобов'язань на вторинному ринку.

Водночас, зазначає видання, найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам. Тому чиновники схильні переслідувати здатність Росії конвертувати рублі в долари, євро або британські фунти.

Читайте: Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
"найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам."

WTF?
Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
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07.12.2021 10:12
+18
Нет на мордоре "звичайних громадян" , это вы уже себе причину рисуете что бы бабло от свифта не потерять.
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07.12.2021 10:14
+8
если будут проблемы с конвертацией, то это будет сильным ударом по необычным расейским гражданам и в парашных деревнях начнутся привычные бессмысленные до беспощадности крепостные бунты. а щас зима и многие бунтари колени не просто застудят, а могут и по почти по пояс их поотмораживать ))
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07.12.2021 10:18
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"найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам."

WTF?
Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
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07.12.2021 10:12 Відповісти
Нет на мордоре "звичайних громадян" , это вы уже себе причину рисуете что бы бабло от свифта не потерять.
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07.12.2021 10:14 Відповісти
Заради кого/чого штатам попу рвати? Заради зебанутої країни, яка сама не зна, чого хоче? (я не про 15-20% порохоботів, а про 20-25 відсотків зебуїнів, для яких хоч офшори, хоч вагнергейт, хоч му-му на прес-конференції - "зеля хороший. То погані Порошенко з Ахметовим йому заважають. А коломойський - а до чого тут він?")
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07.12.2021 10:25 Відповісти
Ахметов значит хороший ? Столько букв накидал что бы завуалировать главный свой пёрл .
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07.12.2021 10:35 Відповісти
Я не казав, що ахметов хороший. Я процитував зебуїнів.
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07.12.2021 10:59 Відповісти
если будут проблемы с конвертацией, то это будет сильным ударом по необычным расейским гражданам и в парашных деревнях начнутся привычные бессмысленные до беспощадности крепостные бунты. а щас зима и многие бунтари колени не просто застудят, а могут и по почти по пояс их поотмораживать ))
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07.12.2021 10:18 Відповісти
Правильньім решением будет переведение рубля в неконвертируюмую денежку , каким бьіл рубль СССР. Тогда сразу исчезнут не только иномарки и айфоньі , но и джинсьі и импортная еда с бухлом . И поток руссотуристо иссякнет , что заставит россиян разобраться со своей кремлевской "консерваторией".
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07.12.2021 10:29 Відповісти
Ничего не исчезнет. За нефть, газ и прочее им не рублями платят. Будет больше неудобств и всё.
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07.12.2021 10:34 Відповісти
СССР тоже платили долларами за нефть , но долларов не хватало для критического импорта , поєтому западньіх товаров в советских магазинах практически не бьіло. А введение ємбарго на торговлю с РФ и создаст условия превращения рубля в неконвертируюмую валюту - для граждан РФ , ессно .
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07.12.2021 10:42 Відповісти
Экспорт Совка был мизерный по сравнению с экспортом рф.
Эмбарго это другое дело, но речь о нём пока даже не идёт.
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07.12.2021 11:04 Відповісти
Да , ну ? СССР начал массированньіе поставки нефти на мировой рьінок после кризиса 1973г , ценьі тогда взлетели . Цена в 20 долл./баррель сегодня кажется низкой , но доллар тогда имел совсем другую покупательную способность. Например , отличная полноразмерная машина в США тогда стоила 3500 долларов , все остальное - соответственно. СССР получал миллиардьі полновесньіх долларов , что позволяло закупать оборудование и продовольствие для ведения гонки вооружений , соревнуясь с США .
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07.12.2021 11:48 Відповісти
Что "да ну"? Экспорт Совка был 100-120 млрд. в лучший год. Экспорт рф в не самом лучшем 2019 - 420 млрд. Но то Совок - 330 млн. человек (Украина, Кавказ, узбеки-казахи), а здесь одна рф. Всё поменялось, и очень сильно. Раньше допустим Совок закупал пшеницу, тепер рф №1 в мировом её экспорте.
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07.12.2021 14:57 Відповісти
Єкспорт СССР по покупательной способности значительно превьішает сумму єкспорта РФ , вьі не учли инфляцию . Я повторяю , что в середине 70-х Форд "Мустанг"стоил 3500 долл. , а за 7000 долл. можно бьіло купить "Линкольн" в хорошей комплектации. Так , что 120 млрд.долл. спокойно можете умножить на пять , если не шесть. И , действительно , благодаря закупленньім на Западе технике , технологиям и семенам , РФ превратилась в єкспортера зерна КОРМОВОГО качества , но массу продовольствия продолжает закупать за валюту , не говоря о єлектронике , бьітовой технике , автомобилях , комплектующих и предметов роскоши . У Советского Союза таких трат валютьі не бьіло .
Поєтому єкономика путинской РФ подвешена на тонкой ниточке , как и относительное благосостояние большинства простьіх россиян. Какой вьівод ?
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07.12.2021 15:34 Відповісти
Умножаю 120 на 5, получаю $600 млрд. Это экспорт рф в лучшие годы, когда нефть была более 100 баксов. Но рф в 2 с лишним раза меньше Совка! И не забывайте, Совок в основном экспортировал в страны соцлагеря за инвалютные рубли, так что реальной валюты там было сильно меньше. Рф в основном экспортирует в ЕС и т.н. "дальнее зарубежье" за реальную валюту.

"В 2019 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 672,8 млрд долларов США (97,3% к 2018 г.), в том числе экспорт - 418,8 млрд долларов (94,5%), импорт - 254,1 млрд долларов (102,2%)."

Импорт чуть не вдвое меньше экспорта!
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07.12.2021 15:45 Відповісти
СССР закупал за валюту только самое необходимое для работьі ВПК , что позволяло хоть как-то конкурировать в гонке вооружений. Валюта на ширпотреб , деликатесьі , автомобили и предметьі роскоши не расходовалась. В РФ єти "непроизводительньіе" тратьі составляют львиную часть от поступающей валютьі. Какая перспектива у єкономики РФ при введении санкций "из ада" ?
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07.12.2021 15:53 Відповісти
Учитывая, что ширпотреба из ЕС и США всего процентов 5%, неплохие у них шансы.
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07.12.2021 16:03 Відповісти
А по поводу кормовое там зерно или какое - не знаю. Думаю на Кубани, Ставрополье, Воронежской области, на Алтае зерно уж точно не хуже нашего по содержанию клейковины, скорее лучше. Да и в остальном продовольствии они стремительно растут.
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07.12.2021 15:49 Відповісти
***** вистрелить собі в ногу.
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07.12.2021 10:34 Відповісти
Эхо Москвы: Какой курс ру***...***...***...***..***
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07.12.2021 10:37 Відповісти
Переживания американцев за рядовых кацапов-это лицемерие. Рядовые кацапы ещё хуже путлера с дружками. Они зазомбированы и у них одна дорога-могила. А США отмазки клеят. Забыли Перл-Харбор?
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07.12.2021 10:57 Відповісти
Московіти прийдуть вбивати українців, а захід стурбований тим, що відключення від SWIFT, завдасть шкоди вбивцям! Які ж вони толерантні, вилупки! Тримаймося, крім нас самих, ми нікому не потрібні!
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07.12.2021 11:02 Відповісти
Утомили уже эти безхребетные. Либо делай, либо не делай. А трындеть толку нет
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07.12.2021 11:12 Відповісти
Только против Беларуси нормальные санкции могут вводить. А против ***** 8ой год "рассматривают"
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07.12.2021 11:13 Відповісти
Когда отключали от SWIFT Иран, почему не думали о "обычных гражданах", а тут вдруг вспомнили про них?
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07.12.2021 11:35 Відповісти
Самая большая ошибка Запада считать простой народ рассеюшки непричасным ко всему происходящему.Путин- он не один,Путин - это состояние психики 90 % населения России.Умрет этот путин они выберут себе другого,для избавления от путина население должно пережить страшное,смерть,голод и страдания,иначе этот совково - имперский кошмар никогда не закончится.Коллективную ответственность еще ни кто не отменил.
.
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07.12.2021 12:03 Відповісти
что вы предлагаете?
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07.12.2021 12:48 Відповісти
Отменить СВИФТ - отменится транзит нефти и газа в Европу. Было бы интересно на это посмотреть.
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07.12.2021 12:32 Відповісти
 
 