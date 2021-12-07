Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися обміну рубля, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США розглядають можливість введень санкцій у разі вторгнення президента Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями цього питання.
Зазначається, що санкції - у тому числі проти деяких найбільших банків Росії та Російського фонду прямих інвестицій - є одними з варіантів, які президент Джо Байден може викласти під час розмови з Путіним у вівторок.
Також США та ЄС розглядають варіант того, щоб обмежити можливість інвесторів набувати російських боргових зобов'язань на вторинному ринку.
Водночас, зазначає видання, найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам. Тому чиновники схильні переслідувати здатність Росії конвертувати рублі в долари, євро або британські фунти.
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WTF?
Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
Эмбарго это другое дело, но речь о нём пока даже не идёт.
Поєтому єкономика путинской РФ подвешена на тонкой ниточке , как и относительное благосостояние большинства простьіх россиян. Какой вьівод ?
"В 2019 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 672,8 млрд долларов США (97,3% к 2018 г.), в том числе экспорт - 418,8 млрд долларов (94,5%), импорт - 254,1 млрд долларов (102,2%)."
Импорт чуть не вдвое меньше экспорта!
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