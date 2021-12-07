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Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины, - Джонсон

Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с лидерами США, Италии, Франции и Германии.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что лидеры подчеркнули необходимость выступить единым фронтом перед лицом угроз и враждебности со стороны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной и договорились поговорить после переговоров Байдена и Путина

Автор: Наталя Джума
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Британія буде першою, хто прийде до нас на допомогу. Поки Європа буде непокоїтись.
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07.12.2021 11:02 Ответить
Кстати , в Рос-СМИ на днях началась кампания по дискредитации Бориса Джонсона по причине его "наркомании". Ничего не напоминает из украинских реалий ?
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07.12.2021 12:00 Ответить
Кто бы говорил про наркоманию, как не кремль, крышующий трафик.
И нюхающий так, что над Москвой пыль столбом.
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07.12.2021 14:07 Ответить
В разі нападу чумачетшого уйла і зомбофашистокацяпів , українці піднімуться і замісять цю нечисть на красні пільмені.
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07.12.2021 15:12 Ответить
Озабоченная озабаченность
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07.12.2021 11:35 Ответить
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07.12.2021 13:33 Ответить
Великобритания не просто так вышла из ЕС.
Теперь может поступать свободно и по совести.
А не под гнётом продавшихся кремлю шакалов.
Кто наши реальные союзники ?
США, Великобритания и Канада.
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07.12.2021 14:05 Ответить
 
 