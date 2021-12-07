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задержание (6590) Крым (26018) Апелляционный суд (393) Поклонская (184)

Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской

Киевский апелляционный суд в понедельник, 6 декабря, разрешил задержание бывшей главы крымской оккупационной прокуратуры Натальи Поклонской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"6 декабря 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 отменено.

Постановлено новое постановление, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание Поклонской с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Оперативненько. Всего восемь лет прошло. Ожидайте потужных реформ в ближайшем будущем
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07.12.2021 12:28
+9
Хто їде у відрядження в Кабо Верде?
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07.12.2021 12:41
+7
Наташка слазь с пальмы и сдавайся, чистосердечное зачтется, у нас нехватка водителей такси.
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07.12.2021 13:41
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Оперативненько. Всего восемь лет прошло. Ожидайте потужных реформ в ближайшем будущем
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07.12.2021 12:28 Ответить
Да хоть и 100 лет, этой мрази нигде покоя не будет, как и всем свинособакам
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07.12.2021 13:28 Ответить
Наташка слазь с пальмы и сдавайся, чистосердечное зачтется, у нас нехватка водителей такси.
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07.12.2021 13:41 Ответить
Вона вже виправляється. Читає вірші українською.
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07.12.2021 12:28 Ответить
Шо мироточить уже перестала?
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07.12.2021 13:42 Ответить
до климакса ещё далеко))) вот хотеля в племя нумба тутумба устроится прокурором на пол ставки))) но не судьба объявили в розыск.
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07.12.2021 14:46 Ответить
Она то племя ни на мгновение и не покидала.
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07.12.2021 14:59 Ответить
Як несподівано, аж на 8-й рік!
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07.12.2021 12:30 Ответить
А що б змінилось якби на перший рік?Її б затримали?Хто?Так,вона зрадниця і сепаратистка,її можна було б елементарно знищити,але це вже компетенція не суддівських органів...Порох не захотів приймати участь в цій клоунаді,все-таки при всіх своїх недоліках він клоуном не був...
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07.12.2021 12:41 Ответить
Це не клоунада, це юридичне підгрунття.
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07.12.2021 12:42 Ответить
але все рівно ,приєєєєємно
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07.12.2021 12:38 Ответить
Хто їде у відрядження в Кабо Верде?
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07.12.2021 12:41 Ответить
Бурба и его команда!
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07.12.2021 13:03 Ответить
НАТАШКУ ЗА ЛЯШКУ !)
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07.12.2021 12:52 Ответить
Через ляшку))
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07.12.2021 13:29 Ответить
вона ж тепер гупернатор острова Борнео
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07.12.2021 12:59 Ответить
усьо, капец Няше...Специалисты вывезут в инвалидном кресле как тяжелобольную бабушку
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07.12.2021 13:02 Ответить
Ты про ***** чтоль? Так оно вроде дедушка, но с рылом бабушки)
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07.12.2021 13:30 Ответить
***** -трансвестит дЭдушка с половыми органами бабушки
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07.12.2021 13:51 Ответить
И толку? Все равно докажут что у нее с головой не порядок.
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07.12.2021 13:03 Ответить
Она готовится выйти замуж за крутого людоеда.
Тренируется в какой руке держать нож, когда в правой - чья-то печень.
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07.12.2021 13:04 Ответить
Срочно отправить спецназ в гогсударство Кабо Верде...Няша там посол РАБссии ...
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07.12.2021 13:05 Ответить
Сенатор, если ты такой обизнаный про спецназ, просвети плз. Няшке Кабо Верде агреман дали на посаду посла или она до сих пор в мацкве чалится? Ведь По диппротоколу пока дипломат такой агреман не получит от МИД страны куда направляется он не имеет права туда приехать. Украина в МИД Кабо Верде о предательстве няшки сообщила а как керивныцтво этой страны поступит это хрен его знает. Кстати, если агреман не дают и молчат - это означает отказ, при этом отказ можно не комментировать (это тоже диппротокол).
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07.12.2021 13:13 Ответить
Ні. Вона зараз на своїй віллі в Криму. До речі, вельми непогана хатинка. Кацапи оце дивувалися звідки в їхньої ікони такі бабки.
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07.12.2021 14:04 Ответить
Зеленский выискивает все возможное, чтоб прикрыть и отвлечь от государственной измены Украине!!!
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07.12.2021 13:12 Ответить
Мудрийнарит -длбб доверился маслинооким
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07.12.2021 13:54 Ответить
Чего категорически делать нельзя никогда! Кто постарше наверное помнятперестроечный фильм - «… мы гггуские друг друга не обманываем!!!»
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07.12.2021 15:31 Ответить
Точно на все 100%!
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07.12.2021 13:15 Ответить
Гетьман Сагайдачий вийшов з Середземного моря
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07.12.2021 13:30 Ответить
не пройшло й 7 лет.
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07.12.2021 13:34 Ответить
Ее негры там сожрут.няшка вкусняшка
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07.12.2021 13:58 Ответить
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07.12.2021 14:05 Ответить
Мені цікаво - а дах у посольстві РФ у Кабо-Верде - з металочерепиці? Чи солом"яний? А каналізація з водопроводом є? Якщо є - хоч насолодиться після Криму , який її стараннями зі "здравниці" перетворився на "помийницю"...
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07.12.2021 14:49 Ответить
Чауса привезли, а скільки гвалту було у нас в країні.... ви ж тільки сумму скажіть яку заплатять за доставку
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07.12.2021 14:08 Ответить
В Кобо-Верде, не вельми популярному серед українців курорті, якраз зараз Леся Микитюк. Може саме на неї покладено функцію доставити Поклонську в Україну. Бо Бурбу з іншими розвідниками Зепліснява звільнила.
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07.12.2021 14:12 Ответить
Ролик "Няш-Мяш" радует глаз до сих пор.
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07.12.2021 14:14 Ответить
Ну вот ! А у нее только все хорошо начало складываться. Её посылают послом в чёрную страну, а она так любит негров.
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07.12.2021 15:28 Ответить
Царь Николашка наверное в гробу переворачивается и мироточат!!! Да няшка
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07.12.2021 15:33 Ответить
 
 