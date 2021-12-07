Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской

Киевский апелляционный суд в понедельник, 6 декабря, разрешил задержание бывшей главы крымской оккупационной прокуратуры Натальи Поклонской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"6 декабря 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 отменено.

Постановлено новое постановление, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание Поклонской с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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