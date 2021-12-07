Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання Поклонської

Київський апеляційний суд у понеділок, 6 грудня, надав дозвіл на затримання колишньої глави кримської окупаційної прокуратури Наталії Поклонської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.

"06 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання Поклонської з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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