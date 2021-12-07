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затримання (4145) Крим (12757) Апеляційний суд (276) Поклонська (164)

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання Поклонської

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання Поклонської

Київський апеляційний суд у понеділок, 6 грудня, надав дозвіл на затримання колишньої глави кримської окупаційної прокуратури Наталії Поклонської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.

"06 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання Поклонської з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський апеляційний суд дозволив затримати маріонетку Кремля Аксьонова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Оперативненько. Всего восемь лет прошло. Ожидайте потужных реформ в ближайшем будущем
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07.12.2021 12:28
+9
Хто їде у відрядження в Кабо Верде?
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07.12.2021 12:41
+7
Наташка слазь с пальмы и сдавайся, чистосердечное зачтется, у нас нехватка водителей такси.
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07.12.2021 13:41
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Оперативненько. Всего восемь лет прошло. Ожидайте потужных реформ в ближайшем будущем
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07.12.2021 12:28 Відповісти
Да хоть и 100 лет, этой мрази нигде покоя не будет, как и всем свинособакам
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07.12.2021 13:28 Відповісти
Наташка слазь с пальмы и сдавайся, чистосердечное зачтется, у нас нехватка водителей такси.
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07.12.2021 13:41 Відповісти
Вона вже виправляється. Читає вірші українською.
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07.12.2021 12:28 Відповісти
Шо мироточить уже перестала?
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07.12.2021 13:42 Відповісти
до климакса ещё далеко))) вот хотеля в племя нумба тутумба устроится прокурором на пол ставки))) но не судьба объявили в розыск.
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07.12.2021 14:46 Відповісти
Она то племя ни на мгновение и не покидала.
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07.12.2021 14:59 Відповісти
Як несподівано, аж на 8-й рік!
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07.12.2021 12:30 Відповісти
А що б змінилось якби на перший рік?Її б затримали?Хто?Так,вона зрадниця і сепаратистка,її можна було б елементарно знищити,але це вже компетенція не суддівських органів...Порох не захотів приймати участь в цій клоунаді,все-таки при всіх своїх недоліках він клоуном не був...
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07.12.2021 12:41 Відповісти
Це не клоунада, це юридичне підгрунття.
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07.12.2021 12:42 Відповісти
але все рівно ,приєєєєємно
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07.12.2021 12:38 Відповісти
Хто їде у відрядження в Кабо Верде?
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07.12.2021 12:41 Відповісти
Бурба и его команда!
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07.12.2021 13:03 Відповісти
НАТАШКУ ЗА ЛЯШКУ !)
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07.12.2021 12:52 Відповісти
Через ляшку))
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07.12.2021 13:29 Відповісти
вона ж тепер гупернатор острова Борнео
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07.12.2021 12:59 Відповісти
усьо, капец Няше...Специалисты вывезут в инвалидном кресле как тяжелобольную бабушку
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07.12.2021 13:02 Відповісти
Ты про ***** чтоль? Так оно вроде дедушка, но с рылом бабушки)
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07.12.2021 13:30 Відповісти
***** -трансвестит дЭдушка с половыми органами бабушки
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07.12.2021 13:51 Відповісти
И толку? Все равно докажут что у нее с головой не порядок.
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07.12.2021 13:03 Відповісти
Она готовится выйти замуж за крутого людоеда.
Тренируется в какой руке держать нож, когда в правой - чья-то печень.
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07.12.2021 13:04 Відповісти
Срочно отправить спецназ в гогсударство Кабо Верде...Няша там посол РАБссии ...
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07.12.2021 13:05 Відповісти
Сенатор, если ты такой обизнаный про спецназ, просвети плз. Няшке Кабо Верде агреман дали на посаду посла или она до сих пор в мацкве чалится? Ведь По диппротоколу пока дипломат такой агреман не получит от МИД страны куда направляется он не имеет права туда приехать. Украина в МИД Кабо Верде о предательстве няшки сообщила а как керивныцтво этой страны поступит это хрен его знает. Кстати, если агреман не дают и молчат - это означает отказ, при этом отказ можно не комментировать (это тоже диппротокол).
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07.12.2021 13:13 Відповісти
Ні. Вона зараз на своїй віллі в Криму. До речі, вельми непогана хатинка. Кацапи оце дивувалися звідки в їхньої ікони такі бабки.
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07.12.2021 14:04 Відповісти
Зеленский выискивает все возможное, чтоб прикрыть и отвлечь от государственной измены Украине!!!
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07.12.2021 13:12 Відповісти
Мудрийнарит -длбб доверился маслинооким
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07.12.2021 13:54 Відповісти
Чего категорически делать нельзя никогда! Кто постарше наверное помнятперестроечный фильм - «… мы гггуские друг друга не обманываем!!!»
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07.12.2021 15:31 Відповісти
Точно на все 100%!
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07.12.2021 13:15 Відповісти
Гетьман Сагайдачий вийшов з Середземного моря
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07.12.2021 13:30 Відповісти
не пройшло й 7 лет.
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07.12.2021 13:34 Відповісти
Ее негры там сожрут.няшка вкусняшка
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07.12.2021 13:58 Відповісти
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07.12.2021 14:05 Відповісти
Мені цікаво - а дах у посольстві РФ у Кабо-Верде - з металочерепиці? Чи солом"яний? А каналізація з водопроводом є? Якщо є - хоч насолодиться після Криму , який її стараннями зі "здравниці" перетворився на "помийницю"...
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07.12.2021 14:49 Відповісти
Чауса привезли, а скільки гвалту було у нас в країні.... ви ж тільки сумму скажіть яку заплатять за доставку
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07.12.2021 14:08 Відповісти
В Кобо-Верде, не вельми популярному серед українців курорті, якраз зараз Леся Микитюк. Може саме на неї покладено функцію доставити Поклонську в Україну. Бо Бурбу з іншими розвідниками Зепліснява звільнила.
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07.12.2021 14:12 Відповісти
Ролик "Няш-Мяш" радует глаз до сих пор.
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07.12.2021 14:14 Відповісти
Ну вот ! А у нее только все хорошо начало складываться. Её посылают послом в чёрную страну, а она так любит негров.
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07.12.2021 15:28 Відповісти
Царь Николашка наверное в гробу переворачивается и мироточат!!! Да няшка
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07.12.2021 15:33 Відповісти
 
 