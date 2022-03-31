Автомобиль руководства Нацполиции Одесской области сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Факт ДТП пытались скрыть
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства аварии с участием служебного автомобиля и.о. заместителя начальника полиции Одесской области, в результате которой травмировалась женщина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.
Так, сообщается, что 3 декабря 2021 года в Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.
Водитель об инциденте не сообщил и не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.
В то же время, по данным издания "Думская", служебным автомобилем Hyundai Sonata в тот день управлял инспектор управления патрульной полиции в Одесской области. В салоне, кроме него, находился и.о. замначальника ГУНП, бывший начальник патрульной Александр Гостищев и и.о. начальника одного из управления ГУНП. Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией.
Пожилую женщину сбили примерно в 11:55 на пересечении улиц Ангарской и Магистральной в Авангарде. Полицейские самовольно оставили место происшествия и доставили пострадавшую в одну из городских больниц Одессы, где настояли, чтобы ей диагностировали бытовую травму. В дальнейшем Гостищев предпринял еще ряд мер, чтобы скрыть факт правонарушения.
Однако о случившемся стало известно ГБР, которое начало расследование.
Также издание напоминает, что Александр Гостищев фигурирует еще в одном уголовном производстве — о превышении служебных полномочий. В 2020 году, после начала пандемии COVID-19, он, применив силу, задержал предпринимателя, якобы нарушившего условия карантина. Гостищев вместе с напарником сломали бизнесмену два ребра, и тот провел некоторое время в больнице.
Пожалуйста, подождите...
Хоча можливо після вони (менти) бухали!
https://www.youtube.com/watch?v=6UWFSRc9DuM&feature=emb_logo
Хорошо, что хоть в больницу привезли, а не в темный лес, и на том спасибо
С такими выродками у страны нет будущего...
Так не бывает в работе полиции, что при следовании по служебным делам берут в салон служебного авто попутчика. "Алло, Толян (Колян, Иван) мы в Черноморск, поехали с нами"...