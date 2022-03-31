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Автомобиль руководства Нацполиции Одесской области сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Факт ДТП пытались скрыть

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Автомобиль руководства Нацполиции Одесской области сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Факт ДТП пытались скрыть

Сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства аварии с участием служебного автомобиля и.о. заместителя начальника полиции Одесской области, в результате которой травмировалась женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

Так, сообщается, что 3 декабря 2021 года в Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.

Водитель об инциденте не сообщил и не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

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В то же время, по данным издания "Думская", служебным автомобилем Hyundai Sonata в тот день управлял инспектор управления патрульной полиции в Одесской области. В салоне, кроме него, находился и.о. замначальника ГУНП, бывший начальник патрульной Александр Гостищев и и.о. начальника одного из управления ГУНП. Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией.

Пожилую женщину сбили примерно в 11:55 на пересечении улиц Ангарской и Магистральной в Авангарде. Полицейские самовольно оставили место происшествия и доставили пострадавшую в одну из городских больниц Одессы, где настояли, чтобы ей диагностировали бытовую травму. В дальнейшем Гостищев предпринял еще ряд мер, чтобы скрыть факт правонарушения.

Однако о случившемся стало известно ГБР, которое начало расследование.

Также издание напоминает, что Александр Гостищев фигурирует еще в одном уголовном производстве — о превышении служебных полномочий. В 2020 году, после начала пандемии COVID-19, он, применив силу, задержал предпринимателя, якобы нарушившего условия карантина. Гостищев вместе с напарником сломали бизнесмену два ребра, и тот провел некоторое время в больнице.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
На сутички они ехали, время 11.55 бухать они ехали в ресторан, время обеденное.
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07.12.2021 13:29
+16
Служить и защищать(с)
Хорошо, что хоть в больницу привезли, а не в темный лес, и на том спасибо
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07.12.2021 13:31
+10
Дякуючи дорожньому контролю, як би не вони, то приховали 100%
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07.12.2021 13:30
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На сутички они ехали, время 11.55 бухать они ехали в ресторан, время обеденное.
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07.12.2021 13:29 Ответить
Там сама машина была, никого в машине не было или по крайней мере это "В.О." перед обедом
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07.12.2021 13:32 Ответить
Камень под колесо забыли положить, и на ручник не поставили, с кем не бывает сама покатилась.
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07.12.2021 13:45 Ответить
Сутичками вони (менти) називають побиття мирного протесту АТОвців під будинком Чорноморської міської ради.
Хоча можливо після вони (менти) бухали!
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07.12.2021 13:54 Ответить
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07.12.2021 13:56 Ответить
Ось посилання на відео з цього протесту. Як менти пакують АТОвців
https://www.youtube.com/watch?v=6UWFSRc9DuM&feature=emb_logo
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07.12.2021 13:59 Ответить
Дякуючи дорожньому контролю, як би не вони, то приховали 100%
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07.12.2021 13:30 Ответить
Служить и защищать(с)
Хорошо, что хоть в больницу привезли, а не в темный лес, и на том спасибо
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07.12.2021 13:31 Ответить
случилось бы бо тёмному, в полночь, вывезли бы в тёмный лес. а так посреди дня. светло. карты им не легли.
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07.12.2021 13:41 Ответить
Оце воно https://www.youtube.com/watch?v=BCl657uZUMU&t=1s
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07.12.2021 13:31 Ответить
Хорошо что сейчас зе-власть. А вот при борыгах бы обязательно скрыли этот факт. А при зеле все сразу огласилии ,не скрывали винрвных уволили. Хороший парень зеленский
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07.12.2021 13:33 Ответить
да, отличный, а как тупых олигофренов скупает четко. тебя, серлеща, люсю абристович
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07.12.2021 13:44 Ответить
Не згодний з вами. Вважаю, що треба писати - абДрістович!
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07.12.2021 14:22 Ответить
Мусора , а ви вже зовсім - ..довбанулись .? Шо ви чудите бл .? .
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07.12.2021 13:35 Ответить
да ладно, мусора всегда такими были, есть, и будут есть
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07.12.2021 13:44 Ответить
То шо , мені ніззя їм дорікати ? .
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07.12.2021 13:47 Ответить
А ось і новий "млинець" горілий!Скільки їм дамо часу,щоби встановити, кого не було за кермом?
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07.12.2021 13:39 Ответить
Ну так само-собой ,мусора они же не люди ...
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07.12.2021 13:44 Ответить
менты людям не кенты
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07.12.2021 13:45 Ответить
Автомобіль думаю їхав без водія і збив літню бабусю коли та незаконно власноруч малювала розмітку на дорозі перед цим незаконно встановивши знаки дор. руху "пішохідний перехід"!!!
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07.12.2021 13:45 Ответить
Да она уже успела и светофор поставить! Ох и тетка...
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07.12.2021 15:35 Ответить
Тот случай когда на лице всё написано
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07.12.2021 14:00 Ответить
Одесса - бандитская клоака. Менты и урки меняются местами, в судах - бардак и коррупция.
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07.12.2021 14:01 Ответить
А какие выводы сделает руководство НП если написанное подтвердится? Выскажут озабоченность или уволят фигурантов за недостойное для полицейских поведение?
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07.12.2021 14:06 Ответить
на повышение в Киев - такими кадрами не разбрасываются.
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07.12.2021 17:28 Ответить
мусора такие мусора...
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07.12.2021 14:07 Ответить
Как пра плешенфюррерскую парашу прям читаешь. Смторел фильмец МАЙОР, про их реалии. разве это полицейский, европейский бы сразу на себя явку с повинной оформил
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07.12.2021 14:13 Ответить
поліція вбиває
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07.12.2021 14:14 Ответить
Вот оно - истинное личико мусорья Рюкзачно-Вертолетного Хачика.
С такими выродками у страны нет будущего...
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07.12.2021 14:15 Ответить
Де мозги? Так один, а так три були за одним кермом.
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07.12.2021 15:18 Ответить
С таким руководством в полиции можно сказать что реформ нет. Только в пустую потрачены деньги. И будем откровенны- это не вина Зеленского. За эти поступки нужно навсегда увольнять и начинать расследование. Но тут еще один нюанс, врачи которые пошли тоже на преступление.
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07.12.2021 15:22 Ответить
Чергові право-хоронителі...
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07.12.2021 16:15 Ответить
"Зелень" і їх назначені слуги давлять людей своїми авто, щоб ті не заважали їх комфортному життю. Немає чого ходити по переходах, мають мабуть літати, щоб не заважати?
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07.12.2021 16:32 Ответить
Вигнати всіх потрібно, разом із головним одеським поліцаєм.
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07.12.2021 18:18 Ответить
А что вы ещё хотели, чтоб простой люд, не делал такие хитрости, когда сами "блюстители порядка", этим грешат?
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07.12.2021 21:24 Ответить
После аварии 100 пудов придумали что ехали в Черноморск на столкновения между активистки и полицией. В салоне народился "бывший сотрудник".
Так не бывает в работе полиции, что при следовании по служебным делам берут в салон служебного авто попутчика. "Алло, Толян (Колян, Иван) мы в Черноморск, поехали с нами"...
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08.12.2021 06:42 Ответить
 
 