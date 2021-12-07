Средства от продажи "Большевика" поступили в бюджет, - Сенниченко

Средства от приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") в размере 1,42 млрд грн поступили в государственный бюджет.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что покупатель также погасит долги госпредприятия, составляющие более 500 млн грн.

"Результат команды Фонда за 2020-2021 гг. – 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", – отметил глава ФГИ.

Как сообщалось, АО "ПКМЗ" на приватизационном аукционе приобрело консорциум инвесторов, среди которых - владелец A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО "Дженерал Коммерс" с предложением 1,429 млрд грн.

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Стартовая цена АО "ПКМЗ" была установлена ​​на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый собственник должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективный договор и не допустить увольнения работников в течение определенного срока.

Кроме этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн ​​грн в течение трех лет, сохранить часть имеющегося потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове (Черкасская обл.) или на других производственных мощностях в Украине.