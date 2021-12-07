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приватизация (1038) ФГИУ (654) Сенниченко Дмитрий (64) Большевик (17)

Средства от продажи "Большевика" поступили в бюджет, - Сенниченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Средства от продажи

Средства от приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") в размере 1,42 млрд грн поступили в государственный бюджет.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что покупатель также погасит долги госпредприятия, составляющие более 500 млн грн.

"Результат команды Фонда за 2020-2021 гг. – 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", – отметил глава ФГИ.

Как сообщалось, АО "ПКМЗ" на приватизационном аукционе приобрело консорциум инвесторов, среди которых - владелец A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО "Дженерал Коммерс" с предложением 1,429 млрд грн.

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Стартовая цена АО "ПКМЗ" была установлена ​​на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый собственник должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективный договор и не допустить увольнения работников в течение определенного срока.

Кроме этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн ​​грн в течение трех лет, сохранить часть имеющегося потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове (Черкасская обл.) или на других производственных мощностях в Украине.
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Вже є що вкрасти.
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07.12.2021 16:44 Ответить




jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
19 ч



Это не разрушенный агрессором Донецк,а это центр Украины,г Киев,знаменитый завод Арсенал. Скоро на его руинах будет модный Фуд Холл,а проще говоря -столовка. Наглядно Украина готовится к отражению российской агрессии!
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07.12.2021 16:48 Ответить
снесут, дешёвые ылитные картонные коробки построят, как обычно.
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07.12.2021 19:21 Ответить
все 2 гривни?
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07.12.2021 23:43 Ответить
"Результат команды Фонда за 2020-2021 гг. - 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", - отметил глава ФГИ.
Нашли чем хвастаться. Если б создали что-то и продали, а так...
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07.12.2021 23:49 Ответить
...уууу, бубочка ещё каменьчикив понакупляет!
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08.12.2021 04:49 Ответить
З аукціону що закінчився за 7 (сім) хвилин і підняв стартову ціну на 4 (чотири) відсотки?
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08.12.2021 05:55 Ответить
 
 