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Кошти від продажу "Більшовика" надійшли до бюджету, - Сенниченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Кошти від продажу

Кошти від приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше – завод "Більшовик") у розмірі 1,42 млрд грн надійшли до державного бюджету.

Про це повідомив у фейсбуці голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що покупець також погасить борги держпідприємства, що становить понад 500 млн. грн.

"Результат команди Фонду за 2020-2021 рр. – 8,1 млрд грн. Це більше, ніж за сім попередніх років", – зазначив голова ФДМ.

Як повідомлялося, АТ "ПКМЗ" на приватизаційному аукціоні придбало консорціум інвесторів, серед яких – власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Переможцем на торгах стало ТОВ "Дженерал Коммерс" із пропозицією 1,429 млрд грн.

Читайте: АМКУ призупинив приватизацію "Більшовика"

Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Відповідно до приватизаційних умов, новий власник має погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (зараз борги нараховують понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір та не допустити звільнення працівників протягом певного терміну.

Крім цього, покупцю необхідно інвестувати в модернізацію підприємства не менше 57 млн ​​грн протягом трьох років, зберегти частину наявного потенціалу виробництва на майданчику у Києві чи Жашкові (Черкаська обл.), або на інших виробничих потужностях в Україні.

Також читайте: Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, - ЗМІ

Автор: Ольга Лузан
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07.12.2021 16:44 Відповісти




jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
19 ч



Это не разрушенный агрессором Донецк,а это центр Украины,г Киев,знаменитый завод Арсенал. Скоро на его руинах будет модный Фуд Холл,а проще говоря -столовка. Наглядно Украина готовится к отражению российской агрессии!
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07.12.2021 16:48 Відповісти
снесут, дешёвые ылитные картонные коробки построят, как обычно.
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07.12.2021 19:21 Відповісти
все 2 гривни?
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07.12.2021 23:43 Відповісти
"Результат команды Фонда за 2020-2021 гг. - 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", - отметил глава ФГИ.
Нашли чем хвастаться. Если б создали что-то и продали, а так...
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07.12.2021 23:49 Відповісти
...уууу, бубочка ещё каменьчикив понакупляет!
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08.12.2021 04:49 Відповісти
З аукціону що закінчився за 7 (сім) хвилин і підняв стартову ціну на 4 (чотири) відсотки?
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08.12.2021 05:55 Відповісти
 
 