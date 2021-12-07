Штамм "Омикрон" уже дал более 50 мутаций, - ученый Комиссаренко

Имеющиеся вакцины будут работать против новых мутаций коронавируса, однако вакцина может не повлиять на участки, подвергшиеся мутации. Поэтому будут разрабатываться новые препараты.

Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"... В этом варианте штамма произошло значительное количество мутаций. Значит — там больше других вариантов. Например, по сравнению с первичным вариантом, — более 50 мутаций. Из них 32, или 33 произошли в шипоподобном белке, который отвечает, с одной стороны, за взаимодействие вируса с клетками человека, с другой — именно против этого белка в основном направлены все вакцины", — пояснил ученый.

Комиссаренко считает, что, хотя до сих пор в Украине не обнаружены вспышки "Омикрона", он не обойдет стороной наше государство.

Читайте также: 30 млн прививок против COVID-19 планируется сделать в Украине до конца года, - ОП

"Несомненно, он будет скоро у нас. Мы не являемся изолированной страной. И поэтому, несомненно, этот не штамм, а вариант штамма, будет у нас. Насколько он будет опасен, пока еще трудно говорить", — отметил эксперт.

Несмотря на мутации вируса, наиболее эффективной защитой от него остаются вакцины, которые до сих пор работают.

"Вакцина, которая защищает людей от тяжести заболевания и летальных случаев, может быть направлена против других участков, не тех, которые подверглись мутации. Вот это — крайне важно. Я думаю, мир будет работать над новыми вакцинами, и, я думаю, они будут работать", — сказал он.