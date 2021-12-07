Штамм "Омикрон" уже дал более 50 мутаций, - ученый Комиссаренко
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Имеющиеся вакцины будут работать против новых мутаций коронавируса, однако вакцина может не повлиять на участки, подвергшиеся мутации. Поэтому будут разрабатываться новые препараты.
Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"... В этом варианте штамма произошло значительное количество мутаций. Значит — там больше других вариантов. Например, по сравнению с первичным вариантом, — более 50 мутаций. Из них 32, или 33 произошли в шипоподобном белке, который отвечает, с одной стороны, за взаимодействие вируса с клетками человека, с другой — именно против этого белка в основном направлены все вакцины", — пояснил ученый.
Комиссаренко считает, что, хотя до сих пор в Украине не обнаружены вспышки "Омикрона", он не обойдет стороной наше государство.
"Несомненно, он будет скоро у нас. Мы не являемся изолированной страной. И поэтому, несомненно, этот не штамм, а вариант штамма, будет у нас. Насколько он будет опасен, пока еще трудно говорить", — отметил эксперт.
Несмотря на мутации вируса, наиболее эффективной защитой от него остаются вакцины, которые до сих пор работают.
"Вакцина, которая защищает людей от тяжести заболевания и летальных случаев, может быть направлена против других участков, не тех, которые подверглись мутации. Вот это — крайне важно. Я думаю, мир будет работать над новыми вакцинами, и, я думаю, они будут работать", — сказал он.
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По всей видимости, баланс «летальность-заразность» у него сдвинут существенно в сторону именно заразности, что позволяет предположить: в скором времени о большинстве других штаммов можно будет забыть. Заболевание переходит в разряд легких и, как это теперь называется, «бессимптомных». То есть - обычная банальная простуда.
Возникает странный вопрос: а как теперь насчет пандемии? И, понятно, мер реагирования на неё? Вот так вот взять и отменить? Столько усилий и всё напрасно? С другой стороны, пандемия насморка и кашля - это как-то ну совсем несерьезно, таким пугать совсем будет сложно.
Можно, конечно, сделать вид, что все идет по-прежнему, и продолжить кошмарить население. Тем более, что за два года оно здоровее точно не стало, скорее, наоборот. Плюс остается вопрос, что будет с людьми, принявшими в себя «вакцины» - нельзя так просто ввести в себя непроверенные активные вещества и рассчитывать, что все обойдется. Так что неожиданностей может быть еще достаточно много. Но это отложенные последствия, они будут потом. Сейчас же актуальный вопрос - как продолжать террор, если повод для него заканчивается. Нужно отметить, что замещение всех прочих штаммов более заразным (и менее летальным) может произойти очень быстро. Два-три месяца, и всевозможные «Дельты» станут экзотикой, какой стал исходный «уханьский» штамм. Его уже давно нет.
Неудачно, конечно, получается. Только подошли к самому интересному (и самому главному), как вдруг выясняется, что мы победили. Страшный вирус самоликвидировался, вместо свирепого лесного волка, рвущего мирно пасущиеся стада, вдруг появилась миленькая чихуашка, которую ну крайне сложно представить страшным волкулаком. И как быть?
Волнует придуманый "ковид".
Про то, что ужаленные 3 поколения будут бесплодными, ваксманы молчат.
Цена порции спермы невакцинированного была 400 долларов,
а теперь уже 12000 долларов - рост в 30 раз !
Вот что такое неразрушенная "вакциной" генетика.
Наверное, клиенты "что-то знают", если платят без вопросов.
Ютубканал ДНК - масса фактажа.
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8GUSeXV4