Штам "Омікрон" вже дав понад 50 мутацій, - науковець Комісаренко
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Наявні вакцини працюватимуть проти нових мутацій коронавірусу, однак вакцина може не вплинути на ділянки, які зазнали мутації. Тому розроблятимуться й нові препарати.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Дом"академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"...У цьому варіанті штаму відбулася значна кількість мутацій. Значить, там більше інших варіантів. Наприклад, порівняно з уханським, первинним варіантом - понад 50 мутацій. Із них 32 або 33 відбулися в шипоподібному білку, який відповідає, з одного боку, за взаємодію вірусу з клітинами людини, з іншого - саме проти цього білка переважно спрямовані всі вакцини", - розказав він.
Комісаренко вважає, що, хоча досі в Україні не виявлено спалахів "Омікрону", він не омине нашої держави.
"Безперечно, він буде незабаром у нас. Ми не є ізольованою країною. І тому, поза сумнівом, це не штам, а варіант штаму, буде у нас. Наскільки він буде небезпечний, поки що важко говорити", - зазначив експерт.
Попри мутації вірусу, найефективнішим захистом від нього залишаються вакцини, які досі працюють.
"Вакцина, яка захищає людей від тяжкості захворювання та летальних випадків, може бути спрямована проти інших ділянок, не тих, які зазнали мутації. Ось це — дуже важливо. Я думаю, світ працюватиме над новими вакцинами, і, я думаю, вони працюватимуть", - сказав він.
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По всей видимости, баланс «летальность-заразность» у него сдвинут существенно в сторону именно заразности, что позволяет предположить: в скором времени о большинстве других штаммов можно будет забыть. Заболевание переходит в разряд легких и, как это теперь называется, «бессимптомных». То есть - обычная банальная простуда.
Возникает странный вопрос: а как теперь насчет пандемии? И, понятно, мер реагирования на неё? Вот так вот взять и отменить? Столько усилий и всё напрасно? С другой стороны, пандемия насморка и кашля - это как-то ну совсем несерьезно, таким пугать совсем будет сложно.
Можно, конечно, сделать вид, что все идет по-прежнему, и продолжить кошмарить население. Тем более, что за два года оно здоровее точно не стало, скорее, наоборот. Плюс остается вопрос, что будет с людьми, принявшими в себя «вакцины» - нельзя так просто ввести в себя непроверенные активные вещества и рассчитывать, что все обойдется. Так что неожиданностей может быть еще достаточно много. Но это отложенные последствия, они будут потом. Сейчас же актуальный вопрос - как продолжать террор, если повод для него заканчивается. Нужно отметить, что замещение всех прочих штаммов более заразным (и менее летальным) может произойти очень быстро. Два-три месяца, и всевозможные «Дельты» станут экзотикой, какой стал исходный «уханьский» штамм. Его уже давно нет.
Неудачно, конечно, получается. Только подошли к самому интересному (и самому главному), как вдруг выясняется, что мы победили. Страшный вирус самоликвидировался, вместо свирепого лесного волка, рвущего мирно пасущиеся стада, вдруг появилась миленькая чихуашка, которую ну крайне сложно представить страшным волкулаком. И как быть?
Волнует придуманый "ковид".
Про то, что ужаленные 3 поколения будут бесплодными, ваксманы молчат.
Цена порции спермы невакцинированного была 400 долларов,
а теперь уже 12000 долларов - рост в 30 раз !
Вот что такое неразрушенная "вакциной" генетика.
Наверное, клиенты "что-то знают", если платят без вопросов.
Ютубканал ДНК - масса фактажа.
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8GUSeXV4