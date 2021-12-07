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Штам "Омікрон" вже дав понад 50 мутацій, - науковець Комісаренко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам

Наявні вакцини працюватимуть проти нових мутацій коронавірусу, однак вакцина може не вплинути на ділянки, які зазнали мутації. Тому розроблятимуться й нові препарати.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Дом"академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"...У цьому варіанті штаму відбулася значна кількість мутацій. Значить, там більше інших варіантів. Наприклад, порівняно з уханським, первинним варіантом - понад 50 мутацій. Із них 32 або 33 відбулися в шипоподібному білку, який відповідає, з одного боку, за взаємодію вірусу з клітинами людини, з іншого - саме проти цього білка переважно спрямовані всі вакцини", - розказав він.

Комісаренко вважає, що, хоча досі в Україні не виявлено спалахів "Омікрону", він не омине нашої держави.

"Безперечно, він буде незабаром у нас. Ми не є ізольованою країною. І тому, поза сумнівом, це не штам, а варіант штаму, буде у нас. Наскільки він буде небезпечний, поки що важко говорити", - зазначив експерт.

Читайте: Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - ВООЗ

Попри мутації вірусу, найефективнішим захистом від нього залишаються вакцини, які досі працюють.

"Вакцина, яка захищає людей від тяжкості захворювання та летальних випадків, може бути спрямована проти інших ділянок, не тих, які зазнали мутації. Ось це — дуже важливо. Я думаю, світ працюватиме над новими вакцинами, і, я думаю, вони працюватимуть", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Штамм Омикрон вызывает уже до 1000 заражений в сутки в Великобритании, сообщил канал «Скай». Однако пока ни одного сообщения о смерти от этого штамма как не было, так и нет.

По всей видимости, баланс «летальность-заразность» у него сдвинут существенно в сторону именно заразности, что позволяет предположить: в скором времени о большинстве других штаммов можно будет забыть. Заболевание переходит в разряд легких и, как это теперь называется, «бессимптомных». То есть - обычная банальная простуда.

Возникает странный вопрос: а как теперь насчет пандемии? И, понятно, мер реагирования на неё? Вот так вот взять и отменить? Столько усилий и всё напрасно? С другой стороны, пандемия насморка и кашля - это как-то ну совсем несерьезно, таким пугать совсем будет сложно.

Можно, конечно, сделать вид, что все идет по-прежнему, и продолжить кошмарить население. Тем более, что за два года оно здоровее точно не стало, скорее, наоборот. Плюс остается вопрос, что будет с людьми, принявшими в себя «вакцины» - нельзя так просто ввести в себя непроверенные активные вещества и рассчитывать, что все обойдется. Так что неожиданностей может быть еще достаточно много. Но это отложенные последствия, они будут потом. Сейчас же актуальный вопрос - как продолжать террор, если повод для него заканчивается. Нужно отметить, что замещение всех прочих штаммов более заразным (и менее летальным) может произойти очень быстро. Два-три месяца, и всевозможные «Дельты» станут экзотикой, какой стал исходный «уханьский» штамм. Его уже давно нет.

Неудачно, конечно, получается. Только подошли к самому интересному (и самому главному), как вдруг выясняется, что мы победили. Страшный вирус самоликвидировался, вместо свирепого лесного волка, рвущего мирно пасущиеся стада, вдруг появилась миленькая чихуашка, которую ну крайне сложно представить страшным волкулаком. И как быть?
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07.12.2021 18:01
+7
Якщо піде так далі, то в організмах людей може замість крові циркулювати вакцина.
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07.12.2021 17:41
+4
Т.е. прививаться нам - не перепривиться!

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07.12.2021 17:47
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Якщо піде так далі, то в організмах людей може замість крові циркулювати вакцина.
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07.12.2021 17:41 Відповісти
Ти боїшся, що в Україні замість 4-5 сотень померлих від ковіду щодня, буде отакий жах:

December 6 (GMT)

564 new cases and 5 new deaths in Israel [source]

December 5

614 new cases in Israel [source]

December 4

409 new cases and 1 new death in Israel [source]
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07.12.2021 17:52 Відповісти
Гарри, ты бредишь. Бросай бухать.
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07.12.2021 19:51 Відповісти
Я перша розспамила!
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07.12.2021 19:57 Відповісти
И ни одной смерти от нового штамма нет. Может это прокоментируют для начала наши так называемые ученые
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07.12.2021 17:46 Відповісти
Т.е. прививаться нам - не перепривиться!

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07.12.2021 17:47 Відповісти
О, це мабуть не примат писав, а молюск. Вони ж такі розумні, навіть пляшку можуть самі відкрити...
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07.12.2021 18:51 Відповісти
Не переймайся, тобі це знати необов"язково. Не відволікайся від порятунку світу від злочинного соціального експерименту і терористичного акту в світовому масштабі, але так, щоб санітари не помітили.
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07.12.2021 19:25 Відповісти
все любители конспирологии страдают от комплекса неполноценности
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07.12.2021 19:21 Відповісти
Штамм Омикрон вызывает уже до 1000 заражений в сутки в Великобритании, сообщил канал «Скай». Однако пока ни одного сообщения о смерти от этого штамма как не было, так и нет.

По всей видимости, баланс «летальность-заразность» у него сдвинут существенно в сторону именно заразности, что позволяет предположить: в скором времени о большинстве других штаммов можно будет забыть. Заболевание переходит в разряд легких и, как это теперь называется, «бессимптомных». То есть - обычная банальная простуда.

Возникает странный вопрос: а как теперь насчет пандемии? И, понятно, мер реагирования на неё? Вот так вот взять и отменить? Столько усилий и всё напрасно? С другой стороны, пандемия насморка и кашля - это как-то ну совсем несерьезно, таким пугать совсем будет сложно.

Можно, конечно, сделать вид, что все идет по-прежнему, и продолжить кошмарить население. Тем более, что за два года оно здоровее точно не стало, скорее, наоборот. Плюс остается вопрос, что будет с людьми, принявшими в себя «вакцины» - нельзя так просто ввести в себя непроверенные активные вещества и рассчитывать, что все обойдется. Так что неожиданностей может быть еще достаточно много. Но это отложенные последствия, они будут потом. Сейчас же актуальный вопрос - как продолжать террор, если повод для него заканчивается. Нужно отметить, что замещение всех прочих штаммов более заразным (и менее летальным) может произойти очень быстро. Два-три месяца, и всевозможные «Дельты» станут экзотикой, какой стал исходный «уханьский» штамм. Его уже давно нет.

Неудачно, конечно, получается. Только подошли к самому интересному (и самому главному), как вдруг выясняется, что мы победили. Страшный вирус самоликвидировался, вместо свирепого лесного волка, рвущего мирно пасущиеся стада, вдруг появилась миленькая чихуашка, которую ну крайне сложно представить страшным волкулаком. И как быть?
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07.12.2021 18:01 Відповісти
тихо порадоваться и перестать постить всякую хрень
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07.12.2021 19:24 Відповісти
То, что в мире пандемия онкологии и диабета, ВОЗ как-то не волнует.
Волнует придуманый "ковид".
Про то, что ужаленные 3 поколения будут бесплодными, ваксманы молчат.
Цена порции спермы невакцинированного была 400 долларов,
а теперь уже 12000 долларов - рост в 30 раз !
Вот что такое неразрушенная "вакциной" генетика.
Наверное, клиенты "что-то знают", если платят без вопросов.
Ютубканал ДНК - масса фактажа.
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07.12.2021 20:30 Відповісти
Брехня!
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07.12.2021 21:07 Відповісти
А чего ж ты так возбудился ?
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07.12.2021 21:17 Відповісти
а вы знаете что аптекари (а они то брехать не будут) рассказали что в разы пропал спрос на лекарства от диареи из-за пищевых отравлений (из-за увеличением в 1000 раз количества "помыть руки")))) вспомните первые месяцы, когда протиралось спиртом все что можно, а что нельзя обливалось санитайзерами )))) и это тоже не плохой урок и навык )))
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07.12.2021 19:16 Відповісти
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07.12.2021 19:35 Відповісти
Уже Германия завидует Польше.
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8GUSeXV4
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07.12.2021 20:29 Відповісти
При пиз-де-цо-во !
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07.12.2021 21:20 Відповісти
 
 