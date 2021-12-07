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Новости Общество
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Минздрав (4828) туберкулез (80)

"Инновационный препарат" для лечения туберкулеза Претоманид зарегистрирован в Украине, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина расширяет возможности для лечения людей с туберкулезом, имеющим широкую лекарственную стойкость. В частности, Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине инновационное лекарственное средство – Претоманид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Медпрепарат подарит надежду тем пациентам, которые имели низкие шансы на выздоровление именно из-за недейственности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза", - подчеркнули в Минздраве.

Применение нового препарата показано в инновационном режиме BPаL в условиях операционных исследований, когда вместо 4-5 сильнодействующих лекарств применяется три препарата и с более коротким сроком приема.

"Внедрение нового противотуберкулезного препарата Претоманид в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному — сохранение жизни около 1300 человек с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендованным целевым показателем ВОЗ. Это будет весомым вкладом в снижение уровня распространенности и смертности от врачебно-устойчивого туберкулеза", – комментирует Яна Терлеева, заведующий отделом управления и противодействия ТВ Центра общественного здоровья.

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Украина является 5-й страной в мире, которая разрешила использование Претоманида регулирующими органами, что еще раз подтверждает глобальную приверженность страны к внедрению современных подходов лечения лекарственно устойчивого туберкулеза.

В августе 2020 г. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США)) одобрило применение нового противотуберкулезного препарата Претоманид для лечения туберкулеза с широкой устойчивостью к лечению, а также случаев неудачи лечения мультирезистентного туберкулеза.

ГП "Медзакупки Украины" закупило этот препарат в начале сентября 2021 года. В результате проведенной закупки Претоманид зарегистрирован в Украине по отдельной процедуре регистрации, предусмотренной статьей 91 Закона Украины "О лекарственных средствах" для лекарственных средств, закупка которых проводится ГП "Медзакупки Украины".
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Данный препарат разработан в США и американской компанией.
В США, где проблема туберкулеза, практически отсутствует!
Любопытно, в Украине хоть какие то разработки ведутся в этой области?
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07.12.2021 18:07 Ответить
Для отримання прибутку фармкомпанії можуть винайти хоч препарат для лікування проносу у домашніх єнотів і посиачати його хоч у Ботсвану. Аби від цього отримати зиск
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07.12.2021 18:31 Ответить
это правильно.
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07.12.2021 19:34 Ответить
хм..еще одна экспериментальная вакцина нуждается в баранах для клинических испытаний !!!
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08.12.2021 00:39 Ответить
Надеюсь у тебя или родных будет мультирезистивный туберкулёз, чтобы вместо тупого пиз-жа почувствовал на своей шкуре что это такое. И-т.
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08.12.2021 03:05 Ответить
 
 