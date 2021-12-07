"Інноваційний препарат" для лікування туберкульозу Претоманід зареєстровано в Україні, - МОЗ

Україна розширює можливості для лікування людей з туберкульозом, який має широку лікарську стійкість. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало в Україні інноваційний лікарський засіб – Претоманід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Медпрепарат подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси на одужання саме через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу", - підкреслили в МОЗ.

Застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати і з більш коротким терміном прийому.

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"Впровадження нового протитуберкульозного препарату Претоманід в Україні ставить на крок ближче до найціннішого — збереження життя близько 1300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ. Це буде вагомим вкладом задля зниження рівня поширеності та смертності від лікарсько стійкого туберкульозу", – коментує Яна Терлеєва, завідувач відділу управління та протидії ТБ Центру громадського здоров’я.

Україна є 5-ю країною в світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду регулюючими органами, що ще раз підтверджує глобальну прихильність країни до впровадження сучасних підходів лікування лікарсько стійкого туберкульозу.

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У серпні 2020 року FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США)) схвалило застосування нового протитуберкульозного препарату Претоманід для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.

ДП "Медзакупівлі України" закупило цей препарат на початку вересня 2021 року. У результаті проведеної закупівлі Претоманід зареєстровано в Україні за окремою процедурою реєстрації, передбаченою статтею 9¹ Закону України "Про лікарські засоби" для лікарських засобів, закупівля яких проводиться ДП "Медзакупівлі України".