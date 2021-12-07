Выборы в Чернигове: о намерении баллотироваться заявил ветеран АТО Тарнавский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первым кандидатом, заявившим о желании выдвинуть свою кандидатуру на довыборах в ВР по 206-му округу (г. Чернигов) стал ветеран АТО, руководитель местной ячейки Нацкорпуса Александр Тарнавский. Он заявил, что будет вести информационную кампанию без гречихи, сотен рекламных щитов и популизма на телеэфирах.
О своем намерении Тарнавский объявил во время круглого стола с участием представителей местного ветеранского и волонтерского сообщества, передает Цензор.НЕТ.
"Вместо сотен рекламных щитов, популизма в телеэфирах и гречихи я могу предложить свою искренность, финансовую независимость, проукраинскую позицию. А еще я имею мужество честно декларировать свои взгляды и не спекулировать на выгодных политических лозунгах", - заявил Александр Тарнавский.
Перевыборы в 206 округе Черниговской области назначены на 27 марта 2022 года. Причиной стала внезапная смерть нардепа Антона Полякова, избранного от "Слуг народа".
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Тем, кто четырежды уклонился от исполнения долга перед государством, должна принадлежать только тюремная камера.
Вот из-за таких как вы в Чернигове ничего и никогда не поменяется. Кроме новых лавочек и фонтанов. Вам только гречки и зрелищ!
Где рабочие места? Где нормальные зарплаты? Один из самых нищих регионов из всех областей. Парковые зоны вырубаются, скворешники строятся, на очереди лесопарк Яловщина в котором находится древнейшая стоянка викингов.
Але навіть для туристів можна було зробити набагато більше, адже це було другим за вагою містом Русі... Замість цього в Чернігові вже зруйновано багато історичної забудови 19 ст, замість якої набудували скла і бетону. Колишня слава зеленого міста теж лишилась тільки на словах. Лишився тільки Вал з церквами і пара монастирів з печерами які вам швидко покажуть екскурсоводи за пару годин
Ветеран это хорошо, значит Украина не пустой звук.
Но это еще означает, что он не совсем мастер созидания, а даже наоборот.
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Как от этого улучшиться благополучие черниговчан?
Тут нужно много гречки, много бигмордов- чтоб быдло думало что ты итак выиграешь, и много новых фонтанов за бюджетные деньги (но утверждать что ты выбил деньги из Киева!). Вместо фонтанов сойдет любая показушная фигня типа "ведикого крадивныцтва" в миниатюре.
Нынешний мэр Атрошенко так и выиграл.
А прошлый, Соколов, даже без фонтанов.
И главное- при смене власти в Киеве кандидат в мэры Чернигова должен всегда перекрашиваться на лету!