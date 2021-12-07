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Новости Политика Украины
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выборы (24321) Чернигов (793) Национальный корпус (393) Тарнавский (184)

Выборы в Чернигове: о намерении баллотироваться заявил ветеран АТО Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы в Чернигове: о намерении баллотироваться заявил ветеран АТО Тарнавский

Первым кандидатом, заявившим о желании выдвинуть свою кандидатуру на довыборах в ВР по 206-му округу (г. Чернигов) стал ветеран АТО, руководитель местной ячейки Нацкорпуса Александр Тарнавский. Он заявил, что будет вести информационную кампанию без гречихи, сотен рекламных щитов и популизма на телеэфирах.

О своем намерении Тарнавский объявил во время круглого стола с участием представителей местного ветеранского и волонтерского сообщества, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо сотен рекламных щитов, популизма в телеэфирах и гречихи я могу предложить свою искренность, финансовую независимость, проукраинскую позицию. А еще я имею мужество честно декларировать свои взгляды и не спекулировать на выгодных политических лозунгах", - заявил Александр Тарнавский.

Перевыборы в 206 округе Черниговской области назначены на 27 марта 2022 года. Причиной стала внезапная смерть нардепа Антона Полякова, избранного от "Слуг народа".

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Топ комментарии
+9
Удачі Тарновському. Будемо сподіватися, що хоча б представник НацКорпусу змінить традицію перемог слюгь диявола на проміжних виборах.
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07.12.2021 19:31
+7
Я обеими руками за то, чтобы власть могла принадлежать только тем, кто Украину защищал.

Тем, кто четырежды уклонился от исполнения долга перед государством, должна принадлежать только тюремная камера.
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07.12.2021 19:55
+6
Если служанки коломойского не всунут своего,как они везде делают.
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07.12.2021 19:34
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Удачі Тарновському. Будемо сподіватися, що хоча б представник НацКорпусу змінить традицію перемог слюгь диявола на проміжних виборах.
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07.12.2021 19:31 Ответить
Если служанки коломойского не всунут своего,как они везде делают.
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07.12.2021 19:34 Ответить
дай Бог тобі удачі і дай Бог аби тільки з тобою не талось що сталося з більшісттю ветеранів які вже були і у владі і в В. Раді.
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07.12.2021 19:50 Ответить
Я обеими руками за то, чтобы власть могла принадлежать только тем, кто Украину защищал.

Тем, кто четырежды уклонился от исполнения долга перед государством, должна принадлежать только тюремная камера.
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07.12.2021 19:55 Ответить
Гарний воїн - це не завжди гарний господар. Чернігів за останні роки дуже сильно змінився на краще, тож, як на мене, діюча влада цілком ефективно виконує свої функції.
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07.12.2021 20:18 Ответить
Якщо до ВР, то нехай. Я спочатку подумав, що мова про місцеві вибори.
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07.12.2021 20:20 Ответить
Нехай. Там патріоти вже були. Бачить, що всі натискають зелену кнопочку - і собі натиснув...
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07.12.2021 22:19 Ответить
Вы считаете что новый асфальт и фонтаны за бюджетные деньги от реформы децентрализации, это предел мечтаний? Это усе сделано в 4 раза дороже чем нужно и фирмами мэра.
Вот из-за таких как вы в Чернигове ничего и никогда не поменяется. Кроме новых лавочек и фонтанов. Вам только гречки и зрелищ!
Где рабочие места? Где нормальные зарплаты? Один из самых нищих регионов из всех областей. Парковые зоны вырубаются, скворешники строятся, на очереди лесопарк Яловщина в котором находится древнейшая стоянка викингов.
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08.12.2021 09:08 Ответить
Я роблю судження, як турист, який з Києва на вихідні їздить провести пару днів до Чернігова. І там не лише нові фонтани, я бачу там нові тролейбуси місцевого виробництва, а це свідчить про те, що місцева промисловість таки працює. Я бачу десятки нових кав'ярень та ресторанів, а це нові робочі місця. Чернігів й за радянської влади виглядав дуже вбого, зараз найкращі часи у місті за останні півстоліття. Я кажу про те, що бачу на власні очі.
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08.12.2021 10:33 Ответить
Отож. Я коли туристом їздив по Європі то теж бачив в пабах тільки радісні обличчя, їздив по гарних місцинах і не переймався тим що за лаштунками😏

Але навіть для туристів можна було зробити набагато більше, адже це було другим за вагою містом Русі... Замість цього в Чернігові вже зруйновано багато історичної забудови 19 ст, замість якої набудували скла і бетону. Колишня слава зеленого міста теж лишилась тільки на словах. Лишився тільки Вал з церквами і пара монастирів з печерами які вам швидко покажуть екскурсоводи за пару годин
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08.12.2021 12:40 Ответить
Так майже по усьому світу, а не лише у Чернігові. У моєму рідному Києві у цьому плані значно гірша картина.
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08.12.2021 16:24 Ответить
нацкорпус более 1.5% еще не набирал
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07.12.2021 20:47 Ответить
І шо він з 2% зробить. Авнтюризм і інфантилізм.
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07.12.2021 20:48 Ответить
Нужно интересоваться программой кандидата и его командой.
Ветеран это хорошо, значит Украина не пустой звук.
Но это еще означает, что он не совсем мастер созидания, а даже наоборот.
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07.12.2021 21:42 Ответить
Илья Кива тоже ветеран. И таких полно. Для них фронт это не душевный порыв а просто госслужба и бонусы, пускай и с риском для жизни.
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08.12.2021 09:03 Ответить
я могу предложить свою искренность, финансовую независимость, проукраинскую позицию. А еще я имею мужество честно декларировать свои взгляды Источник: https://censor.net/ru/n3303896

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Как от этого улучшиться благополучие черниговчан?
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07.12.2021 21:45 Ответить
В Чернигове без гречки и популизма точно не выиграть. Даже в первом туре. Не тот лохторат.
Тут нужно много гречки, много бигмордов- чтоб быдло думало что ты итак выиграешь, и много новых фонтанов за бюджетные деньги (но утверждать что ты выбил деньги из Киева!). Вместо фонтанов сойдет любая показушная фигня типа "ведикого крадивныцтва" в миниатюре.

Нынешний мэр Атрошенко так и выиграл.
А прошлый, Соколов, даже без фонтанов.

И главное- при смене власти в Киеве кандидат в мэры Чернигова должен всегда перекрашиваться на лету!
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08.12.2021 09:01 Ответить
Пам'ятаємо. Це той що Пороха зустрічав свинками під Чернігівською філармонією. Це все що треба знати про цього "патріота" без мізків.
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08.12.2021 09:12 Ответить
 
 