Вибори в Чернігові: про намір балотуватись заявив ветеран АТО Тарнавський
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Першим кандидатом, який заявив про бажання висунути свою кандидатуру на довиборах до ВР по 206-у окрузі (м. Чернігів) став ветеран АТО, керівник місцевого осередку Нацкорпусу Олександр Тарнавський. Він заявив, що вестиме інформаційну кампанію без гречки, сотень рекламних щитів та популізму на телеефірах.
Про свій намір Тарнавський оголосив під час круглого столу за участі представників місцевої ветеранської і волонтерської спільноти, інформує Цензор.НЕТ.
"Замість сотень рекламних щитів, популізму в телеефірах й гречки я можу запропонувати свою щирість, фінансову незалежність, проукраїнськупозицію. А ще я маю мужністьчеснодекларуватисвої погляди і не спекулювати на вигіднихполітичнихгаслах", - заявив Олександр Тарнавський.
Перевибори на 206 окрузі на Чернігівщині призначені на 27 березня 2022 року. Причиною стала раптова смерть нардепа Антона Полякова, який був обраний від "Слуг народу".
Будь ласка, зачекайте...
Тем, кто четырежды уклонился от исполнения долга перед государством, должна принадлежать только тюремная камера.
Вот из-за таких как вы в Чернигове ничего и никогда не поменяется. Кроме новых лавочек и фонтанов. Вам только гречки и зрелищ!
Где рабочие места? Где нормальные зарплаты? Один из самых нищих регионов из всех областей. Парковые зоны вырубаются, скворешники строятся, на очереди лесопарк Яловщина в котором находится древнейшая стоянка викингов.
Але навіть для туристів можна було зробити набагато більше, адже це було другим за вагою містом Русі... Замість цього в Чернігові вже зруйновано багато історичної забудови 19 ст, замість якої набудували скла і бетону. Колишня слава зеленого міста теж лишилась тільки на словах. Лишився тільки Вал з церквами і пара монастирів з печерами які вам швидко покажуть екскурсоводи за пару годин
Ветеран это хорошо, значит Украина не пустой звук.
Но это еще означает, что он не совсем мастер созидания, а даже наоборот.
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Как от этого улучшиться благополучие черниговчан?
Тут нужно много гречки, много бигмордов- чтоб быдло думало что ты итак выиграешь, и много новых фонтанов за бюджетные деньги (но утверждать что ты выбил деньги из Киева!). Вместо фонтанов сойдет любая показушная фигня типа "ведикого крадивныцтва" в миниатюре.
Нынешний мэр Атрошенко так и выиграл.
А прошлый, Соколов, даже без фонтанов.
И главное- при смене власти в Киеве кандидат в мэры Чернигова должен всегда перекрашиваться на лету!