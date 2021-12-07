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вибори (6163) Чернігів (584) Національний корпус (386) Тарнавський (223)

Вибори в Чернігові: про намір балотуватись заявив ветеран АТО Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори в Чернігові: про намір балотуватись заявив ветеран АТО Тарнавський

Першим кандидатом, який заявив про бажання висунути свою кандидатуру на довиборах до ВР по 206-у окрузі (м. Чернігів) став ветеран АТО, керівник місцевого осередку Нацкорпусу Олександр Тарнавський. Він заявив, що вестиме інформаційну кампанію без гречки, сотень рекламних щитів та популізму на телеефірах.

Про свій намір Тарнавський оголосив під час круглого столу за участі представників місцевої ветеранської і волонтерської спільноти, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість сотень рекламних щитів, популізму в телеефірах й гречки я можу запропонувати свою щирість, фінансову незалежність, проукраїнськупозицію. А ще я маю мужністьчеснодекларуватисвої погляди і не спекулювати на вигіднихполітичнихгаслах", - заявив Олександр Тарнавський.

Перевибори на 206 окрузі на Чернігівщині призначені на 27 березня 2022 року. Причиною стала раптова смерть нардепа Антона Полякова, який був обраний від "Слуг народу".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Удачі Тарновському. Будемо сподіватися, що хоча б представник НацКорпусу змінить традицію перемог слюгь диявола на проміжних виборах.
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07.12.2021 19:31
+7
Я обеими руками за то, чтобы власть могла принадлежать только тем, кто Украину защищал.

Тем, кто четырежды уклонился от исполнения долга перед государством, должна принадлежать только тюремная камера.
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07.12.2021 19:55
+6
Если служанки коломойского не всунут своего,как они везде делают.
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07.12.2021 19:34
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Удачі Тарновському. Будемо сподіватися, що хоча б представник НацКорпусу змінить традицію перемог слюгь диявола на проміжних виборах.
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07.12.2021 19:31 Відповісти
Если служанки коломойского не всунут своего,как они везде делают.
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07.12.2021 19:34 Відповісти
дай Бог тобі удачі і дай Бог аби тільки з тобою не талось що сталося з більшісттю ветеранів які вже були і у владі і в В. Раді.
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07.12.2021 19:50 Відповісти
Я обеими руками за то, чтобы власть могла принадлежать только тем, кто Украину защищал.

Тем, кто четырежды уклонился от исполнения долга перед государством, должна принадлежать только тюремная камера.
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07.12.2021 19:55 Відповісти
Гарний воїн - це не завжди гарний господар. Чернігів за останні роки дуже сильно змінився на краще, тож, як на мене, діюча влада цілком ефективно виконує свої функції.
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07.12.2021 20:18 Відповісти
Якщо до ВР, то нехай. Я спочатку подумав, що мова про місцеві вибори.
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07.12.2021 20:20 Відповісти
Нехай. Там патріоти вже були. Бачить, що всі натискають зелену кнопочку - і собі натиснув...
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07.12.2021 22:19 Відповісти
Вы считаете что новый асфальт и фонтаны за бюджетные деньги от реформы децентрализации, это предел мечтаний? Это усе сделано в 4 раза дороже чем нужно и фирмами мэра.
Вот из-за таких как вы в Чернигове ничего и никогда не поменяется. Кроме новых лавочек и фонтанов. Вам только гречки и зрелищ!
Где рабочие места? Где нормальные зарплаты? Один из самых нищих регионов из всех областей. Парковые зоны вырубаются, скворешники строятся, на очереди лесопарк Яловщина в котором находится древнейшая стоянка викингов.
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08.12.2021 09:08 Відповісти
Я роблю судження, як турист, який з Києва на вихідні їздить провести пару днів до Чернігова. І там не лише нові фонтани, я бачу там нові тролейбуси місцевого виробництва, а це свідчить про те, що місцева промисловість таки працює. Я бачу десятки нових кав'ярень та ресторанів, а це нові робочі місця. Чернігів й за радянської влади виглядав дуже вбого, зараз найкращі часи у місті за останні півстоліття. Я кажу про те, що бачу на власні очі.
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08.12.2021 10:33 Відповісти
Отож. Я коли туристом їздив по Європі то теж бачив в пабах тільки радісні обличчя, їздив по гарних місцинах і не переймався тим що за лаштунками😏

Але навіть для туристів можна було зробити набагато більше, адже це було другим за вагою містом Русі... Замість цього в Чернігові вже зруйновано багато історичної забудови 19 ст, замість якої набудували скла і бетону. Колишня слава зеленого міста теж лишилась тільки на словах. Лишився тільки Вал з церквами і пара монастирів з печерами які вам швидко покажуть екскурсоводи за пару годин
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08.12.2021 12:40 Відповісти
Так майже по усьому світу, а не лише у Чернігові. У моєму рідному Києві у цьому плані значно гірша картина.
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08.12.2021 16:24 Відповісти
нацкорпус более 1.5% еще не набирал
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07.12.2021 20:47 Відповісти
І шо він з 2% зробить. Авнтюризм і інфантилізм.
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07.12.2021 20:48 Відповісти
Нужно интересоваться программой кандидата и его командой.
Ветеран это хорошо, значит Украина не пустой звук.
Но это еще означает, что он не совсем мастер созидания, а даже наоборот.
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07.12.2021 21:42 Відповісти
Илья Кива тоже ветеран. И таких полно. Для них фронт это не душевный порыв а просто госслужба и бонусы, пускай и с риском для жизни.
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08.12.2021 09:03 Відповісти
я могу предложить свою искренность, финансовую независимость, проукраинскую позицию. А еще я имею мужество честно декларировать свои взгляды Источник: https://censor.net/ru/n3303896

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Как от этого улучшиться благополучие черниговчан?
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07.12.2021 21:45 Відповісти
В Чернигове без гречки и популизма точно не выиграть. Даже в первом туре. Не тот лохторат.
Тут нужно много гречки, много бигмордов- чтоб быдло думало что ты итак выиграешь, и много новых фонтанов за бюджетные деньги (но утверждать что ты выбил деньги из Киева!). Вместо фонтанов сойдет любая показушная фигня типа "ведикого крадивныцтва" в миниатюре.

Нынешний мэр Атрошенко так и выиграл.
А прошлый, Соколов, даже без фонтанов.

И главное- при смене власти в Киеве кандидат в мэры Чернигова должен всегда перекрашиваться на лету!
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08.12.2021 09:01 Відповісти
Пам'ятаємо. Це той що Пороха зустрічав свинками під Чернігівською філармонією. Це все що треба знати про цього "патріота" без мізків.
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08.12.2021 09:12 Відповісти
 
 