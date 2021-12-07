Дети составляют 18% населения Украины, в начале независимости было 26%, - Лазебная
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В Украине сейчас 7 миллионов детей, что составляет 18% всего населения.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Я очень часто рассказываю о том, что мы - стареющая нация. И это не только касается того, как растет продолжительность жизни. Но это еще и о таком показателе, что сегодня, например, детей среди нас становится меньше. И вот по цифрам. Сегодня у нас 7 миллионов детей, или 18% всего населения нашей страны. В начале независимости было почти 26%", – рассказала Лазебная.
По мнению министра, нужна такая политика, "которая будет развивать нашу страну, где не будет страшно рожать, где семьи с детьми будут получать необходимую поддержку и услуги, и дети будут, безусловно, счастливые".
Она также заметила, что в Украине сейчас есть 19 видов государственной социальной поддержки — социальных выплат и доплат, которыми на сегодняшний день охвачены около 2 миллионов семей с детьми.
Пожалуйста, подождите...
Геть усіх жінок з України, може з чоловіками тобі буде щасття і, дітей народжаешь))
Мабуть, тому що навкруги лише ось такі Віталікі, котрі іспаряются миттєво при будь-якій відповідальності на горизонті.
По факту розмови, я так бачу, заперечень нема.
Звісно, було би круто, якщо всі школи були високого рівня та добре фінансовані, але треба розуміти в якій країні ми живемо.
Що таке ціни? Більшість просто лишається незмінною в доларовому еквіваленті, бо ми частина глобальних ринків. Але є і інші категорії: 2012 рік, в мене перша дитина народилася. Пампи ~450 грн пачка. Зараз в мене третя дитина - така сама пачка легко знаходиться ДО 300 грн, і це гривня присіла в 3,5 рази.
Зарплати теж не стоять: моя перша зп в 2009 році - 500 дол. Тоді роботягам таке не і снилося. Зараз у нас в місті це зп лінивого охоронця. Мінімалка: 2008 рік - пік стабільності! - 100 дол, зараз > 200 дол.
Про бакси. Ви ж розумієте, що є і інший бік - були у людини бакси 12 тис, лежали собі. І тут бам - в нього не 100 тис грн, а 270 тис грн. Це вже питання фінансової грамотності. А депозити під 25% річних всім подобалися, лише було питання - коли ця бульба лусне, хто встигне вийти з гривні перший, той і буде макарони ная.увати.
Якщо від зміни мінімалки звільнили 1/3 персоналу, то значить вона була непотрібною. Це не блюзнірство, подібні масштабні звільнення бувають і у розвинених карїнах.
Бездіяльністю ми самі себе обкрадаємо в майбутньому. І це не про щось там глобальне, це про кожного з нас на своєму місці.
Якщо всі просто будуть чогось чекати, сцятися, то Москві в принципі не треба на нас нападати, самі в з часом вимремо, бо "як дітей народжувати - раптом війна!", у власному гівні потонемо, бо нашо щось створювати - "раптом ***********!", нащо щось організовувати - "скоро всі виїдуть!".
Дивно боятися втрачати те, чого ще нема.
Але кайфово, коли створене, зроблене, народжене - саме потім надає тобі нових сил та натхнення.
Я ж не даю рецептів вирішування ваших проблем, я лише про роль особи у її власному житті.
І я не читав книжок про успіх, але остання дочитана - Справа Стуса. От таку б людину вам в місто, він би організував який-небудь нестандартний страйк робітників того самого заводу, і може були б зміни. Але з вожаки у нас біда, совок старався як міг, всі виховувалися "як всі".
Людей я бачу, тих кого часто - не найкраща підбірка, майже всі непогано живуть. Але були раніше друзі - скурилися, спилися, а хто просто спинився в розвитку десь в 7 класі, половина махають лопатами в Москві. Я від таких відійшов на безпечну відстань, і правда, навіть не уявляю як цей люмпен-пролетаріат виживає. А хто в цьому винен? Влада? Батьки? Омерика зґвалтувала їм мозок?
Скажете - в буремний час живемо, наш народ не встигає за змінами. Так а хто винен? Той хто змінює світ? Причому не встигають ні ті що з лопатами, ні ті, що в кабінетах, а якщо в кабінет заходять ті, що недавно були з лопатами - так само владу на свою користь перш за все використовують.
В цьому замкненому колі лише одна ланка - людина. Ніхто не змінить іншого, всі такі, як є. Дива не буде. Кожен може лише одне робити - жити так, щоб не соромно було, і таких самих дітей виростити. Може через кілька поколінь щось зміниться.
Справа в тому, звідки беруться начальники, депутати, чиновники. Ними ж, зазвичай, не народжуються.
Спочатку це були такі самі люди як і інші: з дитинства всотували із навколишнього соціуму місцеві цінності, моральні якості та патерни поведінки. Все це, що закріпилося, воно потім і направляє кожного, шо начальника, шо роботягу.
Як показує наша ******* практика, у нас мудаків якось немалий відсоток, і мудаком може бути будь-хто незалежно від місця. В цьому наша проблема - мудаки плодять мудаків, завжди. Навіть не дітей, а будь-яка мудачна дія знаходить відгук в душах інших. Невистачає у нас моралі, етики прийнятної для абсолютної більшості. Я зараз в цих роздумах докотюся, до того, що лише релігія нас врятує. Якщо що, я в бога не вірю.
Ви може здивуєтеся, але і в нормальних країнах є династії суддів, льотчиків, музеєзнавців і тд. Це навіть добре, бо є кому досвідом ділитися. Недобре - це відсутність системи контролю та відповідальності, бо є династії, де, дитина не хоче зганьбити батька, а буває і без династії за бабло відмазуються.
Та то нічого. Кацапи з китайцями, які прийдуть на зміну українцям, нарОжают.
Тому давайте не будемо робити вигляд, що все вже вирішено і вибору немає. Таким чином ви лише намагаєтеся виправдати свій голос за паскуду, яка жартувала про "Сіньйора-Голодомора", "********* Палички" і т.д.
точнее олигархизация за счёт десоциализации.
поэтому не волнуйтесь за верующих... им есть когда !!! )))
сектанты - это всегда перебор и фанатизм не всегда вера, а иногда и клиника.... не о них речь !
фанатизм сродни фанатам, фанам, почитателям и просто зомбированным, как например идолопоклонники галабародьки))))
Столетие назад детей рожали для эксплуатации в качестве дешёвой рабсилы.
Сейчас это дорогая игрушка, лишний конкурент на смартфон. Да и сил на секс у любителей телевизора не осталось - это удел спортсменов 🤪