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Байден и Путин завершили переговоры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден и Путин завершили переговоры

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена завершились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Переговоры продолжались 2 часа 5 минут. Они осуществлялись посредством закрытой видеосвязи.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что разговор в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.

Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.

Читайте также: Стартовали онлайн-переговоры Байдена и Путина
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Топ комментарии
+52
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07.12.2021 20:10
+32
русский, фюрерка дикой русни зовут *****.
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07.12.2021 20:04
+30
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07.12.2021 20:36
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Пан має рацію.
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08.12.2021 02:22 Ответить
Пані Ведана, Ви ж не перший рік на Цензорі, але ще й досі не помітили як працюють команди ботів? ... ... Мене після цього тепер не дивує Ваше ставлення щодо вакцинації..
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08.12.2021 02:30 Ответить
Щось я не пам'ятаю таких аргументів як сьогодні коли Зєлєнскій заявив «я вам нічєго нє должєн».
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07.12.2021 21:05 Ответить
Пошли как то слепой и одноглазый в клуб в соседнее село через лес.. Идут они значит...Слепой и говорит одноглазому: - Придем к девочкам, скажи, что пришли. Идут они значит через лес и вдруг одноглазый,единственным глазом на сук натыкается....И такой:Ну всё млять, пришли.А слепой такой,тот которого вёл одноглазый, вперёд выпрыгивает,и с улыбкой:Здрувствуйте девушки.Разрешите подкатить?
Так и Пуйло с Байденом погутарили,как к девушкам сходили
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07.12.2021 21:08 Ответить
а де дівся Подерев'янський зі своїм влучним словом ?!
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07.12.2021 21:10 Ответить
"Сичав, сичав та й замовк - вигляда з нори як вовк"
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07.12.2021 21:38 Ответить
да не в обіду будь тебє сказано - зря ти так про классіка. всьо такі наш кумір був.
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07.12.2021 22:02 Ответить
Ні, це я не про класика, а про телеконференцію.
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07.12.2021 23:08 Ответить
конференция - куйня. классік - вечьножівой.
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07.12.2021 23:14 Ответить

на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )


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07.12.2021 21:17 Ответить
Наверное, рассказывали друг дружке анекдоты про Зеленского
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07.12.2021 21:33 Ответить
Переговоры Байдена и Путина: известные результаты

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2

Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.

Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.

"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.

Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.

Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
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07.12.2021 21:59 Ответить
цырк закончен расходитесь спать
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07.12.2021 22:01 Ответить
всем кто ложится спать спокойная ночь ..
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07.12.2021 22:07 Ответить
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07.12.2021 22:13 Ответить
И в продолжение, для тех, кто в танке:

На фоне беседы двух лидеров появилась информация об изменении проекта оборонного бюджета США, который предполагал усиление санкций против России, а также введение рестрикций против газопровода «Северный поток - 2». Эти меры были исключены из последней редакции текста законопроекта, который был опубликован профильным комитетом Палаты представителей Конгресса США.

Также конгрессмены отказались от ограничений против 35 россиян, якобы связанных с нарушением прав человека и коррупцией, и запрета на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России.
Байден придееееее Х***о поБидеееееее
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08.12.2021 03:36 Ответить
Петушок мордовский, иди на швабру, или на бутылке сподручнее?
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08.12.2021 07:05 Ответить
Дятел, зачем постишь «утку»?
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08.12.2021 10:10 Ответить
Вангую. В очередной рах пуйлу пообещают какие то плюшки в обмен на то, что он не будет творить ужас. Это теперь такая практика. Когда пуйлу что то нужно он собирается напасть и чтобы не напал его задабривают. Поздравляю. А дальше будет вот что. После очередного раза, обеспокоенная европа просто закроет глаза, а пуйло нападет. Потом высе вырязят обеспокоенность и наложат санкции на какого нибуть рашкинского терпилу. Нужно самим представлять угрозу для пуйла, Чтобы плять сам боялся напасть. Только наш верховный главнокомандующий вызывает не страх, а недоумение и брезгливость.
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07.12.2021 22:06 Ответить
согласен
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07.12.2021 22:08 Ответить
Денисова пытается уничтожить доказательства преступлений РФ против Украины:

"Миротворец" под угрозой закрытия Украинский (?)омбудсмен намерена закрыть "Миротворец", запрещенный в России.
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07.12.2021 22:12 Ответить
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07.12.2021 22:14 Ответить
Шутите ?
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08.12.2021 00:30 Ответить
Пападробней, а то не всьо паняттна, будь ласка)
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08.12.2021 00:45 Ответить
Ми канешно можем тут гавкать на кацапів але свою Сайгу вже потрібно прострелювати і бігати кросс, Слава Україні, це всім дебілам які мене називали кацапом
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08.12.2021 00:15 Ответить
Я не він але це поважна людина, чі ти з цим не згоден чєлавєк
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08.12.2021 00:18 Ответить
Зелена партія Регіонів живе?
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08.12.2021 00:43 Ответить
Ґхто пабедил ехаа....
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08.12.2021 02:28 Ответить
Цікаво подивитися, що і як критичні до Байдена американські медіа, такі як Fox news, скажуть з цього приводу.
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08.12.2021 03:03 Ответить
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08.12.2021 03:13 Ответить
На лахту уже совсем дебилов набирают? По объявлению?
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08.12.2021 07:07 Ответить
Мечтай кацапчик дальше 😂
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08.12.2021 10:11 Ответить
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