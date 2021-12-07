45 874 235
Байден и Путин завершили переговоры
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена завершились.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Переговоры продолжались 2 часа 5 минут. Они осуществлялись посредством закрытой видеосвязи.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что разговор в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.
Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.
Топ комментарии
+52 Alter Nator
показать весь комментарий07.12.2021 20:10
+32 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий07.12.2021 20:04
+30 Рекрут
показать весь комментарий07.12.2021 20:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Так и Пуйло с Байденом погутарили,как к девушкам сходили
на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2
Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.
Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.
"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.
Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.
Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
На фоне беседы двух лидеров появилась информация об изменении проекта оборонного бюджета США, который предполагал усиление санкций против России, а также введение рестрикций против газопровода «Северный поток - 2». Эти меры были исключены из последней редакции текста законопроекта, который был опубликован профильным комитетом Палаты представителей Конгресса США.
Также конгрессмены отказались от ограничений против 35 россиян, якобы связанных с нарушением прав человека и коррупцией, и запрета на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России.
Байден придееееее Х***о поБидеееееее
"Миротворец" под угрозой закрытия Украинский (?)омбудсмен намерена закрыть "Миротворец", запрещенный в России.