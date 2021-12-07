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Байден і Путін завершили переговори

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден і Путін завершили переговори

Переговори президентів РФ та США Володимира Путіна та Джозефа Байдена завершилися.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

Переговори тривали 2 години 5 хвилин. Вони здійснювалися за допомогою закритого відеозв'язку.

Як раніше заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, ця лінія раніше не використовувалася лідерами. Він також зазначив, що розмова у форматі відеоконференції принципово нічим не відрізняється від очної зустрічі.

Судячи з відеокадрів, які поширила прес-служба Кремля, Путін та Байден спілкувалися тет-а-тет.

Також читайте: У Кремлі закликають не чекати "жодних проривів" після перемовин Путіна та Байдена

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+52
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07.12.2021 20:10
+32
русский, фюрерка дикой русни зовут *****.
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07.12.2021 20:04
+30
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07.12.2021 20:36
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Пан має рацію.
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08.12.2021 02:22 Відповісти
Пані Ведана, Ви ж не перший рік на Цензорі, але ще й досі не помітили як працюють команди ботів? ... ... Мене після цього тепер не дивує Ваше ставлення щодо вакцинації..
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08.12.2021 02:30 Відповісти
Щось я не пам'ятаю таких аргументів як сьогодні коли Зєлєнскій заявив «я вам нічєго нє должєн».
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07.12.2021 21:05 Відповісти
Пошли как то слепой и одноглазый в клуб в соседнее село через лес.. Идут они значит...Слепой и говорит одноглазому: - Придем к девочкам, скажи, что пришли. Идут они значит через лес и вдруг одноглазый,единственным глазом на сук натыкается....И такой:Ну всё млять, пришли.А слепой такой,тот которого вёл одноглазый, вперёд выпрыгивает,и с улыбкой:Здрувствуйте девушки.Разрешите подкатить?
Так и Пуйло с Байденом погутарили,как к девушкам сходили
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07.12.2021 21:08 Відповісти
а де дівся Подерев'янський зі своїм влучним словом ?!
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07.12.2021 21:10 Відповісти
"Сичав, сичав та й замовк - вигляда з нори як вовк"
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07.12.2021 21:38 Відповісти
да не в обіду будь тебє сказано - зря ти так про классіка. всьо такі наш кумір був.
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07.12.2021 22:02 Відповісти
Ні, це я не про класика, а про телеконференцію.
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07.12.2021 23:08 Відповісти
конференция - куйня. классік - вечьножівой.
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07.12.2021 23:14 Відповісти

на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )


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07.12.2021 21:17 Відповісти
Наверное, рассказывали друг дружке анекдоты про Зеленского
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07.12.2021 21:33 Відповісти
Переговоры Байдена и Путина: известные результаты

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2

Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.

Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.

"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.

Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.

Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
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07.12.2021 21:59 Відповісти
цырк закончен расходитесь спать
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07.12.2021 22:01 Відповісти
всем кто ложится спать спокойная ночь ..
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07.12.2021 22:07 Відповісти
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07.12.2021 22:13 Відповісти
И в продолжение, для тех, кто в танке:

На фоне беседы двух лидеров появилась информация об изменении проекта оборонного бюджета США, который предполагал усиление санкций против России, а также введение рестрикций против газопровода «Северный поток - 2». Эти меры были исключены из последней редакции текста законопроекта, который был опубликован профильным комитетом Палаты представителей Конгресса США.

Также конгрессмены отказались от ограничений против 35 россиян, якобы связанных с нарушением прав человека и коррупцией, и запрета на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России.
Байден придееееее Х***о поБидеееееее
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08.12.2021 03:36 Відповісти
Петушок мордовский, иди на швабру, или на бутылке сподручнее?
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08.12.2021 07:05 Відповісти
Дятел, зачем постишь «утку»?
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08.12.2021 10:10 Відповісти
Вангую. В очередной рах пуйлу пообещают какие то плюшки в обмен на то, что он не будет творить ужас. Это теперь такая практика. Когда пуйлу что то нужно он собирается напасть и чтобы не напал его задабривают. Поздравляю. А дальше будет вот что. После очередного раза, обеспокоенная европа просто закроет глаза, а пуйло нападет. Потом высе вырязят обеспокоенность и наложат санкции на какого нибуть рашкинского терпилу. Нужно самим представлять угрозу для пуйла, Чтобы плять сам боялся напасть. Только наш верховный главнокомандующий вызывает не страх, а недоумение и брезгливость.
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07.12.2021 22:06 Відповісти
согласен
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07.12.2021 22:08 Відповісти
Денисова пытается уничтожить доказательства преступлений РФ против Украины:

"Миротворец" под угрозой закрытия Украинский (?)омбудсмен намерена закрыть "Миротворец", запрещенный в России.
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07.12.2021 22:12 Відповісти
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07.12.2021 22:14 Відповісти
Шутите ?
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08.12.2021 00:30 Відповісти
Пападробней, а то не всьо паняттна, будь ласка)
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08.12.2021 00:45 Відповісти
Ми канешно можем тут гавкать на кацапів але свою Сайгу вже потрібно прострелювати і бігати кросс, Слава Україні, це всім дебілам які мене називали кацапом
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08.12.2021 00:15 Відповісти
Я не він але це поважна людина, чі ти з цим не згоден чєлавєк
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08.12.2021 00:18 Відповісти
Зелена партія Регіонів живе?
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08.12.2021 00:43 Відповісти
Ґхто пабедил ехаа....
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08.12.2021 02:28 Відповісти
Цікаво подивитися, що і як критичні до Байдена американські медіа, такі як Fox news, скажуть з цього приводу.
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08.12.2021 03:03 Відповісти
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08.12.2021 03:13 Відповісти
На лахту уже совсем дебилов набирают? По объявлению?
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08.12.2021 07:07 Відповісти
Мечтай кацапчик дальше 😂
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08.12.2021 10:11 Відповісти
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