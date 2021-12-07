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Байден і Путін завершили переговори
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Переговори президентів РФ та США Володимира Путіна та Джозефа Байдена завершилися.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.
Переговори тривали 2 години 5 хвилин. Вони здійснювалися за допомогою закритого відеозв'язку.
Як раніше заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, ця лінія раніше не використовувалася лідерами. Він також зазначив, що розмова у форматі відеоконференції принципово нічим не відрізняється від очної зустрічі.
Судячи з відеокадрів, які поширила прес-служба Кремля, Путін та Байден спілкувалися тет-а-тет.
Топ коментарі
+52 Alter Nator
показати весь коментар07.12.2021 20:10
+32 Maxim Ak-Murza
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Так и Пуйло с Байденом погутарили,как к девушкам сходили
на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2
Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.
Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.
"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.
Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.
Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
На фоне беседы двух лидеров появилась информация об изменении проекта оборонного бюджета США, который предполагал усиление санкций против России, а также введение рестрикций против газопровода «Северный поток - 2». Эти меры были исключены из последней редакции текста законопроекта, который был опубликован профильным комитетом Палаты представителей Конгресса США.
Также конгрессмены отказались от ограничений против 35 россиян, якобы связанных с нарушением прав человека и коррупцией, и запрета на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России.
Байден придееееее Х***о поБидеееееее
"Миротворец" под угрозой закрытия Украинский (?)омбудсмен намерена закрыть "Миротворец", запрещенный в России.