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Стартовали онлайн-переговоры Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Стартовали онлайн-переговоры Байдена и Путина

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден приступили к переговорам в режиме видеосвязи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

Как ожидается, лидеры США и РФ обсудят широчайший круг вопросов, в частности, напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам РФ.

Читайте также: Байден предупредит Путина о санкциях против крупнейших банков России в случае вторжения в Украину, - Reuters
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Топ комментарии
+26
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:23
+25
Гуго Карлович ™
@JoN_TM
Сверхдержавка усиленно гребёт к программе «Газ в обмен на куриные окорочка».
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07.12.2021 17:20
+23
Боже, пошли на хла смертельні корчі та скрип зубовний !
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07.12.2021 17:25
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Гуго Карлович ™
@JoN_TM
Сверхдержавка усиленно гребёт к программе «Газ в обмен на куриные окорочка».
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07.12.2021 17:20 Ответить
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:23 Ответить
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
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07.12.2021 17:23 Ответить
Щоб знати що нас чекає ЧИТАЙТЕ "Калимскіє раскази" Мельгунова
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07.12.2021 17:51 Ответить
з посиланням на РИА Новости... та твою ж машу)
Воно ще й заблочене в Україні...
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07.12.2021 17:24 Ответить
Боже, пошли на хла смертельні корчі та скрип зубовний !
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07.12.2021 17:25 Ответить
Присоединяюсь к Вашим пожеланиям.Пусть кремлёвский кровавый карлик сдохнет в прямом эфире - порадует человечество.
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07.12.2021 17:31 Ответить
Кремлёвская шизанутая гнида не опоздал на два часа, как оно любит, на переговоры....Усралось плешивое педофил , что его помножат на ноль и поставят крест на мокшанских болотах...
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07.12.2021 17:26 Ответить
мокшанские болотные плешенпедофюреры вы забыли для убедительности добавить!
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07.12.2021 17:36 Ответить
Чим скоріше буде скинуто зеленського, тим скоріше Україна може організувати спротив.

У разі початку наступу він самоусуниться із посади і втече і поки ми будемо з'ясовувати де він. це буде коштувати тисяч життів українських вояків, тому його треба прибрати зараз.
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07.12.2021 17:28 Ответить
Без сумніву буде "легітимний" Янукович-2. Ще і через суд буде позиватися.
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07.12.2021 17:34 Ответить
Хто це ми i навiщо його шукати коли йде наступ ? Чи для того щоб захистити свiй дiм i Батькiвщину тобi вказiвка зеленьского потрiбна ?
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07.12.2021 17:38 Ответить
Щоб захистити свій Дім і Батьківщину, перш за все, не потрібен зрадник зельцман зі своєю нянєю д'єрьмаком!
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07.12.2021 18:39 Ответить
Щоб він віддав наказ про мобілізацію, про перекидання військ та дозволив українській армії накінець стріляти у наступаючого ворога.

Поки він буде ховатись невідомо де, будуть гинути захисники, тому нам треба мати сміливого і рішучого головнокомандуючого.
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07.12.2021 20:00 Ответить
Дожили, президенты через скайп договариваются. Изображение с голосом в наше время может быть от кого угодно. Как можно доверять видео? Капец.
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07.12.2021 17:28 Ответить
Так личная встреча тоже не гарантия - там Путиных пятеро и неизвестно с каким ты говоришь. Думаю что и Байден не один
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07.12.2021 17:33 Ответить
Ага, десятеро, испанских лётчиков, сбитых
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07.12.2021 17:49 Ответить
Байден один , сомнений нет 🙁
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07.12.2021 17:50 Ответить
21 століття, вже не обов'язкого перелітаті пів планети заради кілького годин перемовин.
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07.12.2021 17:38 Ответить
Да !!! Если бы путин мог с Байденом , как с Борисом Немцовым - говорить уже ,было бы не с кем!!!
А так "царь"тратит свое время. Потом скажет гадость и вся россия будет ржать!!Быки!!!
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07.12.2021 17:33 Ответить
Байден - ну що кремлівський убивця будем говорити?
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07.12.2021 17:33 Ответить
Не знаю, не знаю....
Переубедить гопника в подворотне разговорами или даже угрозами - дело безнадёжное.
Пока оно не получит в ботокс, хоть пару раз, толку не будет !
Кацапское брехло опять затянет песню про ущемления русских, националистов, добровольцев с шахтными танками и т.п.
А нет, чтобы Байден начал с того, что:
- когда вы (кацапы) выдадите в Гаагу тех, кто стрелял по мирному самолёту и кто дал команду ?
- сколько вам надо часов, чтобы убрать кацапских военных с востока Украины ?
- вам даётся три дня, чтобы отпустить всех пленных и незаконно задержанных в ОРДЛО и Крыму!
- и т.д. и т.п.
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07.12.2021 17:35 Ответить
Это как в 2008 за Грузию?
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07.12.2021 17:44 Ответить
за грузию вам отдельно...еще прилетит...и за все остальное,там много чего
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07.12.2021 18:28 Ответить
кацапа,иди смотри *********.не отвлекайся на чужой тырнет .
или ты надышаться хочешь напоследок,перед нырянием в чебурнет?
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07.12.2021 18:38 Ответить
Только так и никак иначе! А за невыполнение сроков - жестокие санкции и так пятнадцать раз подряд.
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07.12.2021 18:16 Ответить
Sasha Star
2 hours ago (edited)

Когда Байден долго не звонит Путину, тогда Путин скучает и начинает возить вдоль границы танки, самолёты, бмп...))) А потом, когда Путину покажут Байдена по телевизору, то Путин всех побеждает и его укладывают спать...)))
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07.12.2021 17:40 Ответить
А когда долго долго пугаемся все путеном, а он не нападает, то он трусливый старикашка!
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07.12.2021 17:47 Ответить
последние два слова-чистая правда .и не возразишь.
ты только посмотри на тот бункер и тот дворец в сочах
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07.12.2021 18:30 Ответить
***** і в Африці *****
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07.12.2021 17:48 Ответить
в бой идут одни.... точнее один и ***** )))))
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07.12.2021 17:48 Ответить
Так Путин вроде только из Индии вернулся. Даже ручкался там со всеми. Видио есть. Или это мультик?
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07.12.2021 18:07 Ответить
Понятное дело, и самій же цимес, шо рашка настока отсталая, шо єту 3д графику про путлира шмутлира заказівает через прокладку фимы золотого зуба, который живет на брайтон бич!
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07.12.2021 18:09 Ответить
Даже посоветовался с Махатмой Ганди, на могилке, перед цугундером, точно так как Мадуро с Уго Чавесом.
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07.12.2021 18:20 Ответить
путин - *****....
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07.12.2021 17:51 Ответить
Еще и потому что
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07.12.2021 17:53 Ответить
Ху@@ ло , крім шантажу вже ні нащо не здатен , так як у нього пухлина мозку ( така є інфа ) 😠
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07.12.2021 17:54 Ответить
нарешті...
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07.12.2021 18:08 Ответить
нема в ньго мозку...там одна бавовняна пухлина
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07.12.2021 18:31 Ответить
Правильна розмова - це коли очі в очі. все інше - хєрня. Тримающи контакт через погляд, як удав кролика, можна домовитись про те, що тобі треба. Але, при цьому, самому треба бути удавом. Чи є таким Байден? Може тому і по-скайпу?
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07.12.2021 18:18 Ответить
Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе.
Это часом не о НАТО сказано?Готовых склониться перед диктатом,лишь бы НАТО Абрамсы не поцарапать.И питаться дальше иллюзорной мощью НАТО.Вроде оно есть,а вроде и нет
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07.12.2021 18:51 Ответить
Ну прям Сталин с Гитлером перед разделом Польши.
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07.12.2021 18:59 Ответить
Даже парашная "судебная экспертиза" полностью подтвердила правоту Бориса Немцова:

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07.12.2021 19:12 Ответить
Вопрос зачем так офишировать эти телефонные переговоры устраивая из них спектакль ? Всем и так ясно куйло хочет ускорить сертификацию СП2 . Для этого стащил к границам Украины войска и резервистов . Вторая цель впихнуть в Украину оккупированную часть Донбасса с 99% ватоголовых . После сертификации СП2 Польша и Украина лишаться транзита и у москвы появиться серьезный экономический рычаг давления на ЕС . Байден и его администрация это знали ? Какого хрена позволили достроить СП2 ?
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07.12.2021 20:03 Ответить
Володимире Олександровичу, чому до сих пір, призначені Вами губернатори міст і областей, не говорячи вже про райони України, не вдарили палець об палець, щоб на місцях формувати підрозділи самооборони, вони все це знову переложили на волонтерів і небайдужих патріотів держави. Чому мовчить влада і її бариги? Чи владі це не цікаво?
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07.12.2021 20:38 Ответить
Интересно же что хозяева решат. Альтернативная точка зрения, не обсуждается. Но все равно Путин виноват.
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08.12.2021 06:46 Ответить
 
 