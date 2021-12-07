Стартовали онлайн-переговоры Байдена и Путина

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден приступили к переговорам в режиме видеосвязи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

Как ожидается, лидеры США и РФ обсудят широчайший круг вопросов, в частности, напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам РФ.

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