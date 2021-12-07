УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15432 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Війна
12 822 60
Байден (2326) війна (56620) перемовини (2484) Путін (21443) Росія (47279) США (14488)

Стартували онлайн-перемовини Байдена і Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Стартували онлайн-перемовини Байдена і Путіна

Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден розпочали переговори в режимі відеозв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Як очікується, лідери США та РФ обговорять найширше коло питань, зокрема напруженість навколо України та просування НАТО до кордонів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін навряд чи запропонує Байдену приєднатися до Нормандського формату, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
показати весь коментар
07.12.2021 17:23
+25
Гуго Карлович ™
@JoN_TM
Сверхдержавка усиленно гребёт к программе «Газ в обмен на куриные окорочка».
показати весь коментар
07.12.2021 17:20
+23
Боже, пошли на хла смертельні корчі та скрип зубовний !
показати весь коментар
07.12.2021 17:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуго Карлович ™
@JoN_TM
Сверхдержавка усиленно гребёт к программе «Газ в обмен на куриные окорочка».
показати весь коментар
07.12.2021 17:20 Відповісти
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
показати весь коментар
07.12.2021 17:23 Відповісти
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
показати весь коментар
07.12.2021 17:23 Відповісти
Щоб знати що нас чекає ЧИТАЙТЕ "Калимскіє раскази" Мельгунова
показати весь коментар
07.12.2021 17:51 Відповісти
з посиланням на РИА Новости... та твою ж машу)
Воно ще й заблочене в Україні...
показати весь коментар
07.12.2021 17:24 Відповісти
Боже, пошли на хла смертельні корчі та скрип зубовний !
показати весь коментар
07.12.2021 17:25 Відповісти
Присоединяюсь к Вашим пожеланиям.Пусть кремлёвский кровавый карлик сдохнет в прямом эфире - порадует человечество.
показати весь коментар
07.12.2021 17:31 Відповісти
Кремлёвская шизанутая гнида не опоздал на два часа, как оно любит, на переговоры....Усралось плешивое педофил , что его помножат на ноль и поставят крест на мокшанских болотах...
показати весь коментар
07.12.2021 17:26 Відповісти
мокшанские болотные плешенпедофюреры вы забыли для убедительности добавить!
показати весь коментар
07.12.2021 17:36 Відповісти
Чим скоріше буде скинуто зеленського, тим скоріше Україна може організувати спротив.

У разі початку наступу він самоусуниться із посади і втече і поки ми будемо з'ясовувати де він. це буде коштувати тисяч життів українських вояків, тому його треба прибрати зараз.
показати весь коментар
07.12.2021 17:28 Відповісти
Без сумніву буде "легітимний" Янукович-2. Ще і через суд буде позиватися.
показати весь коментар
07.12.2021 17:34 Відповісти
Хто це ми i навiщо його шукати коли йде наступ ? Чи для того щоб захистити свiй дiм i Батькiвщину тобi вказiвка зеленьского потрiбна ?
показати весь коментар
07.12.2021 17:38 Відповісти
Щоб захистити свій Дім і Батьківщину, перш за все, не потрібен зрадник зельцман зі своєю нянєю д'єрьмаком!
показати весь коментар
07.12.2021 18:39 Відповісти
Щоб він віддав наказ про мобілізацію, про перекидання військ та дозволив українській армії накінець стріляти у наступаючого ворога.

Поки він буде ховатись невідомо де, будуть гинути захисники, тому нам треба мати сміливого і рішучого головнокомандуючого.
показати весь коментар
07.12.2021 20:00 Відповісти
Дожили, президенты через скайп договариваются. Изображение с голосом в наше время может быть от кого угодно. Как можно доверять видео? Капец.
показати весь коментар
07.12.2021 17:28 Відповісти
Так личная встреча тоже не гарантия - там Путиных пятеро и неизвестно с каким ты говоришь. Думаю что и Байден не один
показати весь коментар
07.12.2021 17:33 Відповісти
Ага, десятеро, испанских лётчиков, сбитых
показати весь коментар
07.12.2021 17:49 Відповісти
Байден один , сомнений нет 🙁
показати весь коментар
07.12.2021 17:50 Відповісти
21 століття, вже не обов'язкого перелітаті пів планети заради кілького годин перемовин.
показати весь коментар
07.12.2021 17:38 Відповісти
Да !!! Если бы путин мог с Байденом , как с Борисом Немцовым - говорить уже ,было бы не с кем!!!
А так "царь"тратит свое время. Потом скажет гадость и вся россия будет ржать!!Быки!!!
показати весь коментар
07.12.2021 17:33 Відповісти
Байден - ну що кремлівський убивця будем говорити?
показати весь коментар
07.12.2021 17:33 Відповісти
Не знаю, не знаю....
Переубедить гопника в подворотне разговорами или даже угрозами - дело безнадёжное.
Пока оно не получит в ботокс, хоть пару раз, толку не будет !
Кацапское брехло опять затянет песню про ущемления русских, националистов, добровольцев с шахтными танками и т.п.
А нет, чтобы Байден начал с того, что:
- когда вы (кацапы) выдадите в Гаагу тех, кто стрелял по мирному самолёту и кто дал команду ?
- сколько вам надо часов, чтобы убрать кацапских военных с востока Украины ?
- вам даётся три дня, чтобы отпустить всех пленных и незаконно задержанных в ОРДЛО и Крыму!
- и т.д. и т.п.
показати весь коментар
07.12.2021 17:35 Відповісти
Это как в 2008 за Грузию?
показати весь коментар
07.12.2021 17:44 Відповісти
за грузию вам отдельно...еще прилетит...и за все остальное,там много чего
показати весь коментар
07.12.2021 18:28 Відповісти
кацапа,иди смотри *********.не отвлекайся на чужой тырнет .
или ты надышаться хочешь напоследок,перед нырянием в чебурнет?
показати весь коментар
07.12.2021 18:38 Відповісти
Только так и никак иначе! А за невыполнение сроков - жестокие санкции и так пятнадцать раз подряд.
показати весь коментар
07.12.2021 18:16 Відповісти
Sasha Star
2 hours ago (edited)

Когда Байден долго не звонит Путину, тогда Путин скучает и начинает возить вдоль границы танки, самолёты, бмп...))) А потом, когда Путину покажут Байдена по телевизору, то Путин всех побеждает и его укладывают спать...)))
показати весь коментар
07.12.2021 17:40 Відповісти
А когда долго долго пугаемся все путеном, а он не нападает, то он трусливый старикашка!
показати весь коментар
07.12.2021 17:47 Відповісти
последние два слова-чистая правда .и не возразишь.
ты только посмотри на тот бункер и тот дворец в сочах
показати весь коментар
07.12.2021 18:30 Відповісти
***** і в Африці *****
показати весь коментар
07.12.2021 17:48 Відповісти
в бой идут одни.... точнее один и ***** )))))
показати весь коментар
07.12.2021 17:48 Відповісти
Так Путин вроде только из Индии вернулся. Даже ручкался там со всеми. Видио есть. Или это мультик?
показати весь коментар
07.12.2021 18:07 Відповісти
Понятное дело, и самій же цимес, шо рашка настока отсталая, шо єту 3д графику про путлира шмутлира заказівает через прокладку фимы золотого зуба, который живет на брайтон бич!
показати весь коментар
07.12.2021 18:09 Відповісти
Даже посоветовался с Махатмой Ганди, на могилке, перед цугундером, точно так как Мадуро с Уго Чавесом.
показати весь коментар
07.12.2021 18:20 Відповісти
путин - *****....
показати весь коментар
07.12.2021 17:51 Відповісти
Еще и потому что
показати весь коментар
07.12.2021 17:53 Відповісти
Ху@@ ло , крім шантажу вже ні нащо не здатен , так як у нього пухлина мозку ( така є інфа ) 😠
показати весь коментар
07.12.2021 17:54 Відповісти
нарешті...
показати весь коментар
07.12.2021 18:08 Відповісти
нема в ньго мозку...там одна бавовняна пухлина
показати весь коментар
07.12.2021 18:31 Відповісти
Правильна розмова - це коли очі в очі. все інше - хєрня. Тримающи контакт через погляд, як удав кролика, можна домовитись про те, що тобі треба. Але, при цьому, самому треба бути удавом. Чи є таким Байден? Може тому і по-скайпу?
показати весь коментар
07.12.2021 18:18 Відповісти
Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе.
Это часом не о НАТО сказано?Готовых склониться перед диктатом,лишь бы НАТО Абрамсы не поцарапать.И питаться дальше иллюзорной мощью НАТО.Вроде оно есть,а вроде и нет
показати весь коментар
07.12.2021 18:51 Відповісти
Ну прям Сталин с Гитлером перед разделом Польши.
показати весь коментар
07.12.2021 18:59 Відповісти
Даже парашная "судебная экспертиза" полностью подтвердила правоту Бориса Немцова:

показати весь коментар
07.12.2021 19:12 Відповісти
Вопрос зачем так офишировать эти телефонные переговоры устраивая из них спектакль ? Всем и так ясно куйло хочет ускорить сертификацию СП2 . Для этого стащил к границам Украины войска и резервистов . Вторая цель впихнуть в Украину оккупированную часть Донбасса с 99% ватоголовых . После сертификации СП2 Польша и Украина лишаться транзита и у москвы появиться серьезный экономический рычаг давления на ЕС . Байден и его администрация это знали ? Какого хрена позволили достроить СП2 ?
показати весь коментар
07.12.2021 20:03 Відповісти
Володимире Олександровичу, чому до сих пір, призначені Вами губернатори міст і областей, не говорячи вже про райони України, не вдарили палець об палець, щоб на місцях формувати підрозділи самооборони, вони все це знову переложили на волонтерів і небайдужих патріотів держави. Чому мовчить влада і її бариги? Чи владі це не цікаво?
показати весь коментар
07.12.2021 20:38 Відповісти
Интересно же что хозяева решат. Альтернативная точка зрения, не обсуждается. Но все равно Путин виноват.
показати весь коментар
08.12.2021 06:46 Відповісти
 
 