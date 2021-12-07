Стартували онлайн-перемовини Байдена і Путіна

Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден розпочали переговори в режимі відеозв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Як очікується, лідери США та РФ обговорять найширше коло питань, зокрема напруженість навколо України та просування НАТО до кордонів РФ.

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