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Стартували онлайн-перемовини Байдена і Путіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден розпочали переговори в режимі відеозв'язку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
Як очікується, лідери США та РФ обговорять найширше коло питань, зокрема напруженість навколо України та просування НАТО до кордонів РФ.
Топ коментарі
+26 Eduard Silenko
показати весь коментар07.12.2021 17:23
+25 Tisha Ostashko
показати весь коментар07.12.2021 17:20
+23 Dust
показати весь коментар07.12.2021 17:25
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Будь ласка, зачекайте...
@JoN_TM
Сверхдержавка усиленно гребёт к программе «Газ в обмен на куриные окорочка».
Воно ще й заблочене в Україні...
У разі початку наступу він самоусуниться із посади і втече і поки ми будемо з'ясовувати де він. це буде коштувати тисяч життів українських вояків, тому його треба прибрати зараз.
Поки він буде ховатись невідомо де, будуть гинути захисники, тому нам треба мати сміливого і рішучого головнокомандуючого.
А так "царь"тратит свое время. Потом скажет гадость и вся россия будет ржать!!Быки!!!
Переубедить гопника в подворотне разговорами или даже угрозами - дело безнадёжное.
Пока оно не получит в ботокс, хоть пару раз, толку не будет !
Кацапское брехло опять затянет песню про ущемления русских, националистов, добровольцев с шахтными танками и т.п.
А нет, чтобы Байден начал с того, что:
- когда вы (кацапы) выдадите в Гаагу тех, кто стрелял по мирному самолёту и кто дал команду ?
- сколько вам надо часов, чтобы убрать кацапских военных с востока Украины ?
- вам даётся три дня, чтобы отпустить всех пленных и незаконно задержанных в ОРДЛО и Крыму!
- и т.д. и т.п.
или ты надышаться хочешь напоследок,перед нырянием в чебурнет?
2 hours ago (edited)
Когда Байден долго не звонит Путину, тогда Путин скучает и начинает возить вдоль границы танки, самолёты, бмп...))) А потом, когда Путину покажут Байдена по телевизору, то Путин всех побеждает и его укладывают спать...)))
ты только посмотри на тот бункер и тот дворец в сочах
Это часом не о НАТО сказано?Готовых склониться перед диктатом,лишь бы НАТО Абрамсы не поцарапать.И питаться дальше иллюзорной мощью НАТО.Вроде оно есть,а вроде и нет