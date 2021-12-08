Лига чемпионов: "Шахтер" на последней минуте потерял победу над "Шерифом"

В заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с молдавским "Шерифом". Матч прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На гол Фернандо, отличившегося на 42 минуте, "Шериф" ответил точным ударом Бобана Николова на 90+3 минуте.

В другом матче группы D испанский "Реал" в Мадриде победил итальянский "Интер" со счётом 2:0.

Итоговое турнирное положение: "Реал" – 15 очков, "Интер" – 10, "Шериф" – 7, "Шахтер" – 2.

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Таким образом, "Шахтер" не смог пробиться в плей-офф еврокубков сезона-2021/22.