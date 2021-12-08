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Лига чемпионов: "Шахтер" на последней минуте потерял победу над "Шерифом"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Лига чемпионов: "Шахтер" на последней минуте потерял победу над "Шерифом"

В заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с молдавским "Шерифом". Матч прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На гол Фернандо, отличившегося на 42 минуте, "Шериф" ответил точным ударом Бобана Николова на 90+3 минуте.

В другом матче группы D испанский "Реал" в Мадриде победил итальянский "Интер" со счётом 2:0.

Итоговое турнирное положение: "Реал" – 15 очков, "Интер" – 10, "Шериф" – 7, "Шахтер" – 2.

Читайте: "Шахтер" обыграл в Киеве бельгийский "Генк" и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Таким образом, "Шахтер" не смог пробиться в плей-офф еврокубков сезона-2021/22.

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Топ комментарии
+17
Щиро похер на недокоманду рудого таргана.
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08.12.2021 00:42
+10
Точно, краще вболівати за українського тренера, ніж за команду рудого таргана ахметова, у якій грають чорні громадяни бразилії, а тренує цей зоопарк якісь макаронник.
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08.12.2021 00:46
+7
Давно Шериф очки в ЛЧ не набирал...
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08.12.2021 00:25
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Давно Шериф очки в ЛЧ не набирал...
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08.12.2021 00:25 Ответить
Ну, пока в ЛЧ играет Шахтер, то для Вернидуба это неплохой вариант по добыче очков. Я не удивлюсь, если после этого отборочного цикла Вернидуба пригласит какая-то серьезная команда. Он показал себя как отличный тренер. Хотелось-бы, чтобы это было наше Динамо.
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08.12.2021 08:04 Ответить
Срна серун во всех понятиях и єто дедзербби никакое понятно что там отступнує бешение, но какое гавно кго привезло єто вопрос))))) ответ сирена)))
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08.12.2021 00:36 Ответить
Очень квалізвецирований тіпок))))
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08.12.2021 00:38 Ответить
Вернидуб сила!
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08.12.2021 00:39 Ответить
Точно, краще вболівати за українського тренера, ніж за команду рудого таргана ахметова, у якій грають чорні громадяни бразилії, а тренує цей зоопарк якісь макаронник.
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08.12.2021 00:46 Ответить
Я з Київа але так не треба, ця людина живе своєю надією, і він хоть якось але дає якойсь частині громадян трохи надхнення і за це я йому вдячний!
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08.12.2021 01:05 Ответить
Гитлер содержал концлагеря. - ця людина живе своєю надією, і він хоть якось але дає якойсь частині громадян трохи надхнення і за це я йому вдячний! ))
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08.12.2021 09:18 Ответить
не похоже, что с киева...пишешь, как житель буджака, закарпатья...молдовнин, короче
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08.12.2021 10:00 Ответить
Щиро похер на недокоманду рудого таргана.
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08.12.2021 00:42 Ответить
Навіщо в кінці гри воротаря було міняти??? П'ятова ж не травмували... От це боком і вилізло!
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08.12.2021 00:53 Ответить
Вернидуб фахівець боротьби з кротами.
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08.12.2021 01:01 Ответить
Вернидуб, звичайно, поураганив.

Ой, Динамо засмучує в цій ЛЧ.
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08.12.2021 01:16 Ответить
После ухода Вернидуба из Зари я мечтал, что-бы его пригласили в Динамо.
Эх, мечты, мечты, в чем ваша сладость...(С)
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08.12.2021 07:59 Ответить
мало мечтал, значит...и не очень сильно
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08.12.2021 10:03 Ответить
Що, вже навіть у молдован виграти не можуть? Мдє, якісь нелади в ахмєтовському королівстві
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08.12.2021 08:00 Ответить
де ти там молдован побачив?
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08.12.2021 08:42 Ответить
А багато українців ти побачив в ШД?
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08.12.2021 10:16 Ответить
Это позор какой то.... Вот говорят что наши " гранды" расслаблены слабым чемпионатом у нас в стране и поэтому на международной арене не конкурентны.. так а что в Молдове "сильный чемпионат". Набрать одно очно в двух матчах с молдавским " Шерифом" это конечно полное ДНО !!! Нет слов.
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08.12.2021 08:03 Ответить
для меня футбол умер вместе с ахметовым, суркисамы диминскими и прочим биомусором. У меня рвота когда показывают их вип зону.
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08.12.2021 08:14 Ответить
Аналогично. Это реакция нормальных.
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08.12.2021 09:16 Ответить
один вопрос почему команда из непризнаной республики Приднестровье участвует в ЛЧ ?
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08.12.2021 09:02 Ответить
может потому что спорт вне вашей вонючей политики
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08.12.2021 09:47 Ответить
Спорт "вне політики" лише у імбецилів та моральних покидьків.
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08.12.2021 10:19 Ответить
главное что ответные матчи , команды с Европы такие как Реал Мадрид ездил играть выезной матч в непризнаную республику Приднестровье ..ступор ..значит Шахтер может возращатся в Донецк и ДНР будет принимать грандов европейского футбола тоже ..Как Молдавия поступант с ПМР ..Да ни как ..У Молдавии даже КПП нет с ПМР а у ПМР есть
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08.12.2021 09:12 Ответить
Ні, там геть інша історія. Центральна влада молдови сама частково визнає ПМР, а їх федерація сама дозволила команді з Тирасполя грати у чемпіонаті Молдови на своєму полі. Ффу ніколи цього не дозволить ні ЩД, ні ЗЛ.
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08.12.2021 10:25 Ответить
Поделом

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08.12.2021 09:13 Ответить
Тот случай,когда болеешь за чужих. Чтобы плохим своим хуже было.
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08.12.2021 09:15 Ответить
Не считаю ничью с Шерифом плохим результатом для Шахтера. Все-таки играли со второй командой Национального дивизиона Молдовы. А там и другие команды не подарок, вспомните хотя бы Сфынтул Гергиу, Бельцы, да и те же Флорешты. Выступай сегодня киевское Динамо и Шахтер в чемпионате Молдовы, они так бы и соперничали между собой, но уже за право остаться в высшем дивизионе. Попасть в Дивизион"А" (наша первая лига) легко, а вот вернуться назад задача не из легких. Там играет 16 команд и все бьются до последнего...
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08.12.2021 10:11 Ответить
Занадто товсто.
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08.12.2021 10:26 Ответить
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19.12.2021 20:23 Ответить
 
 